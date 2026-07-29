Detectado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Ciudad Real: un hombre de 46 años, ingresado en el Hospital Gómez Ulla

Una garrapata sobre la piel humana (Europa Press)

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la comunidad autónoma. El paciente es un hombre de 46 años del área sanitaria de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, que ha sido trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerá ingresado para recibir atención especializada.

La confirmación del positivo ha activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, que mantiene en marcha las labores de vigilancia epidemiológica y seguimiento en coordinación con los servicios sanitarios y las autoridades competentes.

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Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el traslado del paciente se ha realizado mediante un dispositivo sanitario diseñado específicamente para este tipo de enfermedades infecciosas de alto riesgo. Durante todo el proceso se han aplicado las medidas de bioseguridad y los protocolos de protección establecidos para garantizar la seguridad tanto del paciente como de los profesionales implicados en el operativo y del entorno.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad poco frecuente en España y en el conjunto de Europa. Se trata de una infección vírica que suele transmitirse a través de la picadura de determinadas garrapatas y que requiere una vigilancia específica por parte de las autoridades sanitarias cuando se detecta un caso confirmado.

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Protocolos de vigilancia y seguimiento

Tras la detección del positivo, la Dirección General de Salud Pública ha mantenido activados los protocolos de vigilancia epidemiológica previstos para este tipo de enfermedades. El objetivo de estas actuaciones es realizar el seguimiento sanitario correspondiente y coordinar la respuesta asistencial con los distintos servicios implicados.

El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Joaquín Torres, ha explicado que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad viral que se transmite generalmente por la picadura de garrapatas del género Hyalomma, una especie de procedencia africana. Torres ha señalado que se trata de una zoonosis relacionada con la ganadería y ha recordado que la enfermedad es poco frecuente tanto en España como en Europa, mientras que es endémica en diversas zonas del continente africano.

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Una garrapata de venado vista mediante un microscopio. (AP Foto / Victoria Arocho)

Respecto a su evolución clínica, el responsable de Salud Pública ha detallado que la enfermedad suele desarrollarse en dos fases. La primera comienza con la aparición brusca de fiebre, acompañada habitualmente de dolor de cabeza y dolores musculares. Posteriormente puede aparecer una segunda fase hemorrágica, considerada la de mayor gravedad y también la que presenta un mayor potencial de transmisión.

Las autoridades sanitarias no han facilitado más información sobre la evolución clínica del paciente más allá de confirmar su ingreso en la unidad especializada del Hospital Gómez Ulla y la aplicación de todos los protocolos previstos para este tipo de infecciones.

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Recomendaciones para prevenir las picaduras de garrapatas

Junto a la confirmación del caso, la Dirección General de Salud Pública ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo de exposición a las garrapatas, principal vía de transmisión de la enfermedad.

Entre los consejos trasladados por las autoridades sanitarias figura evitar caminar campo a través cuando se realizan actividades en entornos naturales y utilizar preferentemente los senderos habilitados. Según han explicado, las garrapatas suelen permanecer entre la vegetación y aprovechan el roce con las personas para adherirse al cuerpo.

Asimismo, Salud Pública recomienda que, tras cualquier excursión o paseo por zonas de campo, se revise cuidadosamente la ropa utilizada y se inspeccione el cuerpo para comprobar que no haya quedado adherida ninguna garrapata. También aconseja prestar especial atención al cuero cabelludo, donde estos parásitos pueden pasar desapercibidos.

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El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". (Fuente: Europa Press/AcfiPress)

Otra de las medidas preventivas señaladas por la Dirección General de Salud Pública es el uso de repelentes específicos para garrapatas cuando se acuda a zonas rurales o de vegetación donde exista mayor riesgo de contacto con estos artrópodos.