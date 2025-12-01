Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El piloto español Carlos Sainz (Europa Press)

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, ha mostrado una especial admiración por el desempeño de Carlos Sainz durante el último Gran Premio en Catar, donde el piloto español firmó una de sus actuaciones más sobresalientes del año. A lo largo del fin de semana, Sainz demostró una solidez y una capacidad de adaptación que sorprendieron tanto a observadores como a rivales, más aún considerando que el equipo no había depositado grandes expectativas en los resultados de este trazado particular.

Desde el viernes, Carlos Sainz se mostró competitivo en cada salida a pista, aprovechando el potencial de su monoplaza independientemente de las condiciones. El clima, la exigencia física del circuito y la degradación de los neumáticos eran factores que, según las previsiones iniciales del equipo Williams, iban a jugar en contra e impedir tanto a Sainz como al propio equipo acceder a la lucha por el podio. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente.

La jornada decisiva fue el domingo, cuando una arrancada impecable permitió a Sainz posicionarse rápidamente entre los cinco primeros. Adelantó a Isack Hadjar y George Russell en las primeras curvas, ganando una sólida posición gracias a la determinación y a la visión estratégica que lo han caracterizado esta temporada. La importancia de esa maniobra inicial se evidenció inmediatamente, pues durante la primera ventana de paradas en boxes, en la vuelta 7, Williams reaccionó con precisión, logrando que Sainz regresara a pista por delante de Andrea Kimi Antonelli. El equipo acertó con la estrategia, subordinando el ritmo al pulso de la carrera y comprendiendo que cada segundo ganado en el Pit Lane podía ser decisivo para aspirar a los lugares de honor.

Carlos Sainz en el podio después del GP de Catar (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

A medida que avanzaba la competición, el escenario favorecía a Sainz para luchar por el podio. La presión de rivales directos, como Antonelli y Lando Norris, se incrementó en las últimas vueltas. Sainz, sin ceder ante esa presión, mantuvo un ritmo constante y evitó cualquier tipo de error, cualidad que James Vowles no tardó en destacar públicamente. “Nunca se sabe que puede hacer un piloto hasta que lo ves rendir bajo presión y cuando hay presión, rinde más. Lo que hemos hecho en cada carrera es averiguar qué queremos mejorar en el futuro y Abu Dabi será igual”, expresó el jefe de Williams ante los micrófonos de Dazn Fórmula 1 tras finalizar la carrera.

Vowles y el GP de Catar

El propio Vowles explicó que la carrera de Catar estaba señalada como “una de las peores” para la escuadra en el análisis que realizan antes de cada gran premio. Históricamente, Williams había mostrado una precisión notable en sus simulaciones pre-carrera, acertando tanto en los circuitos donde esperaban resultados positivos como en aquellos que presagiaban complicaciones. La realidad en Losail, sin embargo, se apartó de esos pronósticos. Sainz desafió la lógica del simulador y logró abrirse hueco entre los mejores, asegurando así el segundo podio del año, resultado clave para consolidar el quinto lugar de Williams en el Mundial de Constructores de 2025.

James Vowles no escatimó elogios para el piloto madrileño ni para el trabajo del grupo técnico: “Segundo podio, es increíble. Esta pista fue la peor el año pasado, llegar hoy y ejecutar una carrera perfecta… estoy orgulloso de Carlos, del equipo… Llegamos a este fin de semana con una configuración muy diferente, poder extraer más potencial a estas alturas. Es increíble”, sentenció, concluyendo una jornada marcada por el reconocimiento al esfuerzo, la visión estratégica y la capacidad de superación mostrada por todos los integrantes de Williams y por Carlos Sainz.