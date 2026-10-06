Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino. (REUTERS/Vincent West)

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Mikel Merino entra en los libros de historia de España. No suele entrar en las quinielas de la titularidad. Ni en La Roja ni en el Arsenal. Pero siempre responde. Esta noche, ante Croacia, arrancó desde el banquillo, pero tuvo 45 minutos para darle el pase a cuartos a la campeona del mundo.

Con este doblete suma 14 goles como internacional y exactamente la mitad, siete, los ha marcado en partidos en los que empezó en el banquillo. Esos tantos le han permitido superar en la lista histórica a Iniesta, Xavi, Julen Guerrero y Estanislao Basora, todos con 13.

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Croacia llegaba rabiosa tras el 0-7 que le endosó Inglaterra y el estadio era una caldera. Luis de la Fuente apostó por el once de gala (de la final del Mundial solo faltaban el lesionado Pedro Porro y Fabián, que acaba de ser padre), pero España no encontró su juego.

Perišić adelantó a los locales en un contragolpe. España no disparó a puerta hasta el minuto 45, con un cabezazo muy inocente de Oyarzabal, y Unai Simón tuvo que sacar dos ocasiones más, ante Matanovic y ante Gvardiol.

Con el 1-0 en el marcador, De la Fuente recurrió a Merino al descanso. Tardó 16 minutos en empatar: en el 61, Dani Olmo le abrió el balón tras un despeje de Stanisic y él la colocó ajustada al fondo de la red. Su segundo gol llegó ya con Croacia en inferioridad por la expulsión de Perišić. Recogió un pase de Zubimendi en el área, se lo orientó con un control y fusiló a Livakovic.

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Mikel Merino. (REUTERS/Antonio Bronic)

De Alemania a Chequia

La historia empezó en la Eurocopa 2024. Merino salió desde el banquillo en los cuartos contra Alemania y marcó en la prórroga el 2-1 que clasificó a España para semifinales. Fue su segundo gol con la selección.

En marzo de 2025 repitió en Róterdam. En la ida de los cuartos de la Nations League ante Países Bajos, De la Fuente lo sacó en el minuto 84 y él cazó un rechace en el área para firmar, en el descuento, el 2-2 que evitó la derrota.

El Mundial de 2026 multiplicó el fenómeno. Contra Portugal entró en el minuto 85 y marcó el 0-1 que dio el pase a cuartos. Cuatro días después, ante Bélgica, volvió a empezar como suplente y marcó de nuevo en el tramo final para hacer el 2-1 que metió a la Roja en semifinales.

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Tras el triunfo ante Portugal, De la Fuente puso palabras a ese papel: “Los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo”. No hay quer olvidar que Ferran torres salió de suplente en la final contra Argentina.

En este mismo parón volvió a pasar ante República Checa. Entró en el minuto 67 y 22 minutos después marcó el 3-1 en el Carlos Tartiere.

Mikel Merino. (REUTERS/Vincent West)

Un hueco en la historia

Con 14 tantos, Merino comparte puesto con Luis Regueiro y Luis Suárez. David Villa lidera la lista con 59, seguido de Raúl (44), Fernando Torres (38), Álvaro Morata (37) y David Silva (35). Él lo explica así: “Me caen dentro del área y hay que aprovecharlo”.

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España ha ganado sus cuatro partidos de este parón y suma 43 sin perder. Queda por decidir si pasa como primera de grupo o lo hacen los ingleses, algo que se resolverá el 12 de noviembre ante Chequia, en Praga, y el 15 ante Inglaterra, en el Metropolitano.