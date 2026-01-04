Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Las obras del Spotify Camp Nou (Europa Press)

El FC Barcelona vivió un esperado regreso a su estadio de referencia, el Spotify Camp Nou, tras un largo periodo en el que el equipo se vio obligado a asentarse en otro estadio debido a las obras de remodelación. La mudanza temporal llevó al club a jugar sus partidos en el Estadio Olímpico de Montjuïc y, en más de una ocasión, en el Estadi Johan Cruyff, donde habitualmente compiten el filial y el conjunto femenino. La vuelta al Camp Nou llegó 909 días después de la última vez que el primer equipo jugó ante su público en ese escenario, el 28 de mayo de 2023, una cifra que grafica la magnitud de la espera que debieron atravesar tanto los futbolistas como la afición azulgrana.

El retorno, aunque celebrado, no significó el final de los trabajos de remodelación. Las obras en el estadio principal avanzan, pero el calendario oficial estima que no concluirán antes de finales de 2027. Esa proyección mantiene a la directiva y al entorno culé atentos a los desafíos logísticos, económicos y legales que plantea una obra de semejante envergadura.

Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el club azulgrana en este proceso tiene que ver con sanciones administrativas derivadas de distintas irregularidades detectadas durante las obras. Hasta la fecha, la cantidad de las multas que acumula la entidad se acerca a los tres millones de euros, una cifra considerable que se suma a los elevados costes previstos para la reforma del estadio.

La multa más reciente fue notificada en noviembre y apunta a la empresa subcontratada Extreme Works, encargada de parte de los trabajos en el recinto. Según el expediente de la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, la sanción de 1.098.853,97 euros tiene su origen en la presencia de 79 trabajadores extracomunitarios que carecían de la documentación necesaria para ejercer su actividad laboral en España.

De acuerdo con los testimonios recogidos de los propios empleados, “en todo momento se les aseguró que podían desempeñar su labor con normalidad y que no existía ningún problema con su situación administrativa”. Además, varios de ellos señalaron que “nunca fueron informados de que su documentación no era válida”, a pesar de llevar incluso casi un año participando en las obras. Muchos utilizaban permisos de residencia o trabajo de otros países de la Unión Europea, aunque estos no cumplían con las exigencias legales españolas.

Otras irregularidades en las obras del Camp Nou

No se trata del primer episodio de este tipo para el Barcelona en el contexto de la remodelación del Camp Nou. En una actuación anterior, la autoridad laboral catalana ya había impuesto una sanción de 1,87 millones de euros tras detectar 218 irregularidades vinculadas a la contratación de empleados para la obra. Los informes detallaron fraudes en las condiciones laborales y en los contratos, lo que derivó en la cuantiosa multa.

A estos problemas se suman otras sanciones de menor cuantía, pero que reflejan la presión administrativa sobre el club. En 2023, el Ayuntamiento de Barcelona sancionó al FC Barcelona con dos multas por incumplimiento de los horarios de obra autorizados. Según explicaron fuentes municipales, “se detectó actividad que no estaba autorizada y, en el mes de agosto, también se constataron trabajos realizados fuera del horario permitido”.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

La intervención de la Guardia Urbana derivó en penalizaciones por un total de 600 euros, ya que cada infracción podía alcanzar los 300 euros. La licencia del Ayuntamiento fijaba el uso de maquinaria entre las 8.00 y las 20.00 horas y permitía extender los trabajos hasta las 21.00 solo si no se empleaba equipamiento pesado. Las excepciones requerían autorización expresa y podían adelantar el inicio de la actividad a las 7.00. La suma de estos episodios ilustra las dificultades que afronta el FC Barcelona en la compleja tarea de modernizar su estadio. Las obras avanzan, pero el club debe conciliar el calendario deportivo, el cumplimiento normativo y la gestión de recursos, mientras la afición espera el final de una reforma que marcará el futuro de la institución.