Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

El seleccionador español, Luis de la Fuente (Europa Press)

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La renovación de Luis de la Fuente abre un nuevo capítulo en la trayectoria del seleccionador español. El técnico continuará al frente del combinado nacional hasta el año 2032 y, si completa el nuevo vínculo, tendrá la oportunidad de entrar todavía más en la historia de la selección, ya que se convertiría en el segundo entrenador en permanecer más tiempo en el cargo.

De la Fuente llegó al banquillo de España el 12 de diciembre de 2022. Desde entonces, su etapa al frente del equipo nacional ha ido acompañada de títulos y ahora también queda vinculada a un posible récord de longevidad. Si cumple íntegramente su contrato, alcanzará los diez años como seleccionador. Ese periodo le permitiría colocarse como el segundo técnico que más tiempo ha permanecido en el puesto, solo por detrás de un técnico: Ladislao Kubala.

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El técnico húngaro dirigió a España durante más de una década. Después de haber jugado con la selección en 19 ocasiones tras obtener la nacionalidad española, Kubala pasó a ocupar el banquillo nacional el 15 de octubre de 1969. Su etapa terminó el 18 de junio de 1980. En total, fueron diez años, ocho meses y tres días como máximo responsable técnico del combinado español. Kubala sigue siendo, de acuerdo con esta clasificación, el seleccionador con una mayor continuidad en el cargo.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, tras ganar el Mundial 2026 (REUTERS/Ana Beltran)

Durante aquellos años tuvo la oportunidad de dirigir a España en dos grandes torneos. El primero fue el Mundial de Argentina, al que la selección regresó después de doce años de ausencia. El equipo no consiguió superar la primera fase. Posteriormente, Kubala también estuvo al frente de España en la Eurocopa de Italia de 1980. El desenlace volvió a ser la eliminación en la fase de grupos. Su balance como seleccionador quedó establecido en 68 encuentros dirigidos. De ellos, 36 fueron partidos oficiales. En ese recorrido consiguió 31 victorias y sumó 21 empates.

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De las categorías inferiores a ganar un Mundial con la selección

Luis de la Fuente aterrizó en la selección española de casualidad, gracias a un anuncio en el periódico. No tuvo dudas, tras meses esperando una oportunidad decidió lanzarse a por la que se le presentaba en las páginas del diario. La RFEF le dio el puesto, pero con condiciones: tenía tres meses para clasificar a la sub-19 para un torneo. Tras su buen hacer, comenzó su carrera dentro de la Federación. Consiguió renovar contrato a contrato, a la vez que iba ascendiendo dentro de la selección. Tras la sub-19, pasó a entrenar a la sub-18, después a la sub-21 y finalmente a la absoluta. Aunque su aterrizaje en el máximo equipo no fue recibido con los brazos abiertos.

Su llegada al primer equipo no fue precisamente celebrada, sino más bien cuestionada. Muchos se cuestionaban si estaba preparado para liderar a la selección española dada su poca experiencia en el primer nivel. De la Fuente tomó las críticas como suele hacer, con calma y con la mentalidad de demostrar a base de trabajo. Los títulos no tardaron en llegar. Primero fue la Nations League 2022/23, después la Eurocopa 2024, aunque su culmen como seleccionador fue el Mundial 2026. Bajo el cielo de Nueva York consiguió coser la segunda estrella al pecho al aplastar a Argentina en la final. El gol de Ferran certificó la victoria, aunque La Roja ya había ganado a nivel futbolístico, dando una exhibición sobre el terreno de juego.

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Ahora, con seis años por delante, espera seguir ampliando el palmarés español. No se pone techo. “No nos conformamos con lo conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Es el mejor planteamiento de cara a futuro”, aseguraba en el acto de renovación. De momento, ha conseguido los tres títulos posibles, pero según sus palabras llegarán más. Quien sabe si una tercera estrella.