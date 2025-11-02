España Deportes

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El piloto español protagonizó un accidente que obligó a la dirección de carrera a desplegar el Virtual Safety Car (VSC) en las últimas vueltas, e hizo imposible que Verstappen pudiera lanzar una ofensiva contra Leclerc

Guardar
El piloto español de Williams,
El piloto español de Williams, Carlos Sainz Jr. (REUTERS/Raquel Cunha)

Max Verstappen rozó el segundo lugar del podio durante el Gran Premio de México, manteniendo a los aficionados en vilo hasta los últimos instantes de la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Después de partir en la quinta posición, el actual monarca de la Fórmula 1 evidenció su capacidad para adaptarse a contextos adversos a lo largo de la competencia. Su desempeño fue contundente: giro tras giro, avanzó en la clasificación gracias a un ritmo sólido y constante que lo llevó rápidamente a la zona alta. Sin embargo, el accidente de Carlos Sainz frenó su ataque y favoreció a Ferrari.

Durante gran parte de la carrera, Verstappen supo administrar sus neumáticos, leer a la perfección los espacios y presionar en el momento oportuno. El neerlandés aprovechó los tramos de pista limpia para acelerar, mientras la gestión en los tramos de tráfico permitió que el equipo Red Bull ejecutara su estrategia con precisión. Llegando a las vueltas finales, el duelo directo con Charles Leclerc se convirtió en el principal foco de la competición. El monegasco, en segundo lugar, defendía su posición frente a un Verstappen cada vez más agresivo.

Sin embargo, la dinámica se vio profundamente modificada en el desenlace. El accidente protagonizado por Carlos Sainz obligó a la dirección de carrera a desplegar el Virtual Safety Car (VSC) en las últimas vueltas, lo que imposibilitó que Verstappen pudiera lanzar una ofensiva definitiva contra Leclerc. Ante esta situación, el piloto de Ferrari logró retener la segunda plaza, mientras que Verstappen debió conformarse con la tercera posición en el podio, pese a demostrar durante toda la jornada que tenía el ritmo necesario para aspirar a más.

Max Verstappen tras conseguir el
Max Verstappen tras conseguir el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México (REUTERS/Henry Romero)

Las palabras de Red Bull

La valoración oficial del equipo Red Bull al finalizar la competición fue clara. Helmut Marko, quien ejerce como asesor deportivo, no ocultó su admiración por el desempeño de Verstappen. En declaraciones recogidas por Sky Sports Alemania, Marko expresó: “Max protagonizó una gran remontada; de media, fue cinco o seis décimas más rápido. Estábamos absolutamente convencidos de que habría conseguido el segundo puesto”. Así, el dirigente reiteró su plena confianza en que el piloto neerlandés tenía la carrera bajo control y que solo un elemento externo pudo detener su remontada.

Desde el espacio de Red Bull se observó, además, cierto malestar por la incidencia de la maniobra de Sainz, ya que su accidente determinó el ingreso del coche de seguridad virtual en los momentos clave de la prueba. En tono irónico, Marko definió el desenlace como un inusual favor para Ferrari: “Sainz le hizo un regalo de despedida tardío a Ferrari”. Según el responsable, el episodio transformó una batalla que parecía decantarse a favor de Verstappen en una oportunidad perdida para el equipo de Milton Keynes.

Durante el análisis posterior, Marko utilizó una analogía para referirse al temple competitivo de su piloto y enfatizó la mentalidad con la que afronta cada carrera: describió a Verstappen como un “sabueso de caza”, ya que, en sus palabras, “una vez que ve a su presa, todo lo demás desaparece”. Este comentario subraya la entrega y el enfoque absoluto que caracteriza al neerlandés en los instantes decisivos de cada Gran Premio.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

El rendimiento de Verstappen no solo fue destacado internamente. Sebastien Buemi, piloto de simulador de Red Bull, agregó una valoración de peso sobre la figura del tricampeón mundial. Buemi lo definió con énfasis: “Creo que es el mejor de todos los tiempos. Es el mejor. Así que, independientemente del coche, en mi opinión, es el mejor y el más fuerte”. Subrayó, además, la exigente realidad de la Fórmula 1 y consideró que para alcanzar el título resulta imprescindible combinar el talento con la perfección estratégica y un toque de fortuna: “Sería una pena que no consiguiera el título. Sin embargo, necesita hacerlo todo perfecto y quizá contar con un poco de suerte. Ya sabes, mala suerte para los demás”.

La jornada en México finalizó dejando la sensación de que Verstappen tenía potencial para lograr más, aunque la intervención del VSC terminó sellando el orden del podio. Pese a la decepción por no alcanzar el segundo lugar, los elogios tanto de su propio equipo como de quienes siguen de cerca el campeonato destacan el carácter y la solidez del neerlandés, llamado a seguir marcando hitos en la historia de la Fórmula 1.

Temas Relacionados

Carlos SainzWilliamsMax VerstappenRed BullCharles LeclercFerrariFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El exjugador y entre ex entrenador del Valladolid Promesas habla sobre el racismo en el fútbol

El exjugador del Real Madrid

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

El jugador habla con ‘Infobae España’ sobre su debut con la selección, su familia y los Juegos Olímpicos

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El jugador habla con ‘Infobae España’ sobre su carrera en el mundo del fútbol y el choque de culturas que ha vivido en los distintos clubes por los que ha pasado

Alberto Noguera, el futbolista que

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Movistar se defiende en un comunicado y el Red Bull-BORA-hansgrohe prescinde de sus servicios

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Ha dado clase a varios jugadores de primer nivel que han mostrado un gran aprendizaje

Sara Duque, la abogada e
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

ECONOMÍA

España está entre los países

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El exjugador del Real Madrid

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico