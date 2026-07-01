Estos son los artistas que actuarán en ‘La Velada del Año VI’: de Juanes a Bad Gyal y Anuel AA, que repite tras ser abucheado en la cuarta edición

Presentaron de manera oficial la cartelera de la Velada del Año (X/ @IbaiLlanos)

Quedan apenas cuatro semanas para dar comienzo a La Velada del Año VI, el evento anual organizado por Ibai Llanos que cada verano congrega a millones de espectadores de todo el mundo para ver enfrentarse sobre un ring a algunos de los streamers y creadores de contenido más conocidos de España y Latinoamérica. En esta sexta edición, que será la que cuente con mayor presencia femenina hasta la fecha, competirán las españolas Fabiana Sevillano, RoRo, Clersssss y Marta Díaz. En el apartado masculino, nombres como Plex, IlloJuan o TheGrefg encabezarán una cartelera que volverá a combinar boxeo, espectáculo y entretenimiento. Pero los combates no serán los únicos protagonistas de la jornada.

A menos de un mes para el evento, Ibai ha desvelado este miércoles, a través de un vídeo publicado en Instagram, el cartel musical que acompañará la noche. Yandel, Juanes, Lucho RK, La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA serán los artistas encargados de actuar entre combate y combate en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 25 de julio.

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Pero no estarán solos, tal y como ha confirmado Llanos. “Además de estos cinco artistas, habrá otros cinco artistas invitados, pero eso será una sorpresa para el día 25 de julio. Algunos saldrán con los boxeadores en la salida y otros vendrán de sorpresa a Sevilla”, anunció el creador de contenido, que concluyó: “Os espero a todos el 25 de julio en directo para vivir La Velada del Año VI”.

¿Quiénes son los artistas que actuarán durante la noche?

Anuel AA

Emmanuel Gazmey Santiago vuelve a intentarlo en La Velada. Conocido popularmente como Anuel AA, el artista de trap latino y reguetón regresa dos años después de protagonizar una de las actuaciones más polémicas de la historia del evento. En la cuarta edición, celebrada en el Santiago Bernabéu, el puertorriqueño se negó a actuar en un primer momento. Tras una hora de retraso finalmente lo hizo con grandes problemas técnicos y de puesta en escena. Finalmente cantó tres canciones -apenas unos 8 minutos- y se marchó abucheado por el público.

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Anuel debutó en 2018 con Real Hasta la Muerte, publicado el mismo día que salió de prisión, y desde entonces ha firmado éxitos como China, Secreto, Ella quiere beber o Más rica que ayer. Ha colaborado con artistas como Karol G, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin y Bad Bunny.

13/07/2024 Anuel actúa en la Velada del Año IV de Ibai Llanos en el estadio Santiago Bernabeu EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LA VELADA DEL AÑO IV

Yandel

Llandel Veguilla Malavé, conocido artísticamente como Yandel (Puerto Rico, 1977), es uno de los pioneros del reguetón. Alcanzó la fama mundial junto a Wisin formando el dúo Wisin & Yandel, responsable de éxitos como Rakata, Sexy Movimiento o Algo me gusta de ti. En solitario ha publicado varios discos y colaborado con artistas como Feid, Tainy, Bad Bunny, Rauw Alejandro o Myke Towers.

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El pasado mes de enero, el artista actuó en nuestro país como parte de su gira Yandel Sinfónico en el Movistar Arena de Madrid, un show con 29 de sus canciones más conocidas pero a ritmo de orquesta.

El artista Yandel (c) durante su concierto en el Movistar Arena, a 25 de enero de 2026, en Madrid (España). (A. Pérez Meca/Europa Press)

Juanes

Juan Esteban Aristizábal Vásquez (Medellín, 1972) es uno de los artistas latinos más influyentes de las últimas décadas. Tras comenzar su carrera en la banda de metal Ekhymosis, triunfó en solitario con canciones como A Dios le pido, Es por ti o Fotografía. En España, La camisa negra no falta en las verbenas. Acumula decenas de premios, entre ellos cuatro Premios Grammy y 25 Latin Grammy.

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El cantante y compositor colombiano Juanes en una foto de archivo. EFE/ Miguel Sierra

Bad Gyal

Alba Farelo Solé (Barcelona, 1997), conocida como Bad Gyal, es una de las artistas españolas con mayor reconocimiento. Saltó a la fama en 2016 con una versión en catalán de Work de Rihanna y desde entonces ha construido una carrera centrada en el dancehall, el reguetón y el trap. Canciones como Fiebre, Chulo o Bota Niña la han convertido en una figura clave de la música urbana. Este 2026 ha publicado Más Cara, su segundo álbum de estudio, un trabajo con el que profundiza en los sonidos urbanos y caribeños que han marcado su carrera y que actualmente presenta en una gira internacional.

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Bad Gyal posa a su llegada a los 40 Premios Goya el sábado 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra)

Lucho RK y La Pantera

Lucho RK (Emilio Roca Cáceres) y La Pantera son conocidos por colaborar con artistas como Quevedo, Hens, Cruz Cafuné, Wos, Raul Clyde o Juancho Marqués. En 2026 han unido fuerzas con el EP conjunto Ta Fácil y recorren España con el Fasssilito Tour 2026, una gira en la que interpretan el repertorio creado entre ambos.

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Lucho RK y La Pantera