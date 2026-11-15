Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Un joven mira los anuncios de viviendas en venta. (Phil Noble/Reuters)

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Comprar una vivienda sin pareja ha dejado de ser una situación excepcional en España. Cada vez más personas optan por adquirir una casa por su cuenta, sin esperar a compartir un proyecto de vida, pero acceder al mercado inmobiliario con un solo sueldo implica asumir un esfuerzo económico mayor. La falta de un segundo ingreso reduce la capacidad de financiación, obliga a disponer de más ahorros y puede traducirse en condiciones hipotecarias menos favorables.

Datos recopilados por el comparador iAhorro con motivo del Día del Soltero reflejan el avance de esta tendencia. En lo que va de 2026, el 44,54% de las hipotecas para comprar una primera vivienda formalizadas a través de este intermediario corresponde a operaciones con un único titular. El porcentaje supera el 44,31% registrado en 2025 y el 41,98% de 2024.

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El cambio se hizo especialmente visible en enero de este año, cuando, por primera vez, las hipotecas firmadas por una sola persona representaron más de la mitad del total: el 50,75%. Además, el perfil de quienes compran sin pareja es cada vez más joven. El 45,10% tiene entre 18 y 35 años, frente al 43,36% de 2025 y el 41,51% de 2024. Si se amplía la franja hasta los 45 años, el porcentaje alcanza el 84,42%.

Una vivienda casi 100.000 euros más barata, pero con más esfuerzo individual

La diferencia entre comprar solo o en pareja se aprecia, en primer lugar, en el precio de la vivienda a la que se puede acceder. Quienes contratan una hipoteca individual adquieren inmuebles por un importe medio de 246.353 euros en 2026, frente a los 346.278 euros de las parejas. La brecha asciende así a 99.925 euros, un 15,6% más que en 2025, cuando se situaba en 86.457 euros.

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Aunque el precio de las casas adquiridas por personas solteras ha aumentado un 7% durante el último año, el encarecimiento ha sido todavía mayor entre quienes compran en pareja, con una subida del 9,3%. La diferencia de capacidad económica sigue condicionando el tipo de inmueble y la ubicación a los que puede aspirar cada comprador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

También cambia la cantidad que hay que reunir antes de acudir al banco. Los compradores individuales financian, de media, 171.503 euros, el equivalente al 69,6% del precio de la vivienda. En las operaciones conjuntas, el préstamo medio asciende a 256.577 euros y cubre el 74,1% del coste.

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La consecuencia es que una persona que compra por su cuenta debe aportar unos 74.850 euros de sus ahorros, sin incluir impuestos ni otros gastos asociados a la compraventa. En una operación compartida, la aportación media alcanza los 89.701 euros, pero se divide entre dos compradores: alrededor de 44.850 euros por cabeza. En términos individuales, por tanto, quien adquiere una casa sin pareja necesita disponer de un 67% más de ahorro.

Tipos de interés más altos

A la mayor exigencia de ahorro se añade otra desventaja: el coste de la financiación. El tipo fijo medio que consiguen quienes firman una hipoteca en solitario se sitúa en el 2,23%, frente al 2,10% que obtienen las parejas. La diferencia es de 13 puntos básicos y prácticamente duplica la registrada en 2025, cuando los tipos medios eran del 2,15% y el 2,08%, respectivamente.

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Aunque a primera vista pueda parecer una brecha reducida, su impacto se acumula durante toda la vida del préstamo. Para una hipoteca media de 171.503 euros a 30 años, ese diferencial supone pagar unos 11 euros más al mes y superar los 4.000 euros adicionales en intereses al finalizar el periodo de amortización.

La explicación está en cómo las entidades financieras valoran el riesgo de cada operación. “Los bancos siguen percibiendo más riesgo en una operación con un solo titular, porque todo depende de un único sueldo. Por eso piden más ahorro previo, financian un porcentaje menor y, en algunos casos, exigen un aval o aplican condiciones algo menos ventajosas”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.

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La experta matiza que esta diferencia no implica que las personas solteras tengan un peor perfil de pago. “No es que el soltero sea peor pagador, sino que no tiene un segundo ingreso que amortigüe un imprevisto”.

El precio máximo de compra ronda los 217.500 euros

Más allá de las condiciones que ofrecen las entidades, el principal límite para comprar una casa en solitario está en la relación entre el salario y el precio de los inmuebles. Como criterio habitual, los bancos recomiendan que la cuota hipotecaria no supere entre el 30% y el 35% de los ingresos netos mensuales. Cuando solo hay una nómina, el margen disponible para asumir el préstamo es mucho más estrecho.

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La última Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 2024, sitúa el salario bruto anual medio en España en 29.540,26 euros. Tras descontar las retenciones y cotizaciones, esa cantidad equivale aproximadamente a 1.900 euros netos al mes en 12 pagas. Con ese nivel de ingresos, una persona no debería destinar más de unos 665 euros mensuales al pago de la hipoteca.

Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

Aplicando ese límite, y tomando como referencia el tipo fijo medio del 2,23% que consiguen los compradores individuales a 30 años, un trabajador con un sueldo medio podría solicitar un préstamo de unos 174.000 euros. Si el banco financia el 80% del valor del inmueble, el precio máximo de compra se situaría alrededor de los 217.500 euros.

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Esa cantidad queda casi 33.000 euros por debajo del precio medio de la vivienda en España, que alcanza los 250.441 euros según los Registradores. La distancia refleja las dificultades para acceder al mercado inmobiliario con un único salario, especialmente en las zonas donde los precios han crecido por encima de los ingresos.

“Un trabajador con el sueldo medio está literalmente al límite: cualquier subida del precio o del tipo de interés le deja fuera”, advierte Martínez. La portavoz añade que esa presión económica lleva a muchos compradores a modificar sus expectativas: “Por eso muchos solteros acaban comprando más lejos de los centros urbanos”.

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13 años para reunir la entrada

El esfuerzo no termina con la aprobación de la hipoteca. Antes de firmar la compraventa, el comprador debe reunir una cantidad importante para cubrir la parte del precio que no financia el banco y los gastos asociados a la operación. En el segundo trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda en España alcanzó los 2.487 euros por metro cuadrado, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

Si se toma como referencia la superficie de 100,7 metros cuadrados recogida en ese informe, el coste de una vivienda asciende a 250.441 euros. Para adquirirla, una persona necesita disponer del 30% de esa cantidad: un 20% correspondiente a la entrada y otro 10% a impuestos y gastos. En total, unos 75.132 euros. Con un ahorro del 20% del salario bruto anual, reunir esa suma llevaría 12,72 años de media.

La situación afecta especialmente a quienes se encuentran al principio de su trayectoria laboral. “Los que lo tienen más difícil son los jóvenes, que son los que menos ingresan y los que menos tiempo han tenido para ahorrar”, apunta Laura Martínez. Sin embargo, “cada vez más solteros lo consiguen: planifican mejor y ahorran con más disciplina”, reconoce la experta.