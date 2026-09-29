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Así fue la fiesta de cumpleaños de Almodóvar en su casa de campo: paella tradicional, piscina e invitadas de lujo como Penélope Cruz o Aitana Sánchez-Gijón

El director ha cumplido 77 años rodeado de las míticas actrices de sus películas y sus amigos íntimos

Cumpleaños Almodóvar
Así ha celebrado Almodóvar su cumpleaños en Madrid. (Instagram)
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El universo de Pedro Almodóvar siempre ha destacado por sus colores apasionados, sus encuadres inconfundibles y una sensibilidad única para retratar los afectos, pero más allá de las pantallas y los reconocimientos internacionales, el director manchego sabe que su mayor logro es la lealtad de quienes lo acompañan. Con motivo de su 77º cumpleaños, el oscarizado realizador prefirió alejarse de las grandes galas para reunirse con los suyos en un ambiente distendido y profundamente cálido. Para ello, abrió de par en par las puertas de su residencia campestre, ubicada a unos treinta kilómetros al norte de Madrid, convirtiendo su jardín en el epicentro de un emotivo encuentro cargado de memoria y celebración.

Aprovechando las temperaturas que aún despedían el verano a finales de septiembre, la cita reunió a una parte indispensable de su famosa troupe. No podían faltar sus musas y actrices fetiche como Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Bibiana Fernández y Rossy de Palma. Fue precisamente esta última quien ejerció de reportera excepcional de la velada al publicar en sus redes sociales entrañables instantáneas bajo la afectuosa etiqueta “Pedrito’s”.

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Las imágenes reflejaban a la perfección el ambiente festivo, con sonrisas compartidas, abrazos espontáneos y una atmósfera de camaradería que dejó claro que los años solo han servido para consolidar una amistad que traspasa la pantalla.Entre brindis improvisados, anécdotas de rodajes pasados y la complicidad de amigos de toda la vida, los invitados disfrutaron de un día en el que la vida cotidiana y la magia cinematográfica se volvieron a fundir de manera natural.

Paella, tarta y Agustín Almodóvar

El menú principal de la jornada tuvo como gran protagonista una tradicional paella, servida al aire libre en el porche de la finca y maridada con un excelente vino blanco helado. La residencia, adquirida por el director en la década de los noventa, mantiene intacta esa estética tan personal que la hace reconocible al instante: una fachada de tono ocre cálido, llamativas contraventanas azules, elegantes columnas amarillas en el porche y el característico suelo exterior de baldosas rosas y beige dispuestas en patrón de damero.

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Allí se filmó la memorable escena de Hable con ella en la que Caetano Veloso interpreta una canción ante Rosario Flores y Darío Grandinetti. Entre los asistentes también estuvieron presentes figuras clave del entorno del director como Bárbara Peiró, Diego Betancor, Carlota Casado, Félix Sabroso y Jau Fornés. No obstante, el momento más emotivo de la tarde llegó cuando su hermano y fiel socio en la productora El Deseo, Agustín Almodóvar, apareció sosteniendo una tarta de fresas decorada con velas mientras todos entonaban el “cumpleaños feliz”.

Bibiana Fernández, luciendo un vistoso y enorme sombrero para protegerse del sol, resumió el sentir general al calificar el encuentro como una entrañable “comida de familia y amigos, risas, tartas y de todo”. De hecho, el calor residual de finales de septiembre animó a más de un invitado a disfrutar de la piscina, uno de los grandes atractivos del jardín y auténtico remanso de paz donde Pedro suele encontrar la inspiración para sus guiones.

El error con la fecha de su cumpleaños

Más allá de la alegría del festejo, la celebración volvió a poner sobre la mesa una peculiar anécdota que rodea el nacimiento del director y que él mismo ha relatado en numerosas ocasiones con su fino sentido del humor. Aunque el calendario oficial y los registros señalan el 25 de septiembre como la fecha formal de su nacimiento, la realidad biológica nos sitúa un día antes: el 24 de septiembre de 1949 en la localidad ciudadrealeña de Calzada de Calatrava.

La fiesta de Almodóvar
La celebración de los 77 años de Almodóvar. (Instagram)

La razón de este desfase de veinticuatro horas se debe a su madre, Francisca Caballero, quien, tras un agotador parto, quedó tan exhausta que no acudió al registro civil hasta el día siguiente, inscribiendo al pequeño Pedro con la fecha del 25. Debido a esta divertida circunstancia, durante toda su vida solo su madre lo felicitaba puntualmente el día 24, mientras que el resto del mundo, amparado en el documento oficial, lo hacía el 25.

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