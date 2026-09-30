España Deportes

Ilia Topuria no tendrá revancha: el representante de Justin Gaethje cierra la puerta y nombra al nuevo aspirante al título

Ali Abdelaziz prefiere una pelea entre aspirantes antes que una defensa por el título mientras crecen los rumores de retirada del campeón

El manager de Gaethje responde a Ilia Topuria por la polémica de los guantes. (Amber Searls/Imagn Images)
El manager de Gaethje responde a Ilia Topuria por la polémica de los guantes. (Amber Searls/Imagn Images)
Guardar

Ali Abdelaziz no se da por ofendido. El mánager de Justin Gaethje ha respondido a Ilia Topuria por la polémica de los guantes dándole la vuelta al asunto. Si el hispano-georgiano insinúa que su pupilo llevaba algo raro en ellos, se trata de un halago.

“Si eso no es lo quiere decir (que Gaethje llevaba piedras en los guantes), es un cumplido para Justin Gaethje y para la potencia de sus golpes; no me voy a sentir ofendido por eso”, dijo en Submission Radio.

PUBLICIDAD

Abdelaziz no discute el resultado. “Seamos realistas: perdió de forma contundente. Pero no se le puede restar mérito; sigue siendo uno de los tipos más duros del planeta, aunque Justin Gaethje fue mejor que él”, afirmó. Y añadió que Gaethje “tuvo más determinación para vencerlo y lo logró“.

Imagen de la pelea entre Gaethke y Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)
Imagen de la pelea entre Gaethke y Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

“Esta pelea nunca ocurrirá”

El representante volvió a cerrar la puerta a una posible revancha entre Ilia y Justin. “No va a pelear contra Gaethje a continuación”. Eso sí, tampoco tiene dudas de cuál sería el resultado en caso de que se diera: “Creo que Justin Gaethje le vencería nueve de cada diez veces”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Justin ya tiene el cinturón en su poder. “No tiene nada que ganar”, aseguró Abdelaziz. Es por eso que fue más contundente después. “Esta pelea nunca ocurrirá. Te lo puedo decir”, insistió. Según su versión, Topuria volverá y “probablemente se enfrente a Paddy Pimblett, a Arman o a alguno de los otros”.

Justin Gaethje en la pelea en la Casa Blanca. (Amber Searls/Imagn Images)
Justin Gaethje en la pelea en la Casa Blanca. (Amber Searls/Imagn Images)

Usman Nurmagomedov, el siguiente en la lista

A quien quiere ver Abdelaziz frente a El Matador es a Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, campeón del peso ligero de PFL y peleador al que también representa. “Mi combate soñado: Usman contra Topuria”.

Y fue más allá: “Si la UFC quiere organizarlo, pagaré la diferencia de mi propio bolsillo. Si son un millón o lo que sea, lo cubriré. Cubriré la bolsa de Usman”, afirmó.

Usman ha dicho en otras ocasiones que se ve capaz de derrotar a Topuria, y entre ambos hay una rivalidad verbal de largo recorrido. Su contrato con PFL ha terminado y todo apunta a que negociará su llegada a la UFC, aunque de momento no hay confirmación de que vaya a ser el próximo rival de El Matador.

Usman Nurmagomedov
Usman Nurmagomedov

El futuro de Gaethje, en el aire

Sin embargo, una de las grandes incógnitas del mundo de la UFC es el futuro del campeón. Gaethje ha dicho que no sabe si volverá a pelear. Sobre esto, el mánager prefirió no soltar prenda: “Mi idea va a enfadar a mucha gente, pero prefiero no decirlo”.

Eso sí, subrayó más adelante que Gaethje “no tiene nada que demostrar”, una frase que sigue alimentando los rumores de una retirada antes de una pelea por la defensa del cinturón.

Sin Topuria en la ecuación, el rival lógico sería Arman Tsarukyan, que noqueó a Ruffy en el primer asalto en UFC 331, aunque los rankings de la UFC mantienen a El Matador como número uno en la lista de aspirantes.

A pesar de ello, todavía estar por ver la decisión del reciente campeón y si decidiera colgar las guantillas y dejar vacante el cinturón, Topuria estaría más cerca que nunca de recuperarlo.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaUFCEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

El técnico español ganó hasta 16 títulos en los 10 años que estuvo al frente del equipo inglés

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

El tenista español se alzó con la victoria por 2-1 (7-6, 4-6 y 6-1) ante el estadounidense

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El tenista español se encuentra ya en Tokio para disputar su primer partido de la gira asiática

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Vinícius no está en un mal momento y podría acabar marcando más de 25 goles: los datos que los demuestran

El delantero brasileño se volvió a reencontrar con el gol en este parón de selecciones

Vinícius no está en un mal momento y podría acabar marcando más de 25 goles: los datos que los demuestran

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

El ciclista esloveno se queda sin correr el europeo en su tierra, pero no peligra su liderato

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

DEPORTES

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Vinícius no está en un mal momento y podría acabar marcando más de 25 goles: los datos que los demuestran

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle