España Deportes

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Los dos goles de Raphinha y el tanto de Lewandowski dieron la victoria al equipo azulgrana por 3-2

Guardar
El jugador del FC Barcelona
El jugador del FC Barcelona Raphinha celebrando un gol en la final de la Supercopa de España (REUTERS/Stringer)

El FC Barcelona llegó bajo cierta superioridad al duelo. No fue tan sencillo como las apuestas pronosticaban, pero consiguió imponerse a un Real Madrid combativo y esperanzado que hasta en dos ocasiones consiguió anular la ventaja azulgrana. Primero, tras el gol de Raphinha, con un tanto de Vinicius; después, tras el gol de Lewandowski, gracias al disparo de Gonzalo. Con 2-2 en el marcador se fue el partido al descanso. No fue hasta el 72, cuando Raphinha volvió a aparecer para volver a adelantar a los suyos. Un tanto selló el duelo, porque el marcador no volvió a moverse. Con el pitido final, el FC Barcelona se proclamó supercampeón de España.

El Clásico se preveía como un duelo desigual. El FC Barcelona acudía a la cita en suelo árabe con cierta superioridad, contundencia y efectividad en su juego, mientras los de Xabi Alonso arrastraban un desplome alarmante. En cuanto el balón comenzó a rodar por el estadio King Abdullah Sports City, estos factores quedaron en evidencia. La posesión se tiñó de azulgrana, que movió el balón intentando encontrar fisuras en la defensa rival. Los blancos, por su parte, se pusieron el mono de trabajo y armaron una muralla atrás para defender la zaga, a la par que intentaban aprovechar un contraataque.

Vinicius fue el primero en tener una ocasión clara con un mano a mano con Joan García en el minuto 13 de partido, pero la mandó directamente a las manos del portero azulgrana. Tras ello, fue el FC Barcelona quien la tuvo en las botas de Lamine Yamal y Raphinha, pero el balón no llegó a entrar. Gonzalo tuvo otra ocasión de mano a mano, pero Cubarsí estuvo rápido para molestar al delantero lo suficiente y que el disparo no batiera al portero azulgrana. Justo después fue Raphinha quien se quedó solo ante Courtois, pero también la mandó directamente fuera.

Tras perdonar esa acción llegó el gol de los de Hansi Flick. Fermín puso un balón largo para Raphinha, quien lanzó un disparo cruzado para batir al portero belga. Con ventaja en el marcador, el FC Barcelona continuó apretando para intentar ampliar la distancia en el marcador. Sin embargo, fue Vinicius, quien en el tiempo extra subió por banda para protagonizar una de esas jugadas que tanto le caracterizan y que tanto reclamaban de él sus compañeros y entrenador. Esta vez lo hizo se fue por velocidad y tras pisar área batió a Joan García para volver a poner el marcador en tablas.

El duelo parecía que se marchaba al descanso con 1-1 en el luminoso. Nada más lejos de la realidad. Con el tiempo añadido agotado, llegó el tanto de Lewandowski para volver a poner a los suyos por delante. Una acción que no tardó en tener respuesta blanca en forma de gol de Gonzalo. También más que fuera de tiempo. Fue entonces, después de que el tanto del Real Madrid subió al marcador, cuando el árbitro señaló el final de la primera mitad.

Raphinha y un gol para la historia

Los segundo 45 minutos arrancaron con el club blanco lanzado al ataque. Querían ponerse por delante, aunque solo fuera una vez durante el partido. Un partido donde fueron a remolque en todo momento. Las ocasiones se sucedieron para los dos conjuntos sin que ninguno de los dos fuera capaz de batir el portero rival. Cuando el partido se encaminaba al ecuador de la segunda mitad, llegó tercero de los de Hansi Flick. Una vez más Raphinha aparecía en el momento justo para volver a adelantar a los azulgranas.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Real MadridFC BarcelonaSupercopa de EspañaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo azulgrana y el club blanco

Así te hemos contado la

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”

El nuevo récord nacional se estableció con un tiempo de 27 minutos y 21 segundos, rebajando en casi 20 segundos la anterior marca

Said Mechaal y sus críticas

A qué hora y dónde ver la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El club blanco y el equipo azulgrana se enfrentarán en la final este domingo 11 de enero

A qué hora y dónde

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El delantero francés viaja a Yeda tras recuperarse de un esguince de rodilla y podría tener minutos ante el Barcelona

Mbappé regresa a la convocatoria

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

Valverde y Rodrygo fueron los autores de los goles de la victoria blanca por 1-2

El Real Madrid consigue aguantar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”

A qué hora y dónde ver la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España