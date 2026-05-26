Escocia lanzó un billete “conmemorativo” con la jugada del gol que los clasificó al Mundial

El Banco de Escocia lanzó 100 billetes conmemorativos inspirados en el gol de Scott McTominay que selló la clasificación al Mundial 2026 (Bank of Scotland)

El Banco de Escocia lanzó una edición limitada de billetes conmemorativos inspirados en el gol de chilena que Scott McTominay convirtió ante Dinamarca y que contribuyó a la clasificación del país al Mundial, según informó la BBC. El lanzamiento marca la primera participación de la selección escocesa masculina en la Copa del Mundo desde 1998. Solo se imprimieron 100 ejemplares y cincuenta estarán disponibles para el público a través de subastas, sorteos y actividades presenciales en Edimburgo y Glasgow.

La iniciativa busca recordar un momento considerado clave tanto en lo deportivo como en lo simbólico para la selección de Escocia. El gol de McTominay abrió el marcador en el partido disputado en noviembre en Hampden Park, Glasgow, que finalizó con una victoria 4-2 sobre Dinamarca y aseguró la clasificación. El diseño del billete fusiona elementos tradicionales de la moneda escocesa con una ilustración central que representa la jugada del gol.

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McTominay enmarcó la distinción como un reconocimiento colectivo. “Llegar al escenario más importante del fútbol mundial es algo con lo que sueña todo jugador, y sé que significa muchísimo para nuestros aficionados”, afirmó. “Momentos como ese pertenecen a todos los que siguen al equipo, así que ver mi gol en un billete escocés es algo increíblemente especial”, según recogió la cadena británica.

Un billete de colección

El plan de distribución del billete fue diseñado como una combinación de coleccionismo, juego y recaudación. La BBC precisó que 100 billetes fueron impresos y que cincuenta se repartirán entre una mezcla de subastas para coleccionistas, un sorteo y dos espacios temporales en Glasgow y Edimburgo. En esos puntos presenciales, los hinchas podrán intentar adivinar una combinación numérica para abrir una “bóveda” y conseguir una de las piezas.

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El calendario también quedó delineado: la subasta en línea y la ventana para inscribirse al sorteo se extenderán hasta las 11:00 del viernes 26 de junio. El objetivo, además de conmemorar el regreso al Mundial, es canalizar el entusiasmo en una acción con retorno social: la recaudación de la subasta y el sorteo se destinará a Crisis Scotland, una organización benéfica enfocada en la problemática de la falta de vivienda.

De acuerdo con Associated Press, el banco describió los puntos presenciales como dos “vaults” (bóvedas temporales) en Glasgow y Edimburgo y remarcó que parte de los ingresos apoyará a la entidad. La propia mecánica —pocas unidades, vías limitadas para acceder y un esquema de competencia entre fanáticos— refuerza la lógica de objeto de colección: el billete existe como dinero, pero su valor principal está en el símbolo y en la escasez.

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También existió un punto llamativo en el ecosistema digital del lanzamiento: el enlace oficial del Bank of Scotland dirigido a la promoción del sorteo no mostraba el contenido, sino un mensaje de falla (“Lo sentimos, se ha producido un error. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde… [Error 1007…]”), según el texto provisto en la fuente institucional.

En ese contexto, la información operativa más detallada del mecanismo se apoyó en los reportes periodísticos.

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El diseño del billete de edición limitada homenajea la chilena de McTominay ante Dinamarca, incorporando elementos tradicionales de la moneda escocesa (Bank of Scotland)

El argumento del banco y el vínculo con Crisis Scotland

La presidenta del comité ejecutivo escocés del Banco de Escocia, Emma Noble, explicó que la entidad buscó marcar la clasificación “de una manera que tiene sus raíces en la identidad escocesa”. En esa misma línea, la directiva trazó un puente entre el fútbol y la iconografía cotidiana: “Al igual que el fútbol, ​​los billetes han formado parte de la historia de nuestro país desde hace mucho tiempo”, sostuvo, antes de resumir el espíritu del diseño: “Este billete de 20 libras de edición limitada combina esas dos tradiciones con un toque moderno y creativo”, de acuerdo con AP.

Noble también vinculó el lanzamiento con el carácter dramático del desenlace de la clasificación: “Lograr la clasificación de una manera tan dramática es un momento que los aficionados nunca olvidarán”, indicó, y señaló que el proyecto buscó reflejar ese recuerdo sin desprenderse de la estética tradicional del billete. En ese marco, la ejecutiva definió el remate de McTominay como un gol ya instalado en el canon nacional: “La chilena de Scott ya es considerada uno de los mejores goles de la historia del país”, afirmó en declaraciones citadas por la BBC.

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La decisión de asociar el homenaje con una causa social fue presentada como parte del paquete conceptual del lanzamiento. Noble agradeció el apoyo del futbolista para “ayudar a recaudar fondos para Crisis en su labor para acabar con la falta de vivienda en toda Escocia”, según citó GOAL. El esquema —memorabilia, subasta, sorteo y donación— ubica al billete en un punto intermedio: es un objeto que cristaliza un episodio deportivo, pero también un instrumento de recaudación para una organización que trabaja sobre una urgencia social.

La chilena de McTominay ante Dinamarca permitió a los escoceses la clasificación al Mundial tras 28 años de ausencia (REUTERS/Russell Cheyne)

El gol que los llevó al Mundial 2026

La clasificación puso fin a una espera de casi tres décadas. Escocia no jugaba un Mundial masculino desde 1998. El billete, en ese sentido, funciona como cápsula de un retorno: no celebra una trayectoria general, sino una jugada puntual convertida en llave narrativa.

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La BBC detalló además el marco del torneo: el Mundial 2026 se disputará con 48 selecciones entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. En ese cronograma, el medio británico indicó que Escocia tiene previstos partidos de fase de grupos ante Haití el 14 de junio, Marruecos el 19 de junio (ambos en Boston) y Brasil el 24 de junio en Miami.