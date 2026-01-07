FC Barcelona - Athletic Club, en directo: sigue en vivo el partido de semifinal de la Supercopa de España

Un partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club (REUTERS/Bruna Casas)

El FC Barcelona afronta uno de los compromisos más destacados de este inicio de 2026: la Supercopa de España; y lo hará ante el Athletic Club en semifinales. Después de su reciente triunfo ante el Espanyol en el derbi, el equipo de Hansi Flick ha volcado sus energías en esta competición que inaugura el calendario de títulos oficiales.

El Barcelona encara este reto como campeón defensor del título. En la edición anterior, el equipo catalán eliminó al Athletic Club en semifinales con un resultado de 0-2 y, en la final, firmó una actuación contundente ante el Real Madrid, imponiéndose por 2-5. Estos últimos éxitos han reforzado la moral de la plantilla y han incrementado las expectativas tanto en el cuerpo técnico como en la afición de cara a la nueva temporada.

El equipo vasco, bajo la dirección de Ernesto Valverde, afronta una campaña llena de desafíos. En su último encuentro de liga, el Athletic cosechó un empate ante el Osasuna, un resultado que refleja la irregularidad que ha caracterizado su temporada tanto en la competición doméstica como en la escena europea. Actualmente, el Athletic se ubica en la octava posición de la Liga, lejos de los primeros puestos, y su desempeño en la Champions League ha estado por debajo de las expectativas iniciales, con escasas opciones de avanzar de ronda. Lo hace todavía más necesaria su victoria en Arabia.