El Mundial agita el Balón de Oro: Rodri lidera el pulso, Messi sigue vivo y Kane y Mbappé no se bajan de una carrera en la que irrumpe Cubarsí

Rodri Hernández reabre el debate del Balón de Oro. (REUTERS/Dylan Martinez)

La segunda estrella ya luce en el escudo. España es campeona del mundo 16 años después tras imponerse por la mínima a Argentina en la prórroga. El gol de Ferran Torres en el 106 daba paso a una noche de “locura” en Cibeles. Y ahora, una jornada que está protagonizada por los jugadores y una fiesta en el centro de Madrid con varios artistas.

Con el Mundial 2026 ya resuelto, el próximo debate internacional ya se centra en el que habrá el próximo 26 de octubre: la gala del Balón de Oro, en Londres. Y ahí el panorama se complica. Desde la ‘jubilación’ de las principales estrellas a manos de La Roja, los futbolistas de la Selección se presentan como los primeros candidatos al título. En especial, Rodri Hernández, MVP del torneo.

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Sin embargo, la propia organización ha advertido que se puede ganar el galardón sin haber ganado el Mundial. Desde que el premio se abrió a futbolistas de todo el mundo en 1995, solo cuatro de los siete campeones del mundo de esos años se han llevado también el Balón de Oro, un 57% de coincidencia que deja mucho margen para las sorpresas. Ahí están los casos de Messi en 2010, Cristiano Ronaldo en 2014 o Luka Modric en 2018.

“Sí, ganar la Copa del Mundo ayuda, pero no garantiza un Balón de Oro. Para ganarlo, tienes que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial”, se lee en el artículo publicado por la propia página del premio. Algo que sabe bien Harry Kane, otros de los bien posicionados tras ganar la Bota de Oro: “Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano la Champions League o el Mundial, probablemente no vayas a ganar el Balón de Oro. Es lo mismo para Erling Haaland o para cualquier otro jugador”.

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Harry Kane, Bota de Oro y tercero en el Mundial 2026. (REUTERS/Paul Childs)

¿Hace falta jugar en Europa?

Otro dato a tener en cuenta, también recordado por la organización en otro artículo, es el de la geografía: “Creado en 1956 por France Football, el Balón de Oro originalmente premiaba al mejor jugador europeo que jugaba en una liga europea. Esto se mantuvo hasta 1995, cuando el trofeo se globalizó, aunque seguía reservado para jugadores de ligas europeas. Pero desde 2007, no hay ninguna restricción: el Balón de Oro premia al mejor jugador del mundo, sin más”.

Es decir, después de su buena temporada y sobre todo su gran Mundial, Leo Messi es claro candidato a ganar. Con 39 años, ha sido figura indispensable de Argentina, además de su máximo goleador y asistente. Es más, el astro argentino ya lo levantó en 2023, en el Inter de Miami.

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Messi y su Balón de Oro de 2023. (AP Foto/Michel Euler)

Rodri ya sabe lo que es ganarlo

Con esas dos cartas encima de la mesa, toca mirar a los candidatos españoles. El primero es Rodri Hernández, elegido mejor jugador del Mundial. El centrocampista del Manchester City llegaba a Estados Unidos con una temporada discreta a sus espaldas, pero fue subiendo el nivel partido a partido hasta erigirse “en el faro” de la Roja, según reconoció De la Fuente. No sería la primera vez que levanta el premio. En 2024 se alzó como el mejor jugador del mundo. Ahora el patrón es casi calcado. No obstante, cabe recordar que en 2010, ni Xavi ni Iniesta se llevaron el Balón de Oro, completando el podio junto a Messi.

Los tres mejores jugadores de 2010. (AFP PHOTO/JOosep Lago)

Lamine Yamal y el peso de una generación

Lamine Yamal es otro que vuelve a presentar candidatura. Una gran temporada en el FC Barcelona y un Mundial al que llegaba entre algodones, pero su influencia ha sido suficiente como para decidir partidos; dan en total una historia de superación. Su nombre ya sonó fuerte el año pasado, cuando terminó segundo en la votación del Balón de Oro, y ahora suma a esa candidatura el título mundialista y el doméstico.

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Lamine Yamal. (Reuters/James Lang)

Cubarsí, el central que nadie esperaba

A su compañero se suma Pau Cubarsí, quien además ha ganado el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026. Con apenas 19 años, el central del Barça ha firmado un Mundial casi perfecto: España solo encajó un gol en todo el torneo y el defensa ha disputado todos los minutos. “A Cannavaro le dieron un Balón de Oro por menos de lo que ha hecho Pau Cubarsí en este Mundial con 19 años”, ha apuntado el exfutbolista Marc Crosas.

Pau Cubarsí, mejor jugador joven del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Messi, Kane y Mbappé no se bajan del carro

Si antes hemos dicho que ni Messi ni Kane se habían ido de la carrera, tampoco lo ha hecho Kylian Mbappé. Messi disputó su segunda final mundialista consecutiva con Argentina, terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, y suma además el título de la MLS conquistado con el Inter Miami.

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Messi. (REUTERS/Lee Smith)

Harry Kane, por su parte, llega respaldado por una temporada de números descomunales con el Bayern de Múnich y el título de máximo goleador de la Bundesliga, aunque Inglaterra se quedó a las puertas de la final. Mbappé, pese a cerrar el curso sin títulos con el Real Madrid, se ha convertido en el máximo goleador del Mundial y ya es, en solitario, el único futbolista que ha terminado como pichichi en dos Copas del Mundo consecutivas.

Mbappé. (Europa Press)

Con todos estos nombres sobre la mesa, y con la propia organización del Balón de Oro recordando que el premio se decide por el conjunto de la temporada y no solo por lo ocurrido en un verano, el premio está más abierto que nunca a falta de cuatro meses para saber quién ha sido el mejor jugador de la temporada 2026/27.

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