Alex Corretja, extenista español: “No descarto que este año España saque dos medallas o, por qué no, incluso tres”

Este sábado arranca el tenis en los Juegos Olímpicos de París. España acude bajo un aura de éxito en muchos deportes, y en este en particular. Carlitos Alcaraz acude a la cita parisina tras haber conquistado Roland Garros y Wimbledon, dos de los Grand Slam más importantes del circuito de la ATP y tras haber superado su lesión en el antebrazo y haber dejado atrás los fantasmas en torno a este problema, que le restaron confianza. Rafa Nadal era la gran incógnita, su presencia en la competición olímpica no estuvo asegurada hasta un par de semanas antes, dado que, al igual que al murciano, las lesiones no han dejado de ponerle la zancadilla y truncar su participación en los distintos torneos del circuito. Este mismo viernes, el de Manacor ha hecho saltar todas las alarmas al aparecer con un vendaje en su muslo. En dobles debutará, lo que no está claro es si lo hará en individual

“Sé que hay como una esperanza bastante grande de que Rafa esté en condiciones de jugar muy bien en los Juegos y pienso que si realmente está bien físicamente va a ser uno de los jugadores a tener en cuenta”, dice Alex Corretja, extenista español, a Infobae España. La competición se disputará al mejor de tres sets, y no cinco, una medida que podría favorecer al manacorí, dado que no será necesario tanto juego físico “en el que puede resentirse”. A pesar de la edad o las lesiones, “es alguien a quien no puedes descartar jamás”, asegura Corretja.

Respecto a Carlitos, el extenista español le define en una palabra: “Pletórico”. Tras las molestias en el antebrazo, Alcaraz se repuso y ganó Roland Garros y Wimbledon. “No puede llegar en mejor momento. La confianza que debe atesorar ahora mismo Alcaraz debe estar absolutamente por las nubes, aunque hay que ir con conciencia, con humildad, con trabajo diario y sin confiarse. Pero me parece que el estado de forma de Carlos es una barbaridad”, considera Corretja. Los dos españoles competirán en individuales, pero también formarán pareja de baile para afrontar los dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El ‘dream team’ español

“La combinación es espectacular”, destaca. Por un lado, Rafa es “la experiencia, el conocimiento, la sabiduría del circuito, lo que son los Juegos, de haber ganado, de haber triunfado en los Juegos Olímpicos, de haber triunfado en París”. Por otro lado, está “la vida y la alegría de un Alcaraz que son sus primeros Juegos y que va a jugar al lado de su ídolo”. Es por ello que considera que se van a compenetrar “a las mil maravillas porque los dos se respetan muchísimo”.

“Al final Alcaraz está todavía en un proceso de crecimiento y en algún momento puede tener, digamos, un bajón durante el partido y puede tener momentos de no mantener la explosividad y ahí va a estar Rafa aguantando y guiándole”, afirma. Ahora falta por conocer qué espacio ocupará cada uno en la pista, una cuestión que dependerá de dónde se encuentren más cómodos. “Dependerá de si quieren darse más ángulos, o menos, si prefieren que les saquen abierto a los dos al revés, o si, prácticamente, pues dejan el revés en el centro y juegan los dos con la derecha abierta”.

Alex Corretja tiene claro que “la diferencia es la derecha, es lo que da más títulos”. “Te puede dar mucha consistencia tu revés, tu estabilidad, pero lo que te da el triunfo y la gloria es la derecha. La de Alcaraz es descomunal y la de Rafa, cuando ha estado bien, es también imparable. Así que pienso que es el golpe que más diferencia marca”. Aunque considera que esta cuestión dará igual, dado que ambos acuden con “ilusión y ganas”, dos cosas que están “muy por encima de cualquier aspecto técnico o táctico”.

Los oponentes

Los Juegos Olímpicos son una competición “muy especial” en la que cualquier elemento puede influir. Hay tenistas de renombre que estarán presentes en el cuadro como Djokovic, Zverev o los propios Rafa y Carlitos. Sin embargo, y esto es lo bonito de la competición olímpica, puede haber sorpresas. “En los Juegos siempre hay alguien que llega con mucha ilusión, que a lo mejor se ha preparado de una forma específica y no lo sabes. A lo mejor no ha jugado muy bien en Wimbledon y ha tenido tiempo a prepararse para la tierra. Siempre hay alguien que da la sorpresa y no creo que esta ocasión sea una excepción”. Respecto a los dobles, Corretja no está seguro, lo que sí considera es que habrá parejas “muy potentes”.

El oro olímpico

“No descarto nada porque estás hablando de gente muy especial”, asegura Alex Corretja. Aunque lo que tiene claro es que la situación se pone de cara para los españoles, con Rafa que ya sabe lo que es ganar el oro tanto en dobles como en individual y con Carlitos “que viene como una bala”. La competición no será sencilla, porque el calor hará que los partidos sean más complicados así como los oponentes que se pueden cruzar en el camino. Otro factor a tener en cuenta, según Corretja, es cómo se recuperan los tenistas. Y concluye: “Yo no descarto que este año España pues saque dos medallas en el tenis o, por qué no, incluso tres”.