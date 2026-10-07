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El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Paddy Pimblett quiere ser el próximo rival de El Matador para poder pelear por el cinturón

Ilia Topuria durante el combate ante Alexander Volkanovski. (REUTERS).
Ilia Topuria durante el combate ante Alexander Volkanovski. (REUTERS).
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Ilia Topuria cuanta los días para volver al octógono. Pero su primera pelea tras la Casa Blanca puede que no sea la que espera. Paddy Pimblett quiere al hispano-georgiano frente a él. Convivir durante dos semanas delante de las cámaras y subirse a la jaula. Por eso ha propuesto a la UFC una temporada de The Ultimate Fighter (TUF) con los dos como principales protagonistas.

Su rivalidad viene de lejos. La “enemistad deportiva” se remonta a 2021 y los ataques verbales no han cesado desde entonces. La llegada del hispano-georgiano al peso ligero ha acercado un posible cruce, pero “The Baddy” piensa que una pelea normal se queda corta.

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Para quien no lo siga, TUF es un reality de la UFC en el que dos equipos de luchadores se eliminan entre sí hasta coronar al mejor. Cada equipo lo dirige una estrella de la compañía, tradicionalmente rivales, y al terminar los dos entrenadores protagonizan su propio combate.

Entrevista a Ilia Topuria.

Seis semanas “en el cobertizo”

Pimblett cree que Topuria y él podrían volver a poner el show en todo lo alto. Y tiene un plan para conseguirlo: desquiciarlo. “Una temporada de The Ultimate Fighter con Ilia Topuria y conmigo sería genial, porque lograría sacar tanto de quicio que, llegado el momento de la pelea, le ganaría igual de rápido que McGregor a Aldo”, dijo en una entrevista a Kolos MMA.

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Pero en su canal de YouTube fue más explícito: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas. No sabría dónde mirar, qué decir. Lo tendría sintiéndose incómodo constantemente. Ilia y yo traeríamos las audiencias de vuelta a The Ultimate Fighter, como en la temporada 10″.

Paddy Pimblett. (Mark J. Rebilas/Imagn Images)
Paddy Pimblett. (Mark J. Rebilas/Imagn Images)

El “me encanta” de Dana White, con pero

La idea ha llegado al despacho del jefe. Dana White fue preguntado por ella en la rueda de prensa posterior a UFC 332, y su respuesta fue entusiasta, aunque con letra pequeña.

“Me encanta la idea, pero hay muchos factores que determinan cómo se desarrollan las cosas. No solo en The Ultimate Fighter, sino también en combates específicos y peleas por el título. No lo sé, ya veremos cómo cuadran los tiempos, pero sería un buen enfrentamiento”, dijo.

No es la primera vez que Pimblett pide a Topuria. Ya lanzó una propuesta en un evento de la Dana White’s Contender Series, en el Meta Apex. Allí pidió a la UFC que certificara de una vez el combate con Topuria y aseguró que harían “una temporada brillante” del reality.

El presidente de la UFC, Dana White (Mark J. Rebilas / Reuters)
El presidente de la UFC, Dana White. (Mark J. Rebilas/Reuters)

Un peso ligero lleno de incógnitas

Uno de los problemas es el que adelanta el jefe: el calendario. Justin Gaethje, actual campeón, quiere tomarse un tiempo para decidir su siguiente paso. Entre las opciones está la primera defensa del cinturón, pero también el retiro, que podría descolocar toda la categoría.

Si eso ocurriera, aparecería Arman Tsarukyan, que se ha posicionado como principal candidato al título tras su victoria en UFC 331. Es más, el propio Gaethje ya ha avisado que en caso de haber combate por el cinturón, sería contra el armenio.

Pimblett llega después de vencer con contundencia a Benoit Saint Denis, aunque se le sitúa un escalón por detrás de los demás en la carrera por el cinturón. Por eso quiere a Topuria. Para escalar en el colofón.

Además, el reality tardaría en llegar: de materializarse, el combate entre ambos no sería hasta mediados de 2027. Lo normal, si se ven las caras, sería un combate estelar de un evento numerado, sin televisión de por medio.

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