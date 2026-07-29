España
Agregar Infobae enGoogle

Detectado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Ciudad Real: un hombre de 46 años, ingresado en el Hospital Gómez Ulla

La Junta ha activado los protocolos de seguimiento tras confirmar el positivo de una enfermedad viral poco frecuente en España que se transmite generalmente por la picadura de garrapatas del género Hyalomma

Una garrapata sobre la piel humana (Europa Press)
Una garrapata sobre la piel humana (Europa Press)
Guardar

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la comunidad autónoma. El paciente es un hombre de 46 años del área sanitaria de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, que ha sido trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerá ingresado para recibir atención especializada.

La confirmación del positivo ha activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, que mantiene en marcha las labores de vigilancia epidemiológica y seguimiento en coordinación con los servicios sanitarios y las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el traslado del paciente se ha realizado mediante un dispositivo sanitario diseñado específicamente para este tipo de enfermedades infecciosas de alto riesgo. Durante todo el proceso se han aplicado las medidas de bioseguridad y los protocolos de protección establecidos para garantizar la seguridad tanto del paciente como de los profesionales implicados en el operativo y del entorno.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad poco frecuente en España y en el conjunto de Europa. Se trata de una infección vírica que suele transmitirse a través de la picadura de determinadas garrapatas y que requiere una vigilancia específica por parte de las autoridades sanitarias cuando se detecta un caso confirmado.

PUBLICIDAD

Protocolos de vigilancia y seguimiento

Tras la detección del positivo, la Dirección General de Salud Pública ha mantenido activados los protocolos de vigilancia epidemiológica previstos para este tipo de enfermedades. El objetivo de estas actuaciones es realizar el seguimiento sanitario correspondiente y coordinar la respuesta asistencial con los distintos servicios implicados.

El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Joaquín Torres, ha explicado que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad viral que se transmite generalmente por la picadura de garrapatas del género Hyalomma, una especie de procedencia africana. Torres ha señalado que se trata de una zoonosis relacionada con la ganadería y ha recordado que la enfermedad es poco frecuente tanto en España como en Europa, mientras que es endémica en diversas zonas del continente africano.

Una garrapata de venado vista mediante un microscopio. (AP Foto / Victoria Arocho)
Una garrapata de venado vista mediante un microscopio. (AP Foto / Victoria Arocho)

Respecto a su evolución clínica, el responsable de Salud Pública ha detallado que la enfermedad suele desarrollarse en dos fases. La primera comienza con la aparición brusca de fiebre, acompañada habitualmente de dolor de cabeza y dolores musculares. Posteriormente puede aparecer una segunda fase hemorrágica, considerada la de mayor gravedad y también la que presenta un mayor potencial de transmisión.

Las autoridades sanitarias no han facilitado más información sobre la evolución clínica del paciente más allá de confirmar su ingreso en la unidad especializada del Hospital Gómez Ulla y la aplicación de todos los protocolos previstos para este tipo de infecciones.

Recomendaciones para prevenir las picaduras de garrapatas

Junto a la confirmación del caso, la Dirección General de Salud Pública ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo de exposición a las garrapatas, principal vía de transmisión de la enfermedad.

Entre los consejos trasladados por las autoridades sanitarias figura evitar caminar campo a través cuando se realizan actividades en entornos naturales y utilizar preferentemente los senderos habilitados. Según han explicado, las garrapatas suelen permanecer entre la vegetación y aprovechan el roce con las personas para adherirse al cuerpo.

Asimismo, Salud Pública recomienda que, tras cualquier excursión o paseo por zonas de campo, se revise cuidadosamente la ropa utilizada y se inspeccione el cuerpo para comprobar que no haya quedado adherida ninguna garrapata. También aconseja prestar especial atención al cuero cabelludo, donde estos parásitos pueden pasar desapercibidos.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". (Fuente: Europa Press/AcfiPress)

Otra de las medidas preventivas señaladas por la Dirección General de Salud Pública es el uso de repelentes específicos para garrapatas cuando se acuda a zonas rurales o de vegetación donde exista mayor riesgo de contacto con estos artrópodos.

Temas Relacionados

FiebreCastilla-La ManchaCiudad RealEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaHospitales EspañaEspaña-SociedadEspaña-SaludEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paula Echevarría, sobre la exposición de su hija Daniella Bustamante: “Su padre es conocido, yo también, lo raro sería que no fuese así”

La actriz habló con ‘Infobae’ sobre la aparición de su hija en diferentes titulares ante su inminente entrada en la mayoría de edad

Paula Echevarría, sobre la exposición de su hija Daniella Bustamante: “Su padre es conocido, yo también, lo raro sería que no fuese así”

Sheila Casas confiesa que vuelve a estar soltera y que siente una gran atracción por Ferran Torres: “Me faltaba ese pum”

La influencer ha cortado su relación con el empresario Sergio Ignacio González, un mes después de que se hiciera público en Ibiza

Sheila Casas confiesa que vuelve a estar soltera y que siente una gran atracción por Ferran Torres: “Me faltaba ese pum”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 julio

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 julio

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el ‘caso Leire Díez’ tras cambiar de criterio sobre su presunto papel en las presiones a la UCO

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

DEPORTES

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin