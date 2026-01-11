El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

El jugador del FC Barcelona Raphinha celebrando un gol en la final de la Supercopa de España (REUTERS/Stringer)

El FC Barcelona llegó bajo cierta superioridad al duelo. No fue tan sencillo como las apuestas pronosticaban, pero consiguió imponerse a un Real Madrid combativo y esperanzado que hasta en dos ocasiones consiguió anular la ventaja azulgrana. Primero, tras el gol de Raphinha, con un tanto de Vinicius; después, tras el gol de Lewandowski, gracias al disparo de Gonzalo. Con 2-2 en el marcador se fue el partido al descanso. No fue hasta el 72, cuando Raphinha volvió a aparecer para volver a adelantar a los suyos. Un tanto selló el duelo, porque el marcador no volvió a moverse. Con el pitido final, el FC Barcelona se proclamó supercampeón de España.

El Clásico se preveía como un duelo desigual. El FC Barcelona acudía a la cita en suelo árabe con cierta superioridad, contundencia y efectividad en su juego, mientras los de Xabi Alonso arrastraban un desplome alarmante. En cuanto el balón comenzó a rodar por el estadio King Abdullah Sports City, estos factores quedaron en evidencia. La posesión se tiñó de azulgrana, que movió el balón intentando encontrar fisuras en la defensa rival. Los blancos, por su parte, se pusieron el mono de trabajo y armaron una muralla atrás para defender la zaga, a la par que intentaban aprovechar un contraataque.

Vinicius fue el primero en tener una ocasión clara con un mano a mano con Joan García en el minuto 13 de partido, pero la mandó directamente a las manos del portero azulgrana. Tras ello, fue el FC Barcelona quien la tuvo en las botas de Lamine Yamal y Raphinha, pero el balón no llegó a entrar. Gonzalo tuvo otra ocasión de mano a mano, pero Cubarsí estuvo rápido para molestar al delantero lo suficiente y que el disparo no batiera al portero azulgrana. Justo después fue Raphinha quien se quedó solo ante Courtois, pero también la mandó directamente fuera.

Tras perdonar esa acción llegó el gol de los de Hansi Flick. Fermín puso un balón largo para Raphinha, quien lanzó un disparo cruzado para batir al portero belga. Con ventaja en el marcador, el FC Barcelona continuó apretando para intentar ampliar la distancia en el marcador. Sin embargo, fue Vinicius, quien en el tiempo extra subió por banda para protagonizar una de esas jugadas que tanto le caracterizan y que tanto reclamaban de él sus compañeros y entrenador. Esta vez lo hizo se fue por velocidad y tras pisar área batió a Joan García para volver a poner el marcador en tablas.

El duelo parecía que se marchaba al descanso con 1-1 en el luminoso. Nada más lejos de la realidad. Con el tiempo añadido agotado, llegó el tanto de Lewandowski para volver a poner a los suyos por delante. Una acción que no tardó en tener respuesta blanca en forma de gol de Gonzalo. También más que fuera de tiempo. Fue entonces, después de que el tanto del Real Madrid subió al marcador, cuando el árbitro señaló el final de la primera mitad.

Raphinha y un gol para la historia

Los segundo 45 minutos arrancaron con el club blanco lanzado al ataque. Querían ponerse por delante, aunque solo fuera una vez durante el partido. Un partido donde fueron a remolque en todo momento. Las ocasiones se sucedieron para los dos conjuntos sin que ninguno de los dos fuera capaz de batir el portero rival. Cuando el partido se encaminaba al ecuador de la segunda mitad, llegó tercero de los de Hansi Flick. Una vez más Raphinha aparecía en el momento justo para volver a adelantar a los azulgranas.

Noticia en ampliación