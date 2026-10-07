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Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo

De su padre nace la famosa celebración dando la vuelta al banderín

Mikel Merino. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Mikel Merino. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
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Es el hombre del momento oportuno. Le toco volver a entrar desde el banquillo contra Croacia. El as bajo la manga de De la Fuente. Empató en el 61 y remontó en 89. España está cuartos de final de la Nations League gracias al futbolista ‘gunner’.

Pero parece que va a dejar de ser noticia dentro de poco. En la Eurocopa, fue otra vez decisivo contra Alemania desatascando el partido y dando la victoria. En el Mundial 2026, volvió a salir en la segunda parte para eliminar a Portugal.

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Ambos goles los celebró de una manera especial. Como su padre, Ángel Miguel Merino Torres. Exfutbolista y entrenador. Llevó el 7 de Osasuna y repite sin ningún pudor que su hijo es mejor futbolista que él. Fue ‘rojillo’ durante seis temporadas en las que marcó 18 goles. También vistió las camisetas de Leganés, Celta, Las Palmas y Burgos, hasta retirarse en el Ceuta en 2003.

Mikel Merino remonta con dos goles a una combativa Croacia. (AP Foto/Darko Bandic)
Mikel Merino remonta con dos goles a una combativa Croacia. (AP Foto/Darko Bandic)

El gol en Sttugart

Su noche más recordada llegó en la Copa de la UEFA 1991-92. Osasuna ganó 2-3 al Stuttgart y él firmó el 0-2 en el minuto 12. 33 años después, su hijo marcó de cabeza a Alemania en los cuartos de la Eurocopa 2024, también en Stuttgart. Y lo celebró dando la vuelta al banderín de córner, igual que hacía su padre. “Es que se alinearon los astros”, explicó entonces Ángel Miguel.

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Antes, padre e hijo tenían un pique por aquel campo. Mikel ya había jugado allí con la selección, pero no había marcado, y su padre sí. “No me creí el gol de mi hijo hasta que la red paró el balón”, confesó en Relevo. Ese día fue “el padre más feliz del mundo”, añadiendo que Mikel “no hace más que dejarme mal”, entre risas.

Mikel Merino dando la vuelta al banderín de córner. (REUTERS/Angelika Warmuth)
Mikel Merino dando la vuelta al banderín de córner. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Una celebración nacida de una promesa a su mujer

Ese gesto tiene origen en una historia familiar. El 7 de mayo de 1989, Osasuna ganó 1-2 al Málaga en La Rosaleda con dos goles de Ángel Miguel. Su madre estaba enferma y quiso dedicarle los tantos con una señal que ella pudiera reconocer: correr hasta el córner y rodear el banderín. Desde entonces lo repitió con cada gol que marcó en Primera.

Mikel Merino y su padre, Ángel Miguel. (Instagram/Mikel Merino)
Mikel Merino y su padre, Ángel Miguel. (Instagram/Mikel Merino)

De la banda a la Federación

Ángel Migue no dejó los estudios. Mientras jugaba en Osasuna estudiaba Filología Hispánica en la Universidad de Navarra. “Me ponían los exámenes en otras fechas, pero tenía que aprobar igual”, recordó en el programa Los Fulanos.

Al colgar las botas se quedó en el club. En 2004-05 fue segundo entrenador del juvenil, la temporada siguiente pasó a dirigirlo y entre 2007 y 2013 entrenó a Osasuna Promesas. Después dirigió a la Peña Sport de Tafalla, también en Segunda B.

Hoy es director deportivo de la Federación Navarra de Fútbol. Allí trabaja con los más pequeños y defiende una idea sencilla: que “aprendan jugando”. Cree que los niños de ahora llegan más preparados, pero que lo importante sigue siendo disfrutar.

Vive en Pamplona con su mujer, Maite, navarra. “Pamplona nos dio familia, fútbol y futuro. Aquí nos quedamos, y aquí seguimos”, explicó. Se declara “muy afortunado”. Y cuando Mikel vuelve de Inglaterra, la familia se come un buen chuletón. “Si nos oye la nutricionista…”, bromeó.

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