Paula Echevarría, sobre la exposición de su hija Daniella Bustamante: “Su padre es conocido, yo también, lo raro sería que no fuese así”

Paula Echevarría y David Bustamante, unidos en la graduación de su hija Daniella (Europa Press)

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Paula Echevarría admitió que sintió “vértigo” las primeras veces que vio a su hija Daniella Bustamante “expuesta”, pero la entrada pública de su hija no se ha frenado y llega ahora a las puertas de los 18 años, con un contrato ya firmado con una agencia de representación que apunta a una proyección profesional como influencer, tras acompañar a Echevarría en diferentes photocalls.

De hecho, en su última aparición conjunta, Infobae tuvo la oportunidad de hablar con la actriz sobre este tema, al estar su hija a punto de cumplir 18 años, el próximo 17 de agosto. Después de esas primeras apariciones, Paula Echevarría ha normalizado la situación y ya no le sorprende ver a su hija protagonizando titulares: “Me parece normal, te quiero decir... Su padre es conocido, yo también, lo raro sería que no fuese así y me parece dentro de lo normal”.

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Según ha adelantado El Español, Daniella Bustamante ya ha fichado por TWIC (The Wolf Is Coming), una empresa de representación e influencer marketing que trabaja con perfiles como Chiara Ferragni, Laura Escanes y también Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría. La opinión de la actriz sobre esa exposición pública quedó fijada tras uno de los primeros pasos visibles de su hija.

En una entrevista, Paula Echevarría se sincera sobre el futuro de su hija Daniela y la fama. La actriz ve normal que aparezca en titulares y espera con ilusión la llegada del verano, su época favorita del año, para exprimirla al máximo.

La hija de Paula Echevarría en eventos

Después de que Daniella posara por primera vez ante las cámaras en junio de 2025, durante la gala de los Premios ELLE, Echevarría reconoció que se había arrepentido y que había sentido “vértigo” al comprobar que el nombre de su hija quedaba ya a la vista de todos. La actriz explicó además cómo se produjo aquel posado conjunto y descartó que hubiera una estrategia previa.

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“El día que se puso conmigo en un photocall fue porque salió de ella, no salió de mí. Le apeteció en ese momento. Me dieron un premio, sintió mucho orgullo de mamá y le apetecía ponerse. No fue premeditado, fue espontáneo”, explicó entonces. Esos primeros miedos no han impedido que la hija de David Bustamante siga dando pasos de gigante abriéndose paso como figura pública. La joven ha seguido ganando visibilidad y este fin de semana ha acudido a su primer gran evento por cuenta propia con motivo de La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos.

Daniella Bustamante como influencer

Esa presencia ha tenido continuidad directa en redes sociales, donde ha retransmitido su primer evento como influencer. A través de su cuenta de TikTok, donde ya supera los 50.000 seguidores, Daniella ha publicado varios vídeos sobre su experiencia y ha hablado también de la cercanía de su mayoría de edad.

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Paula Echevarría y Daniella Bustamante en 'Got Talent' (MEDIASET ESPAÑA).

En uno de esos vídeos, la joven definió su próximo cumpleaños como “un momento muy especial”. También precisó cómo quiere celebrarlo: “Lo voy a celebrar en mi pueblito con mis amigas. Quiero hacer una fiesta en Madrid, pero eso habrá que ver cuándo porque se me están complicando las fechas”.

Durante años, Daniella ha sido el centro de una defensa férrea de su privacidad por parte de sus padres. Tanto Paula Echevarría como David Bustamante han procurado proteger su intimidad y asegurarle una buena educación y formación, en un contexto además marcado por una relación cordial entre ambos tras la separación. Esa sintonía se ha hecho visible incluso en público y en redes, donde no han dudado en fotografiarse los tres juntos.

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La joven, muy arropada por ambos, ha ido creciendo hasta empezar a desenvolverse ya en alfombras rojas y eventos, un terreno en el que su presencia resulta cada vez más natural. En el último de ellos, donde Paula Echevarría celebraba 20 años como embajadora de Pantene e Infobae pudo hablar con ella, la joven de 17 años dio su primera entrevista en el photocall a Javi de Hoyos, aunque fue cauta y no pasó por el resto de medios.