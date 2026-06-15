Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona y Atlético de Madrid

Marc Cucurella habla por teléfono en un entrenamiento de España en el Mundial. (EFE/ Lavandeira Jr)

El Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Marc Cucurella, lateral izquierdo de 27 años que llega procedente del Chelsea por una cantidad cercana a los 60 millones de euros -55 fijos más 5 en variables- y que firma por seis temporadas. La operación, avanzada este domingo por el periodista Fabrizio Romano, se ha cerrado en menos de 48 horas.

La velocidad con la que se ha fraguado el acuerdo tiene nombre propio. El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, llamó personalmente a Cucurella para trasladarle su posición: “Te quiero en mi proyecto, eres tú o nadie”. Esa conversación se produjo el viernes y precipitó una negociación que el sábado ya tenía cerradas las cifras y las condiciones del contrato. Este domingo, el acuerdo quedó sellado.

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El interés del Real Madrid nació en un momento en que FC Barcelona y Atlético de Madrid también pujaban por el lateral. Los colchoneros se encontraban en la pole hasta que el club blanco activó su ofensiva, con una propuesta económica al jugador notablemente superior a la de sus rivales. La irrupción de Mourinho terminó de inclinar la balanza.

Marc Cucurella con el chándal de la selección. (Reuters)

Ni Mendy, ni Carreras ni Fran García

Cucurella ha recibido la noticia del fichaje desde Chattanooga, donde se encuentra concentrado con la selección española de cara al Mundial 2026. El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha reaccionado al traspaso de buen grado: “Nos alegramos. Es buena noticia y lo celebramos. Yo estoy tan feliz como ellos”, ha dicho el técnico riojano.

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En el plano deportivo, la llegada del lateral de Alella responde a una necesidad real en la plantilla blanca. Ferland Mendy arrastra serios problemas físicos, Álvaro Carreras ha realizado una mala temporada y Fran García tiene opciones de salir este verano. Ante ese panorama, Mourinho ha pedido a Florentino Pérez a un jugador con vocación ofensiva, disciplina defensiva y amplia trayectoria en la élite.

Bernardo Silva en su despedida del Manchester City. (Reuters)

También Bernardo Silva

El fichaje supone el regreso de Cucurella a LaLiga cinco años después de su etapa en el Getafe. Antes de recalar en Inglaterra, el defensa pasó también por el Eibar. En la Premier League ha completado cinco temporadas -una en el Brighton y cuatro en el Chelsea-, donde se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y como titular indiscutible con la selección.

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El movimiento por Cucurella no es el único. El Real Madrid trabaja también para cerrar la incorporación de Bernardo Silva, centrocampista portugués de 31 años que abandona el Manchester City como agente libre tras nueve temporadas y 459 partidos bajo las órdenes de Pep Guardiola. Según Fabrizio Romano, el acuerdo está prácticamente cerrado, con un contrato de dos años con opción de un tercero.

Con Bernardo Silva se repite el patrón: tanto el Barça como el Atlético han negociado con el entorno del portugués durante semanas, pero la intervención directa de Mourinho, que comparte representante con Silva, Jorge Mendes, ha decantado la operación hacia el Bernabéu. Mourinho, recién anunciado, ya marca el paso del Madrid, más en apenas días de lo que pudo en varios meses Xabi Alonso.

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