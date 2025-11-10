Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Lionel Messi volvió a estar en el foco de la atención en Barcelona tras publicar una serie de imágenes y un mensaje emotivo en relación con su regreso al Spotify Camp Nou, estadio emblemático del club donde forjó su camino de leyenda. El futbolista, actualmente concentrado con la selección argentina en Alicante para una nueva fecha internacional, aprovechó su viaje a España para visitar “un lugar que extraño con el alma”, según sus propias palabras.

La noche anterior al inicio de la concentración albiceleste, Messi se acercó al Spotify Camp Nou y compartió en redes sociales una serie de fotos, tanto del exterior del estadio como del renovado césped, ahora reformado bajo el proyecto moderno que busca ampliar el aforo y actualizar las instalaciones. En el mensaje que acompaña las imágenes, el argentino expresó el sentimiento que lo une a la afición y dejó ver su deseo de una despedida a la altura de su vínculo con el club: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

El gesto coincide con las recientes palabras del presidente Joan Laporta, quien la semana pasada, en un entrenamiento de puertas abiertas celebrado en el estadio, había señalado que la reapertura del nuevo Camp Nou, sería el escenario ideal para rendirle el homenaje pendiente al capitán histórico. “Dependerá de que ellos quieran”, declaró Laporta cuando fue consultado acerca de la organización de un posible partido de homenaje para Messi, sugiriendo que la decisión final recae en el propio futbolista y su entorno. El mensaje de Messi, divulgado apenas unos días después, se interpreta como una respuesta abierta a ese anhelo institucional y colectivo de la comunidad culé.

Messi durante su regreso al Camp Nou (Instagram)

El día que Messi dejó el FC Barcelona

Para los aficionados del FC Barcelona, la relación entre Messi y el club está marcada por una historia de éxitos deportivos inigualables, pero también por la deuda simbólica de una despedida acorde a su legado. En agosto de 2021, el delantero debió dejar la institución poco después del regreso de Laporta a la presidencia. Las restricciones impuestas entonces por la crisis sanitaria global y los graves problemas financieros hicieron que su salida se concretara sin la gran ovación ni la celebración popular que muchos proyectaban desde hacía años. Aquella despedida, ocurrida precisamente en el mismo estadio, dejó una “espinita clavada” tanto en Messi como en el propio Laporta y miles de seguidores, quienes aún no han podido darle un adiós público y multitudinario.

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

A su paso por Barcelona, Messi dejó claro que el lazo con el club sigue vigente a pesar de la distancia y de los nuevos desafíos profesionales. Cada gesto, declaración o visita del argentino se recibe en la ciudad como una señal de la importancia que tiene el vínculo emocional y deportivo entre el jugador y la entidad. Mientras tanto, la posibilidad de verlo una vez más en el césped azulgrana, aunque sea para una despedida, alimenta la ilusión de todos los que consideran a Messi una pieza fundamental en la historia del fútbol y del propio FC Barcelona.