El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El piloto español Carlos Sainz (Europa Press)

Carlos Sainz completó un fin de semana sin errores en el Gran Premio de Japón, tanto en la clasificación como en la carrera, y finalizó por delante de su compañero en Williams. Este desempeño le permitió alcanzar el puesto 15, una posición que refleja el potencial real del equipo en la situación actual. El piloto español reconoció tras la prueba que el ritmo de carrera del monoplaza resultó mejor de lo que pronosticaban los entrenamientos, especialmente después de unas tandas libres poco prometedoras. Además, mandó un duro mensaje a la FIA.

“Fue mejor de lo que esperábamos el viernes, en los Libres 2. El coche fue algo más competitivo en la carrera; no podíamos mantenernos con la zona media, pero tampoco éramos ocho décimas más lentos y batimos a un Alpine. Fue una carrera sólida otra vez, buena gestión de baterías y buena estrategia con el coche de seguridad. Maximizamos el fin de semana; es otro fin de semana sólido que desafortunadamente solo nos da un 15”, valoró el piloto de Williams.

Durante la cita en Suzuka, el Williams mostró una ligera mejoría en ritmo de carrera respecto a lo anticipado. Aunque no fue suficiente para luchar de manera constante con los equipos de la zona media, sí permitió a Sainz reducir la diferencia respecto a otras escuderías y adelantar a un Alpine, algo que no siempre resulta sencillo para el equipo británico. La gestión de la energía y el aprovechamiento de la estrategia con el coche de seguridad fueron puntos clave para alcanzar ese resultado, que sigue lejos de la zona de puntos, pero representa una ejecución eficiente bajo las circunstancias actuales de la escudería.

El monoplaza de Carlos Sainz Jr. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Sainz también se refirió al accidente que tuvo Oliver Bearman, quien al tratar de evitar a Franco Colapinto en la curva Spoon durante la vuelta 22, acabó sufriendo un fuerte impacto. El piloto español explicó: “Me imagino lo que ha pasado; hubo varios sustos ahí en las primeras vueltas con las velocidades de alcance que tenemos al utilizar el boost, o incluso sin utilizarlo. Llegas con mucha más velocidad que el coche que tienes delante y era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente“.

“No puedo juzgar, pero estas acciones van a suceder muchas veces con estas reglas”, señaló Sainz. El piloto puso el foco en el riesgo que generan las diferencias de velocidad propiciadas por la gestión de la energía y los sistemas de impulso, advirtiendo que este tipo de situaciones pueden repetirse. El madrileño fue crítico con la manera en la que se toman decisiones dentro de la categoría y la falta de atención a las opiniones de los pilotos, que son quienes experimentan en primera persona los efectos de las regulaciones técnicas.

“Este es el problema de escuchar solo a los equipos, que quizás se están divirtiendo viendo las carreras por televisión. Pero desde el punto de vista del piloto, cuando estás compitiendo y hay diferencias de hasta 50 kilómetros por hora entre dos coches, eso no es competir. En ninguna categoría del mundo hay esas velocidades de alcance, que es cuando pueden suceder los accidentes gordos. Espero que nos escuchen y se centren en el feedback que les damos en lugar de escuchar solo a los equipos, y que lleguen con un plan a Miami para mejorar la situación, para dar otro paso, y también para seguir mejorando con otro plan a medio y largo plazo que nos permita dar un gran paso”, afirmó Sainz.

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Carlos Sainz y la recarga de las baterías o la energía en carrera

En su análisis final, Sainz reflexionó sobre lo complicado que resulta para los pilotos gestionar la recarga de baterías y la administración de la energía en carrera, especialmente para aquellos que buscan siempre sacar el máximo rendimiento. “Creo que estoy al 95% de entender todo este sistema, aunque luego te puedes llevar una sorpresa. Nada me sorprende mucho a pesar de lo nuevo que es; depende de lo disciplinado que seas al pilotar. El instinto de piloto entra en clasificación y el sistema te lo devuelve. Va contra nuestro instinto, por eso siempre piensas que lo podrías hacer mejor en clasificación y hacer una vuelta más eficiente”, explicó.

El resultado de Sainz en Suzuka es ilustrativo de la realidad que vive Williams esta temporada. Aunque el monoplaza no permite aspirar a posiciones de puntos de forma regular, el piloto español ha logrado optimizar las oportunidades disponibles, mostrar consistencia y mantener una actitud constructiva dentro del equipo. La gestión energética y las nuevas dinámicas de la Fórmula 1 plantean desafíos constantes, y Sainz insiste en la necesidad de que los responsables de la competición escuchen a quienes están en la pista para buscar soluciones efectivas y avanzar hacia un campeonato más seguro y competitivo.