Figura de la selección de Escocia estuvo ausente en los entrenamientos previo al debut en el Mundial 2026 ante Haití: qué pasó

El mediocampista del Napoli, Scott McTominay, tiene 29 años y se reincorporó al grupo de Escocia antes del debut-crédito Imagen Images vía Reuters/Caean Couto

Este 15 de junio de 2026 será el regreso oficial de la selección de Escocia a los Mundiales, tras estar en la edición de Francia 1998 y durar 28 años sin participar en el evento de fútbol más importante del planeta.

Con varias figuras de la Premier League de Inglaterra como Andrew Robertson (confirmado por el Tottenham como nuevo refuerzo para la temporada 2026-2027), John McGinn, figura del Aston Villa de Inglaterra, los “Tartan Boys” sueñan con dar el golpe ante Marruecos en el grupo C del Mundial.

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En medio de la preparación del equipo dirigido por Steve Clarke, los británicos vivieron momentos de preocupación tras conocer que el volante del Nápoles de la Serie A de Italia, Scott McTominay estuvo ausente de los entrenamientos en Charlotte.

Scott McTominay volvió a entrenar con Escocia en Boston tras ausentarse de la sesión anterior por un malestar estomacal-crédito @BBCSportScot/X

El 12 de junio de 2026 se confirmó que Scott McTominay volvió a entrenar con Escocia previo al partido ante Haití, tras perderse la sesión que tuvieron el 11 de junio por un malestar estomacal.

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En la misma información se confirmó que el exvolante del Manchester United de Inglaterra estuvo acompañado de un médico por precaución, y confirmaron que fue parte del grupo para el partido ante los caribeños:

"El centrocampista escocés Scott McTominay participó en el entrenamiento previo al partido inaugural del Mundial contra Haití, tras haberse perdido el día anterior por un malestar estomacal. El jugador del Napoli, que ha sido la figura clave de los escoceses en las últimas campañas, formó parte del grupo que viajó desde su campamento base en Charlotte el jueves (11 de junio de 2026). Sin embargo, el joven de 29 años continuó su viaje por su cuenta acompañado de un médico, en lo que se cree que fue una medida de precaución", dijo.

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Esto dijo el técnico de la selección de Escocia sobre el presente de Scott McTominay

Clarke habló en la previa del partido ante Haití sobre el volante del Nápoles-crédito Russell Cheyne/REUTERS-Foto de archivo

El técnico Steve Clarke habló acerca de la posibilidad de que McTominay juegue el 15 de junio de 2026 ante Haití, y allí fue claro en que más allá de la importancia del volante, el equipo debe trabajar en un funcionamiento general que no dependa de

“Creo que tengo aquí 26 superestrellas. Intentar poner tanta responsabilidad en un solo jugador no es justo. Algún entrenador inepto lo puso de defensa central hace cinco años, obviamente no es defensa central. Estamos encantados con las habilidades de Scott, pero necesitaremos otros 15 si queremos un torneo positivo", dijo.

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Además habló sobre la importancia de regresar a un Mundial después de 28 años de ausencia:

“Tenemos otra oportunidad y eso es mérito de los jugadores, que siguen clasificándose para estos grandes torneos. Queremos hacer algo especial. Cualquiera con quien hables te dirá que el equipo los ha traído aquí. Y yo pienso lo mismo. La selección del equipo siempre es difícil. Va a ser un Mundial de equipos. El once inicial es importante. Creo que en muchos partidos el equipo que termine en 1800 será igual de importante, si no más”, explicó.

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Estos son los 26 convocados a la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la lista de 26 jugadores convocados por Steve Clark a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Scotland

Craig Gordon

Angus Gunn

Liam Kelly

Grant Hanley

Jack Hendry

Aaron Hickey

Dom Hyam

Scott McKenna

Nathan Patterson

Anthony Ralston

Andy Robertson

John Souttar

Kieran Tierney

Ryan Christie

Findlay Curtis

Lewis Ferguson

Ben Gannon-Doak

Tuy

John McGinn

Kenny McLean

Scott McTominay

Ché Adams

Lyndon Dykes

George Hirst

Lawrence Shankland

Ross Stewart

Estos serán los partidos de la selección de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escocia jugará el 15 de junio de 2026 ante Haití-crédito Caean Couto/Reuters

Haití vs. Escocia

Fecha: Sábado, 13 de junio 2026- 9:00 p. m (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).

Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Escocia vs. Marruecos

Fecha: Viernes, 19 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).

Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Brasil vs. Escocia

Fecha: Miércoles, 24 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).

Estadio: Hard Rock - Miami, Estados Unidos.