Tamara Gorro habla desde el hospital e informa de su estado de salud: “No os voy a mentir, ha sido un susto muy grande y llevo cuatro días ingresada”

La colaboradora explica cómo se encuentra. ( Instagram @tamara_gorro)

No está siendo un verano sencillo para Tamara Gorro. La conocida influencer y colaboradora televisiva ha reaparecido públicamente después de varios días ingresada en un hospital, provocando una oleada de inquietud entre quienes siguen su día a día. La noticia de su ausencia en redes sociales, unida a la desactivación de los comentarios en su cuenta de Instagram, encendió rápidamente las alarmas dentro de su comunidad virtual.

Desde hace tiempo, Tamara Gorro mantiene una relación cercana con sus seguidores, a quienes llama con afecto su “familia virtual”. Esta conexión se ha forjado a lo largo de los años gracias a la transparencia con la que ha relatado sus experiencias personales, incluyendo episodios complejos relacionados con su salud mental y física. En su historial reciente figuran etapas marcadas por la depresión, la ansiedad y diversas intervenciones médicas, situaciones que siempre ha compartido de forma directa para evitar rumores y especulaciones.

PUBLICIDAD

Este verano, la situación ha dado un nuevo giro. Un contratiempo inesperado la obligó a permanecer hospitalizada durante varios días. Consciente del interés y la preocupación generados, optó por romper el silencio y aclarar personalmente el motivo de su ausencia, recurriendo de nuevo a su perfil en redes sociales.

El ingreso hospitalario y el mensaje de Tamara Gorro

Desde la cama del hospital, con un goteo visible en el brazo, Tamara Gorro grabó un vídeo dirigido a sus seguidores. En él, explicó que lleva “cuatro días en el hospital por un susto muy grande”, aunque decidió no detallar en ese momento la naturaleza exacta del problema de salud. Subrayó que en un principio no tenía intención de hacer público el ingreso, pero cambió de opinión al comprobar que la información ya circulaba fuera de su control.

PUBLICIDAD

Tamara Gorro espera salir pronto del hospital. (Europa Press)

La influencer quiso que la noticia llegara primero a su comunidad virtual y no a través de medios de comunicación u otras fuentes. En el vídeo, Tamara afirmó: “No os lo iba a decir, pero prefiero dar la cara. Todo no está perfecto, aunque lo estará”, transmitiendo confianza a pesar de la situación adversa. Para evitar comentarios que pudieran generar mayor inquietud o especulación, desactivó la opción de comentarios en la publicación. Explicó este gesto como una manera de proteger a sus seguidores y mantener el contacto directo y sincero que siempre ha defendido.

Este enfoque refuerza su compromiso de honestidad con quienes la acompañan en redes, un grupo al que considera parte fundamental de su vida cotidiana. Tamara insistió en que, aunque no todo está bien, confía en que la recuperación llegará y agradeció el apoyo incondicional recibido durante estos días difíciles.

PUBLICIDAD

La forma de comunicar su estado de salud

El anuncio de Tamara Gorro generó una respuesta inmediata entre sus seguidores, quienes mostraron comprensión y respeto frente a su decisión de mantener en reserva ciertos detalles sobre su estado. En su mensaje, la influencer pidió paciencia y empatía, dejando claro que “no desaparece”, pero que su menor actividad se debe a la situación actual.

La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad". (Fuente: Casa Real)

Se dirigió nuevamente a su “familia virtual” para expresar: “Os lo digo de todo corazón, estoy siendo muy sincera y honesta”, mostrando que su prioridad sigue siendo la transparencia, aunque prefiera no revelar el diagnóstico por ahora. Tamara anticipó que las preguntas sobre su salud serían inevitables, pero solicitó comprensión ante su elección de no entrar en detalles.

PUBLICIDAD

El tono del mensaje finaliza con una mezcla de resignación y calidez. “Feliz verano... me cago en la leche, yo este no he podido disfrutarlo como quería”, resumió, reflejando tanto la frustración por el contratiempo como la cercanía con quienes la siguen. Mientras continúa su recuperación, la influencer mantiene la situación en la más estricta intimidad, arropada por el cariño de miles de personas que permanecen atentas a su evolución.