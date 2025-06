“En el vestuario del Real Madrid, si eres tímido o buena persona, te comen”: un exjugador recuerda su experiencia en el club blanco

El exjugador del Real Madrid Iván Helguera (imagen del Real Madrid)

El Real Madrid es uno de los mejores clubes de la historia. Formar parte de su plantilla, no está a disposición de todos los jugadores, solo unos pocos elegidos podrán vestir la camiseta blanca. Iván Helguera fue esos elegidos que formaron parte del club madrileño. Con casi 350 partidos defendiendo los colores blancos, el exjugador llegó a convertirse en una pieza clave del plantel del Real Madrid. Ahora ha decidido revelar algunas de las anécdotas que vivió de las puertas del estadio Santiago Bernabéu para dentro.

En una extensa entrevista en el pódcast Offsiders, Iván Helguera ofreció un recorrido por su carrera profesional, destacando momentos clave y experiencias vividas durante su paso por el Real Madrid. Además de relatar algunos de los episodios más destacados de su vida deportiva, el exfutbolista compartió reflexiones sobre su carácter y las complejidades de un vestuario lleno de figuras de talla mundial.

Uno de los recuerdos más significativos que Helguera evocó fue su llegada al club blanco. Según explicó, todo comenzó cuando, estando en el aeropuerto tras un partido con el Espanyol, coincidió con los jugadores del Real Madrid. “Fernando Hierro se me acercó en ese momento. Apenas le conocía porque solo habíamos coincidido un día en la Selección, pero me dijo que dejara el Espanyol y me fuera con ellos. Era uno de mis ídolos, y en cuanto me lo dijo, no pensé más ni en el Rayo ni en nada. Sabía que quería estar en ese equipo”, explicó Helguera, recordando con admiración aquella conversación.

Helguera también reflexionó sobre su personalidad y cómo influyó en su desempeño dentro de un entorno lleno de presión y competencia. Según comentó, su incapacidad para tolerar injusticias marcó su carácter tanto dentro como fuera del campo. “Siempre he sido muy claro; las injusticias no me gustan y por eso he tenido muchas peleas. Con el tiempo aprendí a manejar mejor ese carácter, pero siempre traté de ser fiel a mí mismo”, señaló. Entre los enfrentamientos que vivió, recordó uno particular en el vestuario del Real Madrid, cuando criticó abiertamente el comportamiento de algunos compañeros brasileños. “En una ocasión estaban bailando y yo les dije que eso era una gilipollez. No me daba miedo opinar. En un vestuario como el del Madrid, si eres demasiado tímido o buena persona, los demás te comen”, confesó.

La llegada de Zidane y Del Bosque como entrenador

Pese a las dificultades, Helguera también rememoró algunos de los momentos más satisfactorios de su carrera. Uno de ellos fue la temporada 2000-2001, en la que destacó como un jugador clave en Europa. “Ese año todo me salía bien. Fui el segundo máximo goleador de la Champions y sentí que estaba en mi mejor momento”, afirmó. Sin embargo, con la llegada de Zinedine Zidane al equipo, su papel en el campo cambió drásticamente, lo que le generó una profunda frustración. “Zidane no hizo un buen primer año y yo pensaba que si jugara en su posición, lo haría el doble de mejor. Me costó aceptar que me relegaran a un rol más defensivo cuando sentía que estaba brillando”, admitió.

Entre los técnicos que lo dirigieron, elogió a Vicente del Bosque, describiéndolo como el entrenador que mejor lo entendió a nivel personal y profesional. “Del Bosque sabía perfectamente cómo sacar lo mejor de mí, algo que pocos lograron”, destacó. Sin embargo, sus últimos años en el Real Madrid estuvieron marcados por tensiones con la directiva y algunos integrantes del cuerpo técnico. Helguera señaló directamente a Predrag Mijatovic como uno de los responsables de esa etapa complicada.

“Me quitaron el número y me dijeron que no iba a volver a jugar. Fue un golpe muy duro”, afirmó. Aunque Fabio Capello llegó a apartarlo, con esfuerzo y determinación logró volver a jugar con frecuencia. “Terminé siendo el sexto jugador que más jugó ese año. Ganamos la Liga y lo hice más por orgullo y ganas de demostrar que por otra cosa”, recordó. A pesar de las adversidades, Iván Helguera dejó su marca en el Real Madrid. Sus reflexiones en esta entrevista ofrecen una mirada íntima a la complejidad de triunfar en un club donde el talento no basta: también es indispensable tener carácter para sobresalir en un vestuario lleno de estrellas.