Así fue la visita del papa Benedicto XVI a España: el último pontífice en venir y el primero en jubilarse en seis siglos de historia

El papa Benedicto XVI fue el último pontífice en venir a España y el primero en jubilarse en seis siglos de historia (Montaje Infobae)

El papa Benedicto XVI dejó una profunda huella en el corazón de los católicos de España durante sus ocho años de pontificado. Fallecido el 31 de diciembre de 2022 a los 95 años en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, Joseph Ratzinger pasó a la historia por su renuncia al papado el 28 de febrero de 2013. Su decisión de asumir el título de papa emérito para dedicarse al retiro espiritual fue una “decisión excepcional en la historia de la Iglesia”, como destaca la Conferencia Episcopal Española en su página web.

A lo largo de su mandato, reconoció la labor de la Iglesia española visitando el país en tres ocasiones memorables, recorriendo Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona y Madrid. No obstante, el primer encuentro del pontífice con el pueblo español tuvo lugar apenas un año después de su elección. Y es que el Santo Padre viajó a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 para clausurar el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado bajo el lema ‘La transmisión de la fe en la Familia’.

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Aun así, su presencia fue tan llamada que, a su llegada al aeropuerto de Manises, fue recibido por los Reyes de España y las autoridades civiles. Uno de los momentos más conmovedores del viaje fue su paso por la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, donde oró ante la sagrada imagen por las víctimas del trágico accidente de metro ocurrido días antes en la ciudad. La histórica visita culminó con la celebración de una eucaristía en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, ante la presencia de más de un millón de personas.

Benedicto XVI en su visita a València en julio de 2006 (AVAN)

El regreso de Benedicto XVI a España como “peregrino de la fe” el Año Santo Compostelano

Cuatro años más tarde, los días 6 y 7 de noviembre de 2010, Benedicto XVI regresó a España en un viaje de dos etapas profundamente simbólicas. En Santiago de Compostela, el papa acudió como “peregrino de la fe” con motivo del Año Santo Compostelano. En la ciudad gallega rezó ante la tumba del apóstol, abrazó su imagen y presidió una misa en la plaza del Obradoiro. Durante su homilía, Benedicto XVI incidió en la importancia de preservar el carácter cristiano de Europa, no como un mero icono cultural, sino como la principal fuente de valores esenciales para lograr una vida digna y una coexistencia pacífica.

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Su segunda parada en este viaje fue Barcelona, ciudad en la que consagró y abrió al culto el monumental templo de la Sagrada Familia “por su ejemplo de amor, trabajo y servicio a Dios”, declaró. Ante la presencia de los Reyes de España, el papa bendijo y ungió el altar, y lanzó un contundente mensaje pidiendo que los cristianos deben resistir cada ataque a la vida humana y promover firmemente la institución de la familia. Además, visitó la Obra Benéfico-social del Niño de Dios, dedicada a personas con discapacidades.

Los Reyes de España y Zapatero reciben al Papa Benedicto XVI en Barajas en agosto de 2011 (Marta Fernández / Europa Press)

El tercer y más multitudinario viaje de Benedicto XVI a España se produjo del 18 al 21 de agosto de 2011, para presidir los actos centrales de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Madrid. Durante esos días, más de un millón de jóvenes de 197 países se congregaron en la capital y el Pontífice mantuvo encuentros en El Escorial con religiosas y profesores universitarios, y presidió un solemne Vía Crucis en el Paseo de Recoletos.

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La imagen más imborrable de su pontificado en España ocurrió durante la Vigilia de Oración en el Aeródromo de Cuatro Vientos: en medio de una espectacular tormenta de verano, el Papa se negó a retirarse del altar. Tras amainar la lluvia, agradeció la resistencia de los jóvenes exclamando: “Vosotros sois más fuertes que la lluvia”, animándoles a mantenerse firmes ante las pruebas de la vida.

El papa Benedicto XVI antes de su misa en la Catedral de la Almudena por la JMJ (Marta Fernández / Europa Press)

Más allá de sus visitas papales, su vínculo intelectual con España se forjó años antes

Aunque Benedicto XVI dejó un gran legado religioso en España con sus visitas, lo cierto es que también tuvo un vínculo intelectual con nuestro país años antes. En enero de 1998, cuando aún era el cardenal Joseph Ratzinger y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pasó cuatro días en Pamplona. Allí, fue investido doctor honoris causa en Teología por la Universidad de Navarra, impresionando a docentes y alumnos por su “manera vigorosa de hacer Teología”, su profunda sencillez, capacidad de escucha y amor a la verdad, como detalla la institución.

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Pero, sin duda, el legado de Benedicto XVI en España se completó con la aprobación en 2007 de la mayor beatificación en la historia de la Iglesia, con 498 mártires españoles del siglo XX, y el anuncio en la propia JMJ de Madrid de la proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal. Su renuncia en 2013 dio paso a una vida de retiro, pero su magisterio e innumerables muestras de afecto mutuo perdurarán siempre en la memoria de los fieles españoles.