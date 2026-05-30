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Vitinha: “Hoy podemos decir que somos los mejores de Europa”

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Budapest, 30 may (EFE).- El portugués Vitinha centrocampista del París Saint-Germain que fue elegido como mejor jugador de la final de la Liga de Campeones, dijo después de la victoria de su equipo que este sábado pueden decir que éste "es el mejor del mundo".

“Hoy podemos decir que somos los mejores de Europa”, dijo ante la prensa después del partido y agregó que este es el momento “para celebrar y para felicitar a todos.”.

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El centrocampista de 26 años asimismo agregó que la actual ha sido “una temporada muy larga, con muchos altibajos y con pocas vacaciones”, aunque reconoció que “siempre es difícil”.

Sus compañeros de equipo “de nuevo entraron y jugaron bien y lucharon hasta el final. Son increíbles, tenemos un equipo increíble”.

Vitinha expresó su confianza en que el equipo siga la misma línea.

“Espero que Luis Enrique siga empujándonos”, afirmó en este contexto el portugués y reiteró que todo el equipo “han hecho un trabajo increíble”.

“Ahora tenemos que gozar del momento y aprovecharlo”, enfatizó el mejor del partido.

Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, fue elegido por la UEFA el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones que ganó su equipo al Arsenal en la tanda de penaltis después de un choque que terminó 1-1 tras la prórroga.

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El medio luso completó un gran partido, de menos a más después de una primera parte en la que el Arsenal se encerró atrás y en una segunda en el que se convirtió en el guía del París Saint-Germain. Con molestias en un gemelo, fue sustituido en el minuto 105 por Lucas Beraldo. EFE

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EFE

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