Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

Los jugadores de la selección de Cabo Verde. (EFE/Federación Caboverdiana de Fútbol)

Los 500.000 habitantes que tiene Cabo Verde vibraron cuando su selección goleó 3-0 a Eswatini para hacer historia. Por primera vez, había conseguido inscribir su nombre en un Mundial, el de 2026. Una gesta histórica del país africano que, además, se encuentra en el mismo grupo de la fase inicial que España. Su hazaña no está exenta de particularidades, ya que en un país con tan poca población escasean los futbolistas. Por ello, la federación se vio obligada a recurrir a LinkedIn para reclutar jugadores.

La selección nacional, conocida como los Tiburones Azules, selló su histórica clasificación tras una exitosa campaña en las eliminatorias africanas, en las que desbancó a selecciones tradicionales como Camerún. El propio combinado camerunés había aplastado a Cabo Verde por 4 a 1 en la primera fase, aunque en la segunda vuelta el equipo insular revirtió el resultado con una victoria por la mínima que le permitió ocupar el primer lugar del grupo. Cabo Verde cerró las eliminatorias con siete triunfos, dos empates y solo una derrota, cifras que reafirman la solidez del conjunto dirigido por Bubista, exdefensor internacional.

La población de Cabo Verde apenas supera el medio millón de habitantes, situación que históricamente limitó las aspiraciones deportivas del país en competiciones internacionales. Esta realidad impulsó un cambio de enfoque en la Federación Caboverdiana de Fútbol, que optó por rastrear y convocar el talento de la diáspora caboverdiana en Europa, principalmente en Portugal, Francia y Países Bajos. El proceso incluyó una exploración y reclutamiento a través de LinkedIn, que se transformó en una herramienta clave para localizar nuevos perfiles aptos para la selección.

Un caso emblemático de esta búsqueda es el de Roberto Lopes, zaguero central nacido en Dublín, hijo de inmigrantes caboverdianos y exinternacional juvenil con Irlanda. En 2019, recibió un mensaje en LinkedIn de un técnico de la selección africana, lo que inicialmente interpretó como un intento de estafa. “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”, ha contado Lopes varias entrevistas. Ahora es titular indiscutido de la selección caboverdiana y se prepara para vivir su primer Mundial.

Cabo Verde llegó a 23 puntos y dejó en el segundo puesto a Camerún en la Eliminatoria Africana. (FIFA)

No fue un caso aislado. El equipo ha sumado futbolistas con formación en ligas europeas, muchos de ellos hijos de la emigración forzada por causas económicas y por adversidades como la sequía persistente que afecta al país insular. Con este modelo, Cabo Verde logró en poco tiempo sus primeros hitos continentales, como sus clasificaciones a la Copa Africana de Naciones en 2013 y 2015. Intentó llegar al Mundial de 2014, pero sin éxito por una sanción administrativa impuesta por la FIFA debido a la desafiliación de un futbolista, lo que pospuso su debut global hasta 2026.

Cabo Verde y el Mundial 2026

Para la Copa Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026, Cabo Verde figurará entre los países con menor población en haber disputado la competición, solo precedido por Islandia, que participó en el Mundial de 2018. La preparación del equipo incluye amistosos ante selecciones de tradición y una concentración orientada a potenciar la integración de los jugadores nacidos fuera del archipiélago.

Histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial del 2026

Ahora, acude a la cita Mundial como una de las novatas del torneo. Estará en el grupo H, donde también se encuentra la selección española, así como Uruguay y Arabia Saudí. Con tan solo 500.000 habitantes, el pequeño país acude a la cita bajo la euforia de quien pisa terreno desconocido y planta su bandera por primera vez, pero con el plan de dar la sorpresa y conseguir el pase a dieciseisavos.