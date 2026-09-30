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Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

El Matador regresó hace pocos días exigiendo la revancha al estadounidense, que todavía no sabe si va a competir o retirarse

Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia. (Amber Searls/Imagn Images)
Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia. (Amber Searls/Imagn Images)
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Arman Tsarukyan quiere el título. Al menos pelear por él. Y eso va en contra de los planes de Ilia Topuria. El luchador armenio ha asegurado que la UFC le ha dado el visto bueno para pelear por el cinturón del peso ligero contra Justin Gaethje, lo que le coloca por delante de El Matador en la cola de aspirantes.

Cabe destacar que el aspirante tiene motivos para reclamar su puesto. Su reclamo llega después de una noche redonda en la UFC 331, noqueando a Mauricio Ruffy en el primer asalto con dos codazos consecutivos. A eso se suma que el estadounidense también ha colocado a Tsarukyan por delante de Topuria en la lista de aspirantes. “Si llego a defender el campeonato, él es el siguiente”, dijo.

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Así, desde la organización y según exclamó el armenio, “los jefes están muy contentos y que le dijeron que sí a tener la oportunidad de luchar por el título”. “Me dijeron: ‘Vamos a hablar contigo la próxima semana’. La próxima pelea va a ser por el cinturón”, ha explicado Tsarukyan.

Arman Tsarukyan. (Griffin Hooper/Imagn Images)
Arman Tsarukyan. (Griffin Hooper/Imagn Images)

Dana White no lo confirma

Por ahora, esas palabras no se han traducido en nada oficial. Preguntado en la rueda de prensa posterior al evento por si Gaethje peleará con Tsarukyan, el presidente de la UFC evitó comprometerse: “No sé. La verdad, ya veremos. Todavía no sabemos qué piensa Gaethje al respecto. Él estuvo aquí esta noche, vio la pelea y veremos en qué anda pensando”.

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Ahí está una de las claves: la decisión también está en manos del campeón, que no peleará en lo que queda de 2026. Y sobre eso, Gaethje ya ha dicho que, si vuelve a defender el cinturón, le gustaría hacerlo contra el armenio, aunque el estadounidense todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su regreso.

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje (REUTERS)
El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje (REUTERS)

Un camino que ya se le torció antes

Tsarukyan conoce bien los obstáculos que hay entre un aspirante y el cinturón. En 2025 tenía prevista una pelea por el título del peso ligero, pero una lesión durante la semana del combate le obligó a retirarse.

Desde entonces, las oportunidades que aparecieron no terminaron de concretarse. Quizás por eso, en agosto reconocía que en la UFC “no todo está garantizado”.

Sin embargo, incluso antes de la pelea contra Ruffy, había explicado que la organización le aseguraba la pelea por el título si ganaba. Y después, en redes sociales publicó: “Pelea por el cinturón asegurada”.

Los rankings, de momento, tampoco confirman esa promesa. El armenio continúa como número dos de la división, mientras que Topuria sigue liderando la clasificación de aspirantes. Además, El Matador tiene derecho a su revancha.

Tráiler de la película 'Topuria: Matador', disponible en cines y próximamente en Movistar

Topuria, entre la revancha y otras opciones

Como sabemos, Topuria perdió el cinturón en la Casa Blanca. Fue su primera derrota como profesional y tras su primera aparición vía redes sociales, ha pedido la revancha a Gaethje.

Ahora la aparición y declaraciones de Tsarukyan puede alterar ese plan, pero no es la única incógnita en su camino: también se ha hablado de Usman Nurmagomedov y de Paddy Pimblett, con quien Topuria mantiene una rivalidad verbal desde hace años.

Sobre ese posible combate se pronunció el propio Tsarukyan, que lo ve muy igualado: “O bien Ilia va a lucir superbién y noquear a Paddy, o va a perder contra él porque Paddy tiene una buena mandíbula y buen cardio. Es un 50-50″. Y no descartó que el hispanogeorgiano regrese mejorado tras la derrota: “Tal vez Ilia va a estar más motivado, más hambriento, concentrado y se va a convertir en mucho mejor de lo que era antes”.

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