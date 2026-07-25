De las recetas al ring: RoRo quiere la revancha en La Velada del Año VI tras el combate con el pie roto y un cambio físico espectacular

RoRo. (La Velada del Año VI/Página web)

Hace un par de años, Rocío López Bueno era conocida por sus vídeos de cocina: recetas cuidadas al detalle que grababa para su pareja, Pablo, y que la convirtieron en un fenómeno de TikTok e Instagram. Hoy, con casi cinco millones de seguidores, esa misma minuciosidad la ha trasladado al gimnasio. Este sábado 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, RoRo se sube de nuevo al ring de La Velada del Año de Ibai Llanos con un único objetivo: demostrar que su derrota en el debut no define el nivel que puede ofrecer sobre el cuadrilátero.

Tiene 24 años, mide 1,49 metros y peleará en la categoría de 52 kilos. Su rival será la mexicana Samy Rivers, presidenta de Pio FC en la Kings League y una de las boxeadoras más rodadas del cartel: ya peleó dos veces en la tercera edición del evento. Para RoRo, en cambio, esta será solo su segunda pelea oficial, después de un primer combate en 2025 que terminó en derrota y con una lesión que todavía recuerda con una mezcla de humor y crudeza.

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La madrileña se rompió el quinto metatarsiano del pie durante el combate contra Abby, ya en el primer asalto, pero decidió no retirarse y completó todos los asaltos pese al intenso dolor. “Me dolía muchísimo el pie. Vino el equipo médico al vestuario y les dije: ‘Me duele muchísimo, de verdad, chicos, me lo he roto otra vez’”, recordó en una conversación con Ibai Llanos. Los médicos optaron entonces por administrarle un potente analgésico para aliviar el dolor: “De repente me ponen una vía, y yo: ‘¿Qué me has puesto?’. Y me dice: ‘Fentanilo’. Y yo me quedé como: ‘No, no, me estás jodiendo’. El post-Velada lo tengo un poco confuso, porque iba de fentanilo hasta las cejas”, contó entre risas.

RoRo. (La Velada del Año VI/Página web)

Diez kilos más y una transformación que no ha pasado desapercibida

Si algo ha llamado la atención durante los meses de preparación de esta sexta edición ha sido su espectacular cambio físico. Las imágenes compartidas por la organización muestran una evolución evidente, sobre todo en el desarrollo de la musculatura del tren superior, fruto de meses de entrenamiento específico junto al equipo de The Boxer Club.

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RoRo ha compartido parte de ese proceso con sus seguidores. “Hay que flexear un poco para enseñar”, bromeaba en uno de sus vídeos mientras mostraba su evolución física. Después añadía: “Yo he estado fuerte antes, pero nunca se me ha notado, por ejemplo, la espalda tan definida o la sombra del tríceps. Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido”.

Su preparación no se ha limitado al gimnasio. La influencer viajó hasta China para entrenar con monjes Shaolin, a quienes describe como “las personas con más fortaleza mental del mundo”, y allí se levantaba a las cuatro de la madrugada para entrenar hasta las tres de la tarde. Según contó, ha ganado diez kilos desde que empezó en redes sociales, apoyada en un trabajo de nutrición estricto (entre 1,5 y 2,5 gramos de proteína por kilo de peso, principalmente de pollo, pescado y ternera) combinado con trabajo técnico de boxeo.

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RoRo. (La Velada del Año VI/Página web)

Una pelea de máxima exigencia

Enfrente estará Samy Rivers, una rival con más experiencia sobre el ring y considerada por muchos como favorita del combate. La mexicana ya sabe lo que es ganar en La Velada y llega con un bagaje competitivo superior al de la española, aunque no esconde el respeto que le tiene: “Es muy luchadora, creo que puede ser un combate muy divertido de ver”, ha dicho ante Ibai Llanos RoRo, por su parte, nunca ha escondido que precisamente esa dificultad fue uno de los motivos por los que aceptó el reto. “Cuando hago algo, lo quiero hacer bien”, aseguró durante el cara a cara organizado por el propio creador de la Velada. Entre ambas no existe una rivalidad especialmente intensa, aunque sí hubo un pequeño episodio que llamó la atención en redes sociales. Hace unos meses, Rivers reaccionó en uno de sus directos a los entrenamientos de la española con los monjes Shaolin, bromeando con comentarios como “aprendiendo telequinesia” o “moviendo cosas con su cabeza”.