Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Ilia Topuria volvió a estar en el centro de la escena durante el parón deportivo que ha decidido realizar por asuntos personales. Su reaparición se produjo en un evento de WOW, donde fue distinguido con el premio Marca Leyenda. Aprovechando el reconocimiento, Topuria mantuvo un extenso diálogo con el diario Marca, conversación en la que ofreció una visión honesta sobre sus inquietudes, sus planes futuros y cómo imagina la transición hacia una nueva etapa lejos de la rutina exigente que impone la élite de las artes marciales mixtas.

Durante la entrevista, Topuria no esquivó el tema de la retirada. Expresó abiertamente que es una cuestión sobre la que reflexiona, consciente del impacto que tendría dejar atrás la disciplina diaria que ha marcado su vida desde la infancia: “A veces he pensado sobre ello, de cómo será mi vida cuando me toque retirarme del deporte, cuando no tenga esta rutina a la que estoy acostumbrado desde que tengo uso de razón, de levantarme, entrenar, hacer mi dieta. Y aunque siempre durante toda mi vida voy a priorizar el deporte y siempre cuidaré mi cuerpo y mi salud, ya no va a ser de la misma manera, ¿verdad? Ya no va a ser para superarme, ya no va a ser para romper récords, para romper barreras, voy a tener un enfoque diferente. Así que es una conversación a veces interesante, me intento apoyar en mis compañeros que ya se han retirado o están muy cerca de retirarse, y es una conversación interesante, la verdad”.

Las palabras del campeón reflejan la inquietud que acompaña a muchos deportistas que han dedicado años a una disciplina con tan altos niveles de exigencia. El cambio de dinámica, la ausencia de objetivos competitivos inmediatos y la necesidad de encontrar nuevos propósitos suelen constituir un reto psicológico importante. Topuria reconoce que pide consejo a otros atletas que han transitado ese mismo camino y que estas conversaciones, lejos de ser infrecuentes, forman parte de sus preocupaciones actuales.

El luchador Ilia Topuria (EFE/ Sergio Perez)

La entrevista también sirvió para que Topuria explicara su interés por el boxeo, una disciplina que lo ha seducido siempre y en la que ha mostrado tener cualidades notables, como demuestran sus últimos triunfos por nocaut en el octágono. El luchador considera que su futuro está ligado inevitablemente a probarse en ese otro terreno: “No es un secreto que siempre quise ir y probar mis habilidades en el boxeo, pero yo creo que algo que he aplicado siempre a mi vida es que el que quiere cazar dos conejos al final no caza ninguno…"

Y añade: “Entonces quiero primero terminar mi historia en las artes marciales mixtas, en MMA, y una vez termine ya hacer mi transición completa al boxeo, porque no puedo estar preparándome para un combate de MMA, después irme, prepararme para un combate de boxeo, volver…”, señaló.

La transición de Topuria al boxeo

Topuria admite que no sería posible compaginar ambas disciplinas al más alto nivel de exigencia y explica por qué considera imprescindible centrarse exclusivamente en una sola: “Yo creo que tampoco sería muy profesional, ¿no? Porque el boxeo necesita un enfoque completamente diferente, unos entrenamientos muy, muy, muy diferentes a los que me tengo que adaptar. Obviamente, son tiempos diferentes y vamos, hasta no es un octógono, es un cuadrilátero, y me tendría que adaptar a ello, lo cual toma su tiempo, como todo en la vida. Así que ahora, en este momento, en las artes marciales mixtas, cuando termine, que no creo que tampoco me quede demasiado si te digo la verdad en este deporte… ya haré mi transición al boxeo, y voy a sorprender a más de uno”.

Entrevista a Ilia Topuria.

La perspectiva de Topuria no implica, en ningún caso, abandonar el deporte profesional de forma total, sino una transición hacia un nuevo ámbito competitivo. El luchador lo resume de esta manera: “En el deporte activo, me queda… ahora, lo que me queda en las artes marciales mixtas, pues no lo sé, la verdad, es como… depende, depende de muchas cosas, depende de cómo se desarrollen las circunstancias. Pero bueno, intentaremos mantenernos activos siempre”.