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Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia: 150 efectivos permanecen en la zona para evitar reactivaciones

El fuego ha afectado a 177 hectáreas, de las que cerca de la mitad corresponden a espacios naturales protegidos

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Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia. (Fernando López Miras)
Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia. (Fernando López Miras)

El incendio forestal declarado en el entorno de Los Garres, en el parque regional de El Valle-Carrascoy (Murcia), ha quedado estabilizado tras más de un día de intenso trabajo de los servicios de emergencia. Así lo ha anunciado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a través de sus redes sociales, donde ha destacado que “se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos”.

El incendio ha calcinado 177 hectáreas, cerca de la mitad de ellas situadas en espacios naturales protegidos, según los datos facilitados a las 8.00 horas por el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, en declaraciones a Onda Regional de Murcia.

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La estabilización del incendio coincide con las previsiones avanzadas durante la jornada tanto por el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, como por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quienes ya apuntaban que la evolución favorable del fuego permitiría alcanzar esta situación al no existir frentes activos, más allá de alguna reactivación puntual de las llamas.

Para evitar posibles reactivaciones, los trabajos de extinción se han centrado durante las últimas horas en refrescar los rescoldos existentes en las zonas de pendiente, cubiertas por pinares y matorral característicos de este ecosistema mediterráneo. Aunque el incendio ya se encuentra estabilizado, se mantiene sobre el terreno un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar cualquier conato.

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Gracias a la actuación coordinada de bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el incendio quedó perimetrado en torno a las 13.00 horas. En este contexto, el presidente murciano ha querido reconocer la labor de los equipos desplegados: “Reitero el agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción”, ha añadido en su publicación de X.

Próximos pasos sobre el parque

Tras alcanzar la fase de estabilización, el operativo se centrará ahora en avanzar hacia el control del incendio, paso previo a su extinción definitiva. Aunque la evolución del fuego es favorable y ya no existen frentes activos con capacidad de propagación, los servicios de emergencia mantienen la máxima cautela ante la posibilidad de reactivaciones puntuales.

En este sentido, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha estimado que serán necesarias al menos 48 horas más de trabajo para dar por extinguido el incendio, aunque ha precisado que el plazo dependerá de diversos factores, especialmente de las condiciones meteorológicas. La disminución del viento registrada durante la jornada ha favorecido las labores de extinción y ha contribuido a la evolución positiva de la emergencia.

El incendio obligó a desplegar uno de los mayores dispositivos de extinción movilizados este año en la Región de Murcia, con la participación de unos 200 efectivos. Durante las primeras horas, las llamas avanzaron entre Los Garres y San José de la Montaña, lo que llevó a evacuar de forma preventiva varias decenas de viviendas por la presencia de humo. Paralelamente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen del fuego.

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