Alcaraz, contundente sobre su viaje a Arabia: “Si digo que fui por diversión y sin pensar en el dinero, mentiría”

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final del 'Six Kings Slam'. (Hamad I Mohammed/REUTERS)

El calendario del tenis sigue su curso y encara el final de una temporada que ha tenido de todo, desde el positivo de Sinner en Clostebol hasta la retirada de Rafa Nadal. Ahora, los tenistas se miden en el Masters 1000 de París, en una cita que puede ser clave para Carlos Alcaraz, que continúa luchando por ser primero del ránking de la ATP.

Y, aunque lo importante ahora son los puntos, seis de los grandes tenistas del circuito se tomaron la licencia de viajar hasta Riad, Arabia Saudí, para jugar el Six Kings Slam. Además de la oportunidad de jugar uno de los últimos partidos con la estrella de Manacor, este torneo también ofrecía una gran recompensa económica. Bajo el lema Seis reyes, un trono, los tenistas percibieron hasta 1,35 millones de euros solo por participar. Esa cifra es todavía más abultada si se echa un vistazo a la cantidad que se llevó el ganador: 5,4 millones, que, en total, se transformó en 6,75 millones de euros.

Este tema ha traído cola dentro del mundo del deporte, principalmente por el contexto social y político del país en el que se celebró. Desde Arabia Saudí hacen uso del Sportswhasing, o blanqueo, a través de grandes eventos deportivos y, como no, grandes cantidades de dinero en premios. Jannik Sinner afirmó que había asistido al Six Kings Slam sin pretensiones económicas e, inevitablemente, Carlos Alcaraz tuvo que enfrentarse a la misma pregunta.

Carlitos se sincera

“Si digo que fui allí solo por diversión o para jugar y olvidarme del dinero, mentiría”, confirmó. Pese a que vivió uno de esos partidos que recordará durante su carrera, al enfrentarse a Rafa Nadal, esta no fue su principal motivación. “Es obvio, todas las personas trabajan para eso también, así es la vida. Me encanta jugar al tenis y la mayor parte del tiempo no pienso en el dinero, juego por amor o por diversión”, se molestó en aclarar.

El tenista español Carlos Alcaraz. (Tingshu Wang/REUTERS)

Aun así, la realidad no deja de ser la que es: el dinero mueve montaña. En este caso, no desplazó formaciones geográficas, sino estrellas (del tenis). “Pero hay que ser realista, tienes que pensar que quieres ganar dinero, eso es todo. En Arabia se repartía el prize money más alto de la historia, así que eso era una buena motivación, al menos para mí”, aclaró.

Una lucha con París

“No he jugado un buen tenis aquí en este torneo. Probablemente, al final del año he estado cansado. Como dije el último año, tuve que entender que la temporada seguía después de septiembre. Y creo que me he preparado realmente bien este año”, indicó a la prensa.

El tenista no logró pasar de la Ronda de 32 en la edición de 2023, por lo que las opciones de superarse en 2024 no son muy complicadas. “El calendario está muy ajustado y es muy exigente también. Así que el año pasado, al llegar al último torneo del año, probablemente estuve cansado, no jugué tan bien como quería. Pero en esta ocasión me siento diferente”, sentenció.

Carlos Alcaraz en Arabia Saudí. (Hamad I Mohammed/REUTERS)

“Sé qué tengo que hacer. He estado haciendo un gran trabajo recientemente. Así que creo que estoy preparado para hacer buenos resultados o al menos llegar más lejos que el año pasado, lo que no es algo muy difícil”, finalizó. El gran cambio de dinámica se debe a la preparación a lo largo de los meses: “Tan solo entender que la temporada continúa. Después de largas giras o, por ejemplo, en la última he estado fuera de casa por un mes y medio, sabía que la temporada seguía, que tenía torneos importantes por delante en los que quería llegar lejos y jugar buen tenis”.

“Lo más importante en lo que tengo que pensar es en los objetivos del final del año. Quiero acabar segundo en el ranking. Eso significa que tengo que jugar buen tenis y estar fresco mentalmente para conseguir buenos resultados en estos últimos torneos”, confirmó.