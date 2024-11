Ni Nadal ni David Ferrer: los dos únicos españoles que han ganado las ATP Finals

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Este lunes, Carlos Alcaraz hará su debut en las ATP Finals. El traspiés en París ante un viejo conocido, Ugo Humbert, fue un duro mazazo para el de Murcia, que no solo veía cómo la temporada se venía abajo al final del año, sino que supuso la pérdida del número dos. Él, que soñaba con acabar el año con la corona de mejor jugador del mundo, en lo alto del podio, se ve resignado a un tercer puesto con posibilidad de cerrar el año en el segundo. Para ello debe conseguir un hito que tan solo dos españoles han conseguido hasta el momento: ganar las ATP Finals.

Carlitos ha aterrizado en Turín para disputar la conocida como Copa de Maestros. Es la segunda vez que el torneo cuenta con su presencia, ya que en 2022 causó baja por lesión. Durante la campaña pasada se topó en semifinales contra Novak Djokovic y el serbio no dio tregua al español. Con las heridas de las derrotas pasadas ya cicatrizadas, el de Murcia tiene una nueva oportunidad para llevarse el torneo. Su punto de partida será Casper Ruud, tenista noruego que es entrenado por el español Pedro Clar y que pertenece a la Rafa Nadal Academy.

En su historial de duelos, Carlitos se ha alzado con la victoria en los cuatro que han disputado. Es un tenista que se le da bien, que nunca (hasta ahora) se le ha resistido. Lo que no ha conquistado aún es el tipo de pista en la que se llevará a cabo el torneo: pista dura y cubierta. No se sabe si es por la velocidad de las pelotas en este tipo de superficie o por qué, pero Alcaraz no ha sido capaz de ganar ningún torneo en estos escenarios. Sin embargo, aterriza en Turín con el objetivo en mente de conquistar por primera vez una competición en esta superficie, de tachar de su lista un nuevo torneo y convertirse en el tercer español en conseguirlo.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tingshu Wang)

Hasta la fecha, tan solo dos españoles se han alzado con la victoria en este torneo. Ni siquiera Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, ha sido capaz de alzar esta copa. Las ATP Finals o Copa de Maestros es el evento que pone fin a la temporada y con tantos partidos y torneos a sus espaldas, son muchos los que llegan a esta altura del circuito con las energías bajo mínimos. Y Nadal, por mucho que nos empeñemos en pensar que no es de este planeta y que tiene fuerza para dar y tomar, tampoco pudo evitar sucumbir a estos factores. A ellos se sumaban también su historial de lesiones y la pista dura, que nunca ha sido su gran aliada.

Los dos españoles que ganaron las ATP Finals

Corría el año 1976 y Manuel Orantes había disfrutado de una temporada brillante. Tal fue su año que le permitió colarse en las ATP Finals, el torneo que pone el broche final al circuito y que tan solo disputan los ocho mejores jugadores del año. La gran fiesta del tenis contaba con el español entre sus tenistas, un español que había disputado este torneo hasta en siete ocasiones, sin alcanzar la gloria. Hasta ese momento. Orantes consiguió colarse en la final y ya allí no falló. En la final se midió ante el polaco Wojtek Fibak, donde necesitó de una impecable remontada para llevarse el duelo (5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1).

El segundo tenista en clavar la bandera española en la Copa de Maestros fue Álex Corretja. Fue en el año 1998. Esa temporada había conquistado cinco títulos en el circuito, lo que le sirvió para clasificarse para la fiesta final de la temporada. El cuadro, como suele ser habitual, no vaticinaba que la hazaña fuera a ser fácil, pero sí histórica. En el camino hasta la final consiguió superar a Andre Agassi, Albert Costa y Pete Sampras. Su último duelo antes de alcanzar la gloria era ante Carlos Moyá, el mismo que le había vencido meses antes en la final de Roland Garros. Allí, en la Copa de Maestros, se tomó su revancha. Corretja remontó un 0-2 para acabar ganando por 3-2 (3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5). Ahora, un nuevo español puede escribir su nombre en la historia de las ATP Finals. Carlos Alcaraz podría ser el tercero en la lista en hacerlo.

