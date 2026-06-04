Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy jueves 4 de junio por la visita del papa León XIV

Este jueves, 4 de junio, marca el inicio de los cortes más importantes en las arterias del centro de la ciudad. (Europa Press)

Estos días, Madrid es el epicentro de la música, la literatura y la religión. Con la visita del papa León XIV -prevista entre el 6 y el 9 de junio-, la celebración de la Feria del Libro en El Retiro -hasta el 14 de junio- y la decena de conciertos que Bad Bunny tiene programados de aquí al 15 de junio, la afluencia de las calles va a ser mucho mayor de la habitual, y a los madrileños se les va a complicar poder moverse por la capital. Y este jueves, 4 de junio, es cuando empiezan los cortes más importantes en las arterias del centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido a los ciudadanos que, a ser posible, dejen el coche en casa esta semana. La recomendación viene por los cortes de tráfico, que van a afectar a la circulación y a algunos de los ejes más transitados de la ciudad. Los montajes de escenarios, torres y estructuras para los actos del Pontífice llevan semanas condicionando el tráfico en los alrededores de la Plaza de Lima —junto al estadio Santiago Bernabéu, donde se celebrará la Vigilia del sábado 6 de junio— y de la Plaza de Cibeles, escenario de la Misa del Corpus Christi del domingo 7.

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Cortes de tráfico en las principales avenidas

A partir de la medianoche del miércoles al jueves, el Paseo de la Castellana quedará cortado en ambos sentidos desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, aunque la circulación en la propia plaza estará permitida. La Plaza de Cibeles también estará cerrada al tráfico a partir de las 00 horas del jueves 4, junto con el Paseo de Recoletos, el tramo de la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia —con excepciones para las calles Serrano, Alfonso XII y O’Donnell hasta las 22 horas del 6 de junio— y el Paseo del Prado en sentido norte desde Cibeles hasta la Plaza de Cánovas del Castillo.

La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

Aunque los cortes no son absolutos en todos los tramos. El Ayuntamiento ha previsto algunas vías de escape para residentes y servicios. Hasta las 22 horas del propio jueves 4 se podrá circular por el lateral sur del paseo de la Castellana entre la Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde. Hasta las 22 horas del mismo jueves 4 se podrá circular por el lateral sur del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde. Hasta las 22 horas del viernes 5, el lateral de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y Pedro Teixeira seguirá operativo, lo que permite acceder al aparcamiento número 105, y se habilitará un carril en sentido ascendente desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Concha Espina. Además, un carril en el lateral del Paseo de Recoletos estará disponible para la circulación en dirección sur-norte.

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Líneas de autobuses con desvíos

Además, el transporte público también se va a ver afectado. Los montajes en torno a la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles han forzado la modificación de los itinerarios habituales de más de 50 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT): las líneas 001, 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 74, 120, 126, 146, 147 y 150, la línea 203 que conecta la Estación de Atocha con el aeropuerto, y prácticamente todas las líneas nocturnas, de la N1 a la N27, además de la S10.

Pero la buena noticia es para los bolsillos de los usuarios, ya que los viajes en autobús de la EMT son gratuitos desde el 3 hasta el 9 de junio, con la única excepción del servicio exprés al aeropuerto. La red nocturna se reforzará durante todo ese periodo, al igual que las líneas del aeropuerto entre el 4 y el 8 de junio. Por otro lado, los días 6 y 7 de junio se activará la línea 180, que cubrirá el trayecto entre Legazpi y la Caja Mágica.

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Infografía detallando las restricciones y cortes de tráfico implementados en Madrid desde el 21 de mayo por la visita del Papa León XIV, que espera congregar a 1.8 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BiciMAD también se ve afectada

El 4 de junio también cierra la estación 86 del servicio de bicicleta pública de la capital, BiciMAD, ubicada en la Plaza de Cibeles, y está previsto que los cierres se extiendan progresivamente a otras estaciones en zonas como Nuevos Ministerios, Colón, Retiro o las inmediaciones de la Castellana. Al igual que los autobuses, el servicio de BiciMAD es gratuito del 3 al 9 de junio, aunque no todas las estaciones estarán operativas durante los días en los que haya más actos.