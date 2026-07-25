Plex, la ‘Superestrella’ entre la presión y el apoyo de Aitana en La Velada del Año VI: “Si pierdes sería lamentable”

Plex. (La Velada del Año VI/Página Web)

Hay nombres que trascienden el cartel de La Velada del Año VI y uno de ellos es el de Plex. El creador de contenido regresa al cuadrilátero dos años después de estrenarse con victoria para medirse a otro gigante de internet: el salvadoreño Fernanfloo. La pelea enfrenta a dos referentes de distintas generaciones de YouTube y supone, además, una nueva oportunidad para Daniel Alonso (nombre real de Plex) de demostrar que su primera experiencia sobre el ring no fue una casualidad, sino el punto de partida para consolidarse como uno de los rostros más reconocibles de La Velada.

Natural de Toro (Zamora) y nacido el 20 de septiembre de 2001, Plex ha pasado en pocos años de publicar vídeos sobre videojuegos a convertirse en uno de los creadores de contenido más seguidos de España. Sus viajes alrededor del mundo y su capacidad para conectar con millones de espectadores le han llevado a superar los 30 millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

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Ese crecimiento también ha recibido reconocimiento fuera del ecosistema digital: en 2025, Forbes lo incluyó entre los 100 creadores de contenido más influyentes de España. La publicación destacaba que, pese a su juventud, “ya es una de las máximas figuras de las redes sociales españolas”, y recordaba cómo pasó de crear contenido sobre Fortnite a convertir su día a día en uno de los formatos más exitosos de internet. Su relación con la cantante Aitana, subrayaba también la revista, “ha disparado aún más su popularidad”.

Plex. (La Velada del Año VI/Página Web)

Una cuenta pendiente con La Velada

Plex ya sabe lo que es ganar en La Velada. Lo hizo en la cuarta edición, cuando derrotó a El Mariana en un combate que necesitó un asalto extra para decidir al vencedor y que aumentó todavía más su exposición mediática.

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Esa experiencia le sirve ahora de referencia frente a Fernanfloo, aunque el salvadoreño tampoco llega sin bagaje: ya peleó en La Velada del Año III, donde se impuso al creador vasco Luzu. Sobre el papel, Plex cuenta además con un diferencial físico notable (cerca de los dos metros de altura, frente al 1,85 del salvadoreño), aunque eso no ha intimidado a su rival. En redes, la diferencia va en sentido contrario: Fernanfloo acumula más de 50 millones de seguidores en su canal, frente a los 14 del zamorano.

Plex. (La Velada del Año VI/Página Web)

Fernanfloo calienta el combate

Durante la presentación del evento, Fernanfloo dejó claro que no considera invencible al español. “No estoy impresionado” con su nivel sobre el ring, aseguró, antes de explicar que precisamente por eso aceptó el combate: cree que tiene “alguna posibilidad de ganar”.

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En el cara a cara fue todavía más lejos. “Si pierdes sería lamentable”, le lanzó a Plex delante del público, y después calificó al creador español de “lento”, “manco” y “malo”, entre las risas del teatro y la sorpresa de los asistentes. Lejos de quedarse solo en la provocación, el salvadoreño (que es padre y es consciente del riesgo físico que asume) explicó que pelear en La Velada era un objetivo personal antes de centrarse en su vida familiar: “Era algo que quería hacer” y “una oportunidad única”, afirmó.

Ibai Llanos presenta los artistas que actuarán en 'La Velada del Año VI'.

El apoyo constante de Aitana

Más allá del entrenamiento, Plex ha encontrado en Aitana uno de sus principales apoyos durante la preparación del combate, y no ha dudado en reconocerlo públicamente en los actos organizados por Ibai Llanos: “Mi mayor apoyo han sido varias personas, entre ellas, obviamente, mi novia, que al final me ayudaba mucho a desconectar. Me ayuda mucho a estar en el presente y a, en el rato en el que estoy con ella, no pensar en otra cosa”. El mensaje terminó con una dedicatoria directa: “Desde aquí le mando un beso, que la quiero un montón”.

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La presencia de la cantante también dejó una de las imágenes más comentadas de la presentación: desde el público, siguió el intercambio verbal entre ambos boxeadores y reaccionó con una sonrisa incómoda cuando Fernanfloo lanzó su ya viral “si pierdes sería lamentable”.

Plex y Aitana. (Euroap Press)

Una celebración con banda sonora

Plex no solo piensa en ganar; también tiene preparada la celebración. Durante el encuentro con aficionados en el Teatro Coliseum de Barcelona sorprendió al pedir a Ibai Llanos un favor muy concreto para el caso de salir vencedor: “¿Me dejas poner Superestrella?”. La canción de Aitana se ha convertido en una de las referencias musicales del verano después de acompañar a la selección española durante el Mundial de 2026, y el creador de contenido quiere que también suene si logra imponerse a Fernanfloo en La Velada del Año VI. Tres días antes del combate, además, Aitana cierra en A Coruña la primera parte de su gira Cuarto Azul World Tour, lo que hace previsible que viaje después hasta La Cartuja para acompañarle.

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