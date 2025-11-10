España Deportes

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

El jugador argentino, actualmente concentrado con la selección argentina en Alicante para una nueva fecha internacional, aprovechó su viaje a España para visitar el Camp Nou

Guardar

Lionel Messi volvió a estar en el foco de la atención en Barcelona tras publicar una serie de imágenes y un mensaje emotivo en relación con su regreso al Spotify Camp Nou, estadio emblemático del club donde forjó su camino de leyenda. El futbolista, actualmente concentrado con la selección argentina en Alicante para una nueva fecha internacional, aprovechó su viaje a España para visitar “un lugar que extraño con el alma”, según sus propias palabras.

La noche anterior al inicio de la concentración albiceleste, Messi se acercó al Spotify Camp Nou y compartió en redes sociales una serie de fotos, tanto del exterior del estadio como del renovado césped, ahora reformado bajo el proyecto moderno que busca ampliar el aforo y actualizar las instalaciones. En el mensaje que acompaña las imágenes, el argentino expresó el sentimiento que lo une a la afición y dejó ver su deseo de una despedida a la altura de su vínculo con el club: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

El gesto coincide con las recientes palabras del presidente Joan Laporta, quien la semana pasada, en un entrenamiento de puertas abiertas celebrado en el estadio, había señalado que la reapertura del nuevo Camp Nou, sería el escenario ideal para rendirle el homenaje pendiente al capitán histórico. “Dependerá de que ellos quieran”, declaró Laporta cuando fue consultado acerca de la organización de un posible partido de homenaje para Messi, sugiriendo que la decisión final recae en el propio futbolista y su entorno. El mensaje de Messi, divulgado apenas unos días después, se interpreta como una respuesta abierta a ese anhelo institucional y colectivo de la comunidad culé.

Messi durante su regreso al
Messi durante su regreso al Camp Nou (Instagram)

El día que Messi dejó el FC Barcelona

Para los aficionados del FC Barcelona, la relación entre Messi y el club está marcada por una historia de éxitos deportivos inigualables, pero también por la deuda simbólica de una despedida acorde a su legado. En agosto de 2021, el delantero debió dejar la institución poco después del regreso de Laporta a la presidencia. Las restricciones impuestas entonces por la crisis sanitaria global y los graves problemas financieros hicieron que su salida se concretara sin la gran ovación ni la celebración popular que muchos proyectaban desde hacía años. Aquella despedida, ocurrida precisamente en el mismo estadio, dejó una “espinita clavada” tanto en Messi como en el propio Laporta y miles de seguidores, quienes aún no han podido darle un adiós público y multitudinario.

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

A su paso por Barcelona, Messi dejó claro que el lazo con el club sigue vigente a pesar de la distancia y de los nuevos desafíos profesionales. Cada gesto, declaración o visita del argentino se recibe en la ciudad como una señal de la importancia que tiene el vínculo emocional y deportivo entre el jugador y la entidad. Mientras tanto, la posibilidad de verlo una vez más en el césped azulgrana, aunque sea para una despedida, alimenta la ilusión de todos los que consideran a Messi una pieza fundamental en la historia del fútbol y del propio FC Barcelona.

Temas Relacionados

Leo MessiFC BarcelonaCamp NouFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

El principal objetivo del encuentro fue continuar con los esfuerzos para establecer un acuerdo de colaboración estructural entre el organismo presidido por Gianni Infantino y los jugadores

Así es el acuerdo entre

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El luchador armenio lleva tiempo postulándose como principal amenaza para el hispanogeorgiano

Tsarukyan habla de lo que

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

El cese inmediato del apoyo financiero deja al equipo, recién ascendido al WorldTour, en una situación crítica, ya que Premier Tech era el principal respaldo económico

El equipo ciclista de Israel,

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

La temporada actual ha supuesto un importante retroceso en el rendimiento deportivo y, ante la falta de resultados, la organización ha comenzado realizar cambios

Aston Martin reestructura el equipo:

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

La atleta gallega ha compartido un video en TikTok, donde responde a las críticas por la construcción de su nueva casa y explica de dónde sale su patrimonio

Ana Peleteiro responde a las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa