La experiencia de TheGrefg contra la transformación de IlloJuan: el combate estrella que monopoliza La Velada VI de Ibai Llanos

TheGrefg vs IlloJuan: el combate estrella de La Velada VI. (Instagram/illojuan y thegrefg)

La cuenta atrás ha entrado en su recta final. Este sábado 25 de julio, el Estadio de La Cartuja de Sevilla será el escenario del combate que cerrará La Velada del Año VI, el gran evento de Ibai Llanos que vuelve a reunir deporte, música y entretenimiento ante más de 80.000 espectadores y millones de personas en streaming. Frente a frente; TheGrefg e IlloJuan, dos de los creadores de contenido más influyentes de España y protagonistas de un combate que llega rodeado de expectación.

No será solo el último combate de la noche, sino el principal reclamo de una edición que contará con hasta diez peleas y actuaciones de artistas como Yandel, Anuel AA o Juanes. Sobre el ring se encontrarán dos perfiles muy distintos: un TheGrefg que ya sabe lo que es ganar un combate estelar y un IlloJuan que debutará en el boxeo. Eso sí, en su ciudad.

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El origen de este enfrentamiento no estaba en los planes iniciales. Tras la quinta edición de La Velada, IlloJuan desafió públicamente a ElXokas, pero el gallego rechazó participar alegando que estaba dando un paso atrás en su actividad como creador de contenido.

Fue entonces cuando Ibai Llanos movió ficha. Contactó por separado con ambos streamers y una reunión privada terminó de cerrar un combate que pocos imaginaban meses atrás. Los dos se conocen desde hace más de 10 años y nunca han escondido la buena relación que mantienen. “Estoy agradecido de pegarme con Juan y de ser otra vez el main event. A veces la gente piensa que para pelearte en La Velada tienes que tener beef, pero a mí me parece bonito tenerle cariño a alguien y cuando nos subimos al ring somos rivales y nos reventamos la cabeza“, resumía TheGrefg durante la presentación oficial.

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IlloJuan vs TheGrefg en la Velada del Año VI (Ibai)

Un peso pactado que obliga a sacrificios muy diferentes

Aunque sobre el papel apenas les separan dos centímetros de altura (IlloJuan mide 1,81 metros y TheGrefg, 1,79), físicamente llegan desde situaciones muy distintas. El combate se disputará a tres asaltos de tres minutos, con casco protector obligatorio y guantes de 14 onzas. La principal dificultad durante la preparación ha sido alcanzar el límite de 77 kilos fijado para el pesaje.

TheGrefg explicó que parte de unos 72 kilos y deberá ganar peso para acercarse a esa cifra. En cambio, IlloJuan ha tenido que recorrer el camino contrario. Comenzó la preparación por encima de los 86 kilos y, tras meses de entrenamiento y dieta, consiguió bajar hasta los 79,8 en la fase final antes del pesaje. “Es más grande, más pesado y va a ser un combate muy épico”, reconoció el murciano.

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Ibai Llanos presenta los artistas que actuarán en 'La Velada del Año VI'.

Dos caminos opuestos para llegar al mismo ring

Las diferencias entre ambos también aparecen en la preparación. TheGrefg llega con la tranquilidad de la experiencia. Después de derrotar por nocaut técnico a Westcol en la pasada edición, decidió seguir entrenando boxeo bajo la dirección de César Córdoba y el preparador físico de Sergio Peinado.

El murciano está convencido de que llega mejor que nunca. “Si el año pasado era un 6, este año soy un 8”. También cree que esta pelea le exigirá mucho más que la anterior. “Juan es un poco más alto, pesa algo más, pero yo tengo la experiencia a mi favor. Este año mi rival ha ocupado más espacio en mi cabeza que Westcol”.

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TheGrefg y Westcol se enfrentaron en la última pelea de 'La Velada del Año 5'

En el otro lado aparece un IlloJuan completamente transformado. Su entrenador, Mario Alonso, llegó a explicar que al comenzar el campamento, el sevillano apenas sabía correr correctamente. Desde entonces ha dedicado alrededor de cuatro horas diarias al entrenamiento, combinando gimnasio, cardio, sesiones de boxeo, sparrings y recuperación física.

El proceso también ha tenido un importante desgaste emocional. El propio creador de contenido reconoció haber sufrido momentos complicados durante la preparación, con ansiedad y una gran presión por la exposición pública. Incluso llegó a romper a llorar tras una exigente sesión de sparring.

Sin embargo, asegura que todo ese esfuerzo ha cambiado su manera de verse. “Me he visto capaz de cosas que yo pensaba que no podría hacer”. Y, cuando Ibai reunió a ambos en el último cara a cara, dejó claro cuál es su mayor satisfacción. “La parte dura ya ha terminado. Ha sido la experiencia más productiva de mi vida. He reído, he llorado y me he superado mentalmente y físicamente”.

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Lola Índigo e IlloJuan, en una fotografía de las redes sociales.

Confianza máxima... aunque cada uno la expresa de forma distinta

Los dos llegan convencidos de sus posibilidades, aunque con discursos muy diferentes. TheGrefg evita dar nada por hecho pese a partir como favorito. “Doy un 80% de probabilidades de ganar para mí, un 20% para Juan. El 100% en un deporte de contacto... un golpe te puede doler mucho y te puede dejar fuera”. IlloJuan, en cambio, no ha escondido su confianza y se ha otorgado un 100% de opciones de victoria.