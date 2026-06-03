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Los futbolistas ‘españoles’ que jugarán el Mundial 2026 con otras selecciones: de Hakimi o Brahím a Nico Paz e Iñaki Williams

Un total de 289 jugadores defenderán a una selección distinta al país en el que nacieron

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Los once futbolistas nacidos en España que jugarán con otras selecciones el Mundial 2026
Los once futbolistas nacidos en España que jugarán con otras selecciones el Mundial 2026. (Composición Infobae)

El Mundial de 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, ya ha dejado varias cifras históricas antes de que ruede el balón. Por primera vez en una fase final de la Copa del Mundo, 289 jugadores defenderán a una selección distinta al país en el que nacieron.

El dato, recopilado por el analista de Telemundo Jaime F. Macías, supone que el 23,2% de los 1.248 futbolistas inscritos por las 48 selecciones participantes competirán bajo una bandera diferente a la de su lugar de nacimiento. Y España no escapa a esta tendencia. Hasta once futbolistas nacidos en territorio español disputarán el Mundial con otras selecciones.

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La selección que más futbolistas nacidos en España ha incorporado a su convocatoria es Marruecos. Los Leones del Atlas contarán con seis jugadores formados en nuestro país: Achraf Hakimi (Madrid), Brahim Díaz (Málaga), Munir Mohamedi (Melilla), Ismael Saibari (Terrassa), Chadi Riad (Palma de Mallorca) y Ayoube Amaimouni (Vic).

El caso más conocido es el de Hakimi, capitán de la selección marroquí y reciente campeón de la Champions League. Como la mayoría de sus compañeros, eligió representar al país de origen de su familia pese a haber nacido y crecido en España.

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Del Tenerife a Buenos Aires

Además de Marruecos, otros cinco futbolistas nacidos en España estarán repartidos entre cuatro selecciones diferentes. Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife, jugará con Argentina gracias a la nacionalidad de su padre, el exinternacional argentino Pablo Paz. El centrocampista forma parte de una Albiceleste que defenderá el título conquistado en Qatar.

Iñaki Williams, nacido en Bilbao, disputará el torneo con Ghana. Rodrigo Zalazar, nacido en Albacete, lo hará con Uruguay. Jeremy Arévalo, natural de Maliaño (Cantabria), representará a Ecuador.

El único caso que responde a una vía distinta es el de Álvaro Fidalgo. El centrocampista asturiano, nacido en Oviedo, jugará con México tras obtener la nacionalidad mexicana por residencia durante su etapa en el fútbol del país norteamericano.

Iñaki Williams (d), en un partido con la selección de Ghana. EFE/EPA/Abir Sultan
Iñaki Williams (d), en un partido con la selección de Ghana. EFE/EPA/Abir Sultan

La doble nacionalidad, clave

Diez de los once casos tienen una explicación común: la ascendencia familiar. La normativa de la FIFA permite representar al país de los padres o de los abuelos siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad.

Es el caso de Hakimi, Saibari, Mohamedi, Chadi Riad y Amaimouni con Marruecos; de Nico Paz con Argentina; de Iñaki Williams con Ghana; de Jeremy Arévalo con Ecuador y de Rodrigo Zalazar con Uruguay. Brahim Díaz, por su parte, pudo elegir Marruecos por los vínculos familiares de su rama paterna.

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Un fenómeno mundial

La situación española forma parte de una tendencia global cada vez más visible. Varias selecciones africanas presentan un elevado número de jugadores nacidos en Europa, especialmente en Francia, Bélgica, Países Bajos o España.

Argelia acudirá al Mundial con numerosos futbolistas nacidos en Francia. Lo mismo ocurre con Túnez, Senegal o República Democrática del Congo. En muchos casos se trata de hijos de familias emigrantes que crecieron y desarrollaron su carrera deportiva en Europa antes de elegir la selección de sus raíces familiares.

El ejemplo más llamativo será Curazao. De los 26 futbolistas convocados para el primer Mundial de su historia, 25 nacieron en los Países Bajos, país con el que mantiene una estrecha relación histórica.

La propia Argentina cuenta en su plantilla con jugadores nacidos fuera de sus fronteras, como Nico Paz o Giuliano Simeone, nacido en Italia durante la etapa de Diego Simeone en la Serie A.

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