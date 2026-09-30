Ilia Topuria no tendrá revancha: el representante de Justin Gaethje cierra la puerta y nombra al nuevo aspirante al título

El manager de Gaethje responde a Ilia Topuria por la polémica de los guantes. (Amber Searls/Imagn Images)

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Ali Abdelaziz no se da por ofendido. El mánager de Justin Gaethje ha respondido a Ilia Topuria por la polémica de los guantes dándole la vuelta al asunto. Si el hispano-georgiano insinúa que su pupilo llevaba algo raro en ellos, se trata de un halago.

“Si eso no es lo quiere decir (que Gaethje llevaba piedras en los guantes), es un cumplido para Justin Gaethje y para la potencia de sus golpes; no me voy a sentir ofendido por eso”, dijo en Submission Radio.

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Abdelaziz no discute el resultado. “Seamos realistas: perdió de forma contundente. Pero no se le puede restar mérito; sigue siendo uno de los tipos más duros del planeta, aunque Justin Gaethje fue mejor que él”, afirmó. Y añadió que Gaethje “tuvo más determinación para vencerlo y lo logró“.

Imagen de la pelea entre Gaethke y Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

“Esta pelea nunca ocurrirá”

El representante volvió a cerrar la puerta a una posible revancha entre Ilia y Justin. “No va a pelear contra Gaethje a continuación”. Eso sí, tampoco tiene dudas de cuál sería el resultado en caso de que se diera: “Creo que Justin Gaethje le vencería nueve de cada diez veces”.

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Sin embargo, Justin ya tiene el cinturón en su poder. “No tiene nada que ganar”, aseguró Abdelaziz. Es por eso que fue más contundente después. “Esta pelea nunca ocurrirá. Te lo puedo decir”, insistió. Según su versión, Topuria volverá y “probablemente se enfrente a Paddy Pimblett, a Arman o a alguno de los otros”.

Justin Gaethje en la pelea en la Casa Blanca. (Amber Searls/Imagn Images)

Usman Nurmagomedov, el siguiente en la lista

A quien quiere ver Abdelaziz frente a El Matador es a Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, campeón del peso ligero de PFL y peleador al que también representa. “Mi combate soñado: Usman contra Topuria”.

Y fue más allá: “Si la UFC quiere organizarlo, pagaré la diferencia de mi propio bolsillo. Si son un millón o lo que sea, lo cubriré. Cubriré la bolsa de Usman”, afirmó.

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Usman ha dicho en otras ocasiones que se ve capaz de derrotar a Topuria, y entre ambos hay una rivalidad verbal de largo recorrido. Su contrato con PFL ha terminado y todo apunta a que negociará su llegada a la UFC, aunque de momento no hay confirmación de que vaya a ser el próximo rival de El Matador.

Usman Nurmagomedov

El futuro de Gaethje, en el aire

Sin embargo, una de las grandes incógnitas del mundo de la UFC es el futuro del campeón. Gaethje ha dicho que no sabe si volverá a pelear. Sobre esto, el mánager prefirió no soltar prenda: “Mi idea va a enfadar a mucha gente, pero prefiero no decirlo”.

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Eso sí, subrayó más adelante que Gaethje “no tiene nada que demostrar”, una frase que sigue alimentando los rumores de una retirada antes de una pelea por la defensa del cinturón.

Sin Topuria en la ecuación, el rival lógico sería Arman Tsarukyan, que noqueó a Ruffy en el primer asalto en UFC 331, aunque los rankings de la UFC mantienen a El Matador como número uno en la lista de aspirantes.

A pesar de ello, todavía estar por ver la decisión del reciente campeón y si decidiera colgar las guantillas y dejar vacante el cinturón, Topuria estaría más cerca que nunca de recuperarlo.

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