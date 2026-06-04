Entre tradición y vídeos de TikTok, cada vez más jóvenes se consideran católicos en España: “Me di cuenta de que hay algo más”

León XIV con los jóvenes de la Diócesis de Copenhague. (Vatican News)

Antonio solo había pisado una iglesia el día de su bautizo. Sus padres, ateos convencidos, decidieron pasar por la ceremonia por tradición y para contentar a la abuela del joven y no volvieron a mencionar la religión en su casa. Todo cambió a los 24 años, tras vivir una experiencia “chocante” y “traumática” que le hizo refugiarse en la fe. “Me di cuenta de que hay algo más”, cuenta a Infobae.

El joven tenía sus estudios, su trabajo, familia, amigos y pareja, pero sentía que “faltaba algo”. “Busqué en internet iglesias que había cerca de mi casa y me acerqué a una en horario de misa. Fui, además, un martes; ni siquiera esperé a un domingo. Me acerqué con toda la vergüenza del mundo, sinceramente, porque no sabía muy bien qué pintaba yo ahí”, confiesa. Un año después, Antonio había comulgado y se había confirmado.

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La experiencia de Antonio no es única: el barómetro del CIS ha empezado a mostrar un aumento del número de jóvenes que se identifican como católicos. En la última encuesta, realizada en el mes de mayo, un 46,7% de los españoles entre 18 y 24 años confesaban ser católicos, frente al 30,8% que lo afirmaba en 2021.

“Hay un resurgir cultural de la fe cristiana”, opina Antonio, un fenómeno que viene acompañado de “un giro en nuestro país hacia el conservadurismo”. Los expertos, sin embargo, miran estos incrementos estadísticos con “escepticismo y prudencia”, indica a Infobae la socióloga Mónica Cornejo Valle. “Entre los especialistas, pensamos que es un aumento momentáneo, que no es una marca de tendencia”, explica la profesora de la Universidad Complutense de Madrid. De consolidarse, el cambio sería “sorprendente” y rompería una propensión a la baja que se prolonga prácticamente desde la Transición.

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Ya sea el inicio de una nueva etapa o un pico momentáneo, Cornejo resalta la importancia de estudiar las razones detrás del fenómeno. “En el último año, ha habido una mayor presencia de temas cristianos y religiosos en la prensa relacionados con el estreno de películas, de series o de álbumes como el de Rosalía, y ha habido eventos culturales que han mantenido este tema mucho más en la discusión pública. Es perfectamente posible que eso haya estimulado un poco más la tendencia a identificarse de una forma más abierta como católico”, plantea la socióloga.

Un “catolicismo cool”

Varias imágenes de los retiros cristianos de Effetá. (Montaje Infobae)

Para Cornejo, más que un aumento del catolicismo, estaríamos viendo una mayor predisposición entre la población a hablar de la fe. “No tiene tanto que ver con aumentar el número de población que asiste al culto o que se declara católica, sino que también tiene que ver con una intensificación de las formas de participación y una intensificación en las formas en las que la gente se identifica. Es decir, a lo mejor ahora mismo estamos ante un grupo más pequeño de católicos en España, pero ese grupo más pequeño de católicos en España es más visible, más activo”, describe la socióloga.

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Atraer y retener a la población joven dentro de la Iglesia es una preocupación desde hace tiempo, asegura Cornejo, y para ello han desarrollado diversas estrategias que crean espacios de participación adaptados a sus preferencias. Es lo que los académicos han bautizado como “catolicismo cool”, una vertiente religiosa más moderna, estéticamente atractiva y anclada en la cultura pop. “Mantienen a esas personas dentro, pero al mismo tiempo se abren a la posibilidad de explorar nuevos lenguajes con los que comunicar el catolicismo a gente que no es católica o que ha crecido en una familia indiferente”, explica la socióloga.

La Iglesia se apoya en prácticas “inspiradas en la new age y otras formas de espiritualidad alternativa“, dice Cornejo, un camino por el que, hasta ahora, se movía la espiritualidad de los jóvenes. Encuestas como el Barómetro sobre religión y creencias en España, en el que participó la propia Cornejo, muestran que los jóvenes creen en “algún tipo de fuerza espiritual”, pero no en ‘Dios’ necesariamente. Según este estudio, entre la población de 18 a 24 años es más común meditar (30%) o hacer ofrendas con fines espirituales (26%) antes que leer textos religiosos (11%), aunque procesiones y romerías se mantienen populares (24%).

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En este contexto se ubican iniciativas como Effetá, retiros católicos que ofrecen a los jóvenes “vivir un encuentro personal con Dios”. Estos eventos llegaron a España hace más de una década, pero en los últimos años su popularidad ha crecido en redes sociales, donde pueden verse multitud de vídeos de adolescentes y jóvenes adultos cantando y bailando al son de temas religiosos. De lo que ocurre dentro nadie sabe nada, pues uno de los requisitos para acudir es no desvelar detalles del retiro.

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

Jaime es uno de los organizadores de Effetá en el sur de Madrid. El joven siempre ha sido creyente, pero en un momento “de curar heridas del pasado” decidió acudir a estos retiros para volver a encontrarse con el Señor. “Tampoco fue un cambio brutal, pero fui a cumplir lo que había ido a buscar”, afirma. Su experiencia fue tan positiva que, cuando se presentó la oportunidad, aceptó ayudar a coordinar los campamentos con su parroquia.

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A los encuentros de Effetá acuden “personas que no se han bautizado, personas que lo hicieron y no tienen la comunión, o que la tienen pero luego dejaron de practicar; hay gente que va todos los domingos a misa... Hay de todo, porque está abierto para que todo el mundo pueda tener un encuentro con el Señor”, asegura.

Pasar de las redes a la iglesia

(Foto de ARCHIVO) Decenas de personas durante la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, en la plaza de Cibeles, a 6 de abril de 2024, en Madrid (España). (sociación Católica de Propagandistas (ACdP)/EP)

A diferencia de Antonio, Inés ha sido creyente toda su vida, aunque durante la adolescencia se sintió un poco más desconectada de la religión. “Seguía yendo a misa, pero a lo mejor no estaba tan interesada. Luego sí me volví a reenganchar y tampoco diría nunca que he estado fuera”, explica.

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Asegura no estar muy apegada a las redes sociales, pero sí se ha percatado de que, en los últimos años, empieza a haber una mayor exposición cristiana en las plataformas, desde vídeos cortos que publican los creadores de contenido hablando de Dios hasta las historias de sus amigos, que comparten contenido católico. “El factor redes sociales lo que hace es que, si crees, no lo escondas y te animes a mostrarlo a los demás. Y si todo el mundo empieza a hacerlo, te das cuenta de que una chica de tu clase ha subido unas historias del papa y no sabías que también era creyente”, considera.

Pese a todo, Inés sí ha notado que el interés por la religión ha crecido. “Ya sea con el nuevo disco de Rosalía, que evoca un poco el sentimiento religioso; o por el misticismo, sí que he notado que amigas me dicen: ‘Oye, yo no creo, pero te acompaño a la capilla’, o que rezan un padrenuestro porque tienen un examen. Poco a poco, sí veo que eso va creciendo”, valora.

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Algunas iglesias ya notan las consecuencias de este interés renovado en la religión de los jóvenes. El padre Alberto llegó hace cuatro años a la Parroquia de la Inmaculada en Alcorcón (Madrid) y ha visto cómo la afluencia de gente crecía poco a poco en ese tiempo. “Hay un incremento considerable de jóvenes en las celebraciones o en las peticiones para hablar”, valora.

En su experiencia, la juventud española parece haberse vuelto más católica, o “por lo menos [se muestra] con ese deseo de lo trascendental, de lo espiritual”. “El joven está muy cansado y ha habido una generación que ha buscado otras cosas, con una aparente felicidad, y no la ha encontrado. Y por eso los jóvenes se están acercando [a la Iglesia], porque tienen sed y hambre de justicia, de verdad, de coherencia”, valora.

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El CIS también ha visto crecer la práctica católica: un 19,7% de los españoles entre 18 y 24 años se declara católico practicante, una cifra que hace cinco años estaba en el 7,8%. Pese a ello, Cornejo pide prudencia antes de anunciar un auge del cristianismo entre la juventud. “Es posible que estemos viviendo un pico, un momento en el que hay muchos jóvenes que se declaran abiertamente católicos, pero los jóvenes cambian de opinión cuando se hacen mayores. Aunque un grupo significativo de esas personas que ahora tienen esas identidades y esas prácticas, pues quizá decaiga cuando van avanzando en edad”, apunta.