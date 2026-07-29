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Sheila Casas confiesa que vuelve a estar soltera y que siente una gran atracción por Ferran Torres: “Me faltaba ese pum”

La influencer ha cortado su relación con el empresario Sergio Ignacio González, un mes después de que se hiciera público en Ibiza

Sheila Casas vuelve a estar soltera. (Europa Press)
Sheila Casas vuelve a estar soltera. (Europa Press)
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Sheila Casas vuelve a estar soltera y no tiene reparos en contarlo. Tras unas semanas de ilusión junto al empresario Sergio Ignacio González, la actriz decidió poner fin a una relación que nunca llegó a despegar del todo, demostrando que el amor puede ser tan fugaz como un verano en Ibiza. Sincera y natural, Sheila no esconde que buscaba algo más, esa emoción que hace que el corazón lata más fuerte, pero no llegó a sentir el famoso “pum”.

La noticia ha sorprendido a quienes seguían con entusiasmo este nuevo capítulo sentimental de la hermana de Mario Casas. Las imágenes de pasión y complicidad a bordo de un yate en aguas cristalinas parecían anunciar el comienzo de una bonita historia, pero Sheila ha preferido ser honesta consigo misma y con su entorno. El romance quedó en una amistad, sin dramas ni reproches, y así lo contó ella misma en televisión, fiel a su estilo directo y espontáneo.

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Pero lejos de lamentarse, Sheila Casas ha demostrado en El verano se mueve que prefiere reírse de la situación y mirar hacia adelante. Durante su intervención en el programa, no dudó en bromear sobre su estado sentimental y hasta se animó a hablar de sus gustos, dejando claro que sigue abierta al amor y que su corazón tiene espacio para nuevas ilusiones. En el horizonte asoma un nombre que la hace sonreír: Ferran Torres.

La ruptura de Sheila Casas

El romance entre Sheila Casas y Sergio Ignacio González nació a la vista de todos, bajo el sol de Ibiza. Las fotos de besos y caricias en alta mar alimentaron durante semanas los titulares del corazón, pero la historia no alcanzó a consolidarse. Sheila confesó que, aunque había buena sintonía y ganas de intentarlo, le faltó sentir esa chispa especial. “Me faltaba ese pum”, reconoció, resumiendo con una frase sencilla el motivo de la ruptura.

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06/07/2026 Sheila Casas y su nuevo crush. (Europa Press)
06/07/2026 Sheila Casas y su nuevo crush. (Europa Press)

Fue ella quien decidió frenar la relación antes de que se hiciera oficial. “He decidido que se quede en una amistad”, contó con humor, dejando claro que sigue creyendo en el amor, pero no está dispuesta a conformarse con menos de lo que busca. La relación con Sergio, aunque breve y sin conflictos, terminó por decisión propia y sin dar lugar a especulaciones ni malos entendidos. La actriz dejó claro ante las cámaras que la soltería no la perturba en absoluto, e incluso se mostró divertida ante la idea de buscar nuevos candidatos.

La sinceridad de Sheila ha sido celebrada en redes y por sus seguidores, que valoran su actitud despreocupada y auténtica. Ella misma bromeó diciendo que está “todavía más soltera” y se mostró abierta a nuevas oportunidades, convencida de que la pasión verdadera no se puede forzar ni negociar.

Ferran Torres, el nuevo crush de Sheila

Si algo ha dejado claro Sheila Casas en los últimos días es que no piensa cerrar su corazón. Durante su aparición en televisión, no dudó en confesar quién ocupa ahora sus pensamientos: Ferran Torres. El futbolista se ha convertido en el nuevo crush de la actriz, que no oculta su admiración y simpatía por él. “Me gusta mucho”, admitió, entre risas y complicidad con los presentadores, dejando la puerta abierta a un futuro encuentro.

Durante la celebración del título, Rodria tomó el micrófono para dedicar unas emotivas palabras a Ferran Torres, defendiéndolo de las críticas y reconociéndolo como 'historia del fútbol español'.

El gesto desató bromas y complicidad en el plató, donde incluso se animó a abrir líneas para recibir candidatos dispuestos a conquistar el corazón de Sheila. Aunque sabe que Ferran Torres ya tiene una nueva ilusión, la actriz lo mencionó con simpatía, mostrando que su actitud ante el amor sigue siendo la de alguien que no teme ilusionarse ni volver a empezar.

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