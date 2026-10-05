Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

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Son muchos los nombres que han sonado como posible próximo combate con El Matador, pero hay uno que ha ganado fuerza en los últimos días. El nombre de Salahdine Parnasse ha irrumpido con fuerza en las quinielas sobre el próximo combate de Ilia Topuria. El francés podría ser el rival al que se enfrente el hispanogeorgiano en su regreso al octágono, en un escenario que supondría un cambio respecto a las opciones que habían rodeado al luchador hasta ahora. La pelea estaría prevista para UFC 336, el próximo enero. Sin embargo, todavía no hay nada cerrado respecto a esa competición.

La posibilidad comenzó a tomar forma a raíz de una información publicada en redes sociales por Ahmad Dakka. Según el creador de contenido, Topuria y Parnasse habrían llegado a un acuerdo para enfrentarse en el combate coestelar del evento. Una noticia de la que también se hizo eco L’Equipe y que coloca al peleador francés en el camino del español. El origen de este posible enfrentamiento estaría en la situación de Paddy Pimblett. Según la información difundida, una lesión del británico habría impedido que se produjera su combate con Topuria y habría obligado a la UFC a buscar una alternativa. Esa alternativa sería Parnasse, considerado en el texto como uno de los peleadores con más futuro de la categoría de las 155 libras.

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El posible duelo llegaría después de la derrota de Topuria ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. De acuerdo con este escenario, el combate ante el francés serviría al español para volver a competir y tratar de ganarse de nuevo una oportunidad por el cinturón de campeón. Pero hay un elemento que impide hablar todavía de un combate confirmado. La información no procede de un anuncio oficial de la UFC y tampoco existe, por el momento, un contrato firmado. De hecho, desde el propio entorno de Parnasse han evitado presentar la pelea como un hecho.

El luchador Salahdine Parnasse (Jayne Kamin-Oncea /Reuters)

El francés sí ha contribuido a que el rumor cobre todavía más fuerza. Salahdine Parnasse compartió en su cuenta de TikTok el vídeo publicado por Ahmad Dakka en el que se hablaba del supuesto acuerdo con Topuria. Ese movimiento puede interpretarse como una muestra de interés por el enfrentamiento o como una manera de poner sobre la mesa su disposición a medirse con el español.

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Salahdine Parnasse y su incursión en la UFC

Parnasse llega a esta historia después de haber noqueado a Dan Hooker en su debut estelar en la UFC el pasado 5 de septiembre. Ese triunfo forma parte del contexto que acompaña al nombre del francés, que aparece ahora como una de las posibles alternativas para el regreso de Topuria. También se ha pronunciado Stéphane ‘Atch’ Chaufourier, entrenador y mánager de Parnasse. Su mensaje no confirma el combate, pero sí deja clara la postura del equipo del francés en caso de que la UFC decida apostar por ese enfrentamiento. “Lo que es seguro es que Atch y Parnasse no se negarían en absoluto. Si la UFC quiere que Topuria pelee contra Salah, la respuesta es un rotundo sí. Pero por ahora no hay ningún contrato firmado y, sobre todo, nada oficial”, señala Chaufourier en el contenido compartido desde su perfil.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Por tanto, la situación continúa abierta. La lesión de Pimblett habría provocado un cambio en los planes y Parnasse aparece ahora como una posible solución para el regreso de Topuria. El francés, además, ya ha dejado claro que aceptaría el desafío si la UFC se lo propone. La pelota queda así en el tejado de la organización. Mientras no exista un anuncio oficial o un contrato firmado, Topuria-Parnasse no pasa de ser una posibilidad. Eso sí, el interés del equipo del francés es evidente y el nombre de Salahdine Parnasse ya se ha colocado entre los posibles rivales del español para su vuelta al octágono.

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