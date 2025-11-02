El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El piloto español de Williams, Carlos Sainz Jr. (REUTERS/Raquel Cunha)

Max Verstappen rozó el segundo lugar del podio durante el Gran Premio de México, manteniendo a los aficionados en vilo hasta los últimos instantes de la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Después de partir en la quinta posición, el actual monarca de la Fórmula 1 evidenció su capacidad para adaptarse a contextos adversos a lo largo de la competencia. Su desempeño fue contundente: giro tras giro, avanzó en la clasificación gracias a un ritmo sólido y constante que lo llevó rápidamente a la zona alta. Sin embargo, el accidente de Carlos Sainz frenó su ataque y favoreció a Ferrari.

Durante gran parte de la carrera, Verstappen supo administrar sus neumáticos, leer a la perfección los espacios y presionar en el momento oportuno. El neerlandés aprovechó los tramos de pista limpia para acelerar, mientras la gestión en los tramos de tráfico permitió que el equipo Red Bull ejecutara su estrategia con precisión. Llegando a las vueltas finales, el duelo directo con Charles Leclerc se convirtió en el principal foco de la competición. El monegasco, en segundo lugar, defendía su posición frente a un Verstappen cada vez más agresivo.

Sin embargo, la dinámica se vio profundamente modificada en el desenlace. El accidente protagonizado por Carlos Sainz obligó a la dirección de carrera a desplegar el Virtual Safety Car (VSC) en las últimas vueltas, lo que imposibilitó que Verstappen pudiera lanzar una ofensiva definitiva contra Leclerc. Ante esta situación, el piloto de Ferrari logró retener la segunda plaza, mientras que Verstappen debió conformarse con la tercera posición en el podio, pese a demostrar durante toda la jornada que tenía el ritmo necesario para aspirar a más.

Max Verstappen tras conseguir el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México (REUTERS/Henry Romero)

Las palabras de Red Bull

La valoración oficial del equipo Red Bull al finalizar la competición fue clara. Helmut Marko, quien ejerce como asesor deportivo, no ocultó su admiración por el desempeño de Verstappen. En declaraciones recogidas por Sky Sports Alemania, Marko expresó: “Max protagonizó una gran remontada; de media, fue cinco o seis décimas más rápido. Estábamos absolutamente convencidos de que habría conseguido el segundo puesto”. Así, el dirigente reiteró su plena confianza en que el piloto neerlandés tenía la carrera bajo control y que solo un elemento externo pudo detener su remontada.

Desde el espacio de Red Bull se observó, además, cierto malestar por la incidencia de la maniobra de Sainz, ya que su accidente determinó el ingreso del coche de seguridad virtual en los momentos clave de la prueba. En tono irónico, Marko definió el desenlace como un inusual favor para Ferrari: “Sainz le hizo un regalo de despedida tardío a Ferrari”. Según el responsable, el episodio transformó una batalla que parecía decantarse a favor de Verstappen en una oportunidad perdida para el equipo de Milton Keynes.

Durante el análisis posterior, Marko utilizó una analogía para referirse al temple competitivo de su piloto y enfatizó la mentalidad con la que afronta cada carrera: describió a Verstappen como un “sabueso de caza”, ya que, en sus palabras, “una vez que ve a su presa, todo lo demás desaparece”. Este comentario subraya la entrega y el enfoque absoluto que caracteriza al neerlandés en los instantes decisivos de cada Gran Premio.

El rendimiento de Verstappen no solo fue destacado internamente. Sebastien Buemi, piloto de simulador de Red Bull, agregó una valoración de peso sobre la figura del tricampeón mundial. Buemi lo definió con énfasis: “Creo que es el mejor de todos los tiempos. Es el mejor. Así que, independientemente del coche, en mi opinión, es el mejor y el más fuerte”. Subrayó, además, la exigente realidad de la Fórmula 1 y consideró que para alcanzar el título resulta imprescindible combinar el talento con la perfección estratégica y un toque de fortuna: “Sería una pena que no consiguiera el título. Sin embargo, necesita hacerlo todo perfecto y quizá contar con un poco de suerte. Ya sabes, mala suerte para los demás”.

La jornada en México finalizó dejando la sensación de que Verstappen tenía potencial para lograr más, aunque la intervención del VSC terminó sellando el orden del podio. Pese a la decepción por no alcanzar el segundo lugar, los elogios tanto de su propio equipo como de quienes siguen de cerca el campeonato destacan el carácter y la solidez del neerlandés, llamado a seguir marcando hitos en la historia de la Fórmula 1.