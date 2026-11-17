Publicidad del próximo lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI en Los Ángeles. (Sandra Stojanovic / Reuters)

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El lanzamiento de Grand Theft Auto VI lleva meses marcado en los calendarios laborales de decenas de miles de trabajadores en todo el mundo. Un análisis de la plataforma de empleo Remote ha detectado que las peticiones de días libres para el jueves 19 de noviembre han subido un 44% en España frente al mismo jueves de 2025. Nuestro país es el cuarto del mundo donde más han aumentado las solicitudes de permisos para el día del estreno del videojuego de Rockstar Games.

La expresión “gripe del GTA”, o “GTA flu” en inglés, popularizada en Estados Unidos, alude a la posibilidad de que parte de los fanáticos del videojuego pida vacaciones o se ausente de su puesto de trabajo para jugar desde el primer día.

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No obstante, los datos disponibles hasta ahora, solo reflejan solicitudes de permisos y no permiten medir el absentismo efectivo ni la totalidad de las bajas médicas que se pueden registrar el próximo jueves.

Italia, India e Irlanda: los píses donde más han aumentado las solicitudes

El informe de Remote sitúa a Italia en el primer puesto, con un incremento de 1,91 veces respecto al mismo día del año anterior. Le siguen India, con 1,60 veces, e Irlanda, con 1,57. Nuestro país registra un índice de 1,44 veces, por delante de Reino Unido, Francia y Estados Unidos dentro de la muestra de la compañía.

En el conjunto de los países analizados, las solicitudes para el día de lanzamiento aumentaron un 32% frente al mismo jueves de 2025. Según la plataforma, se trata del mayor aumento de permisos para un día laborable de 2026, al margen de las semanas con grandes festivos.

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El estudio se basa en peticiones de ausencias de uno a cinco días formuladas por empleados a tiempo completo incorporados a la plataforma. También excluye los festivos nacionales y solo incluye países con un volumen suficiente de datos.

Por ese motivo, sus cifras no representan al conjunto del mercado laboral español, aunque permiten dibujar una tendencia.

La candidata a la presidencia de Podemos, Irene Montero, habla de los 13 años que han pasado entre GTA V y GTA VI para denunciar la subida de los precios en España. (X)

Fin de semana largo para jugar al GTA VI

La fecha de estreno cae en jueves, lo que permite enlazar la jornada con el viernes y el fin de semana, creando un puente en el que los trabajadores podrán dedicarse enteramente a jugar. El informe indica que el 29,3% de quienes reservaron el 19 de noviembre también solicitó el viernes 20, frente al 16,5% que lo hizo en el mismo período del año pasado.

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La generación Z concentra el mayor aumento de solicitudes dentro de la base de datos de Remote. Entre los hombres de esa generación, las peticiones fueron un 120% superiores a las registradas en una jornada comparable del año anterior. Entre los millennials, el incremento fue del 27%, mientras que la generación X se mantuvo en niveles próximos a los de 2025.

Por áreas, Finanzas, Marketing y Desarrollo de Producto registran los mayores incrementos en las solicitudes de permisos. La información sobre departamentos corresponde solo a una parte de los trabajadores analizados por la empresa.

¿Es legal ausentarse del trabajo para jugar al GTA VI?

Pedir un día libre para jugar al GTA VI es posible, pero depende de la fórmula elegida y de la autorización de la empresa. La opción más habitual es solicitar vacaciones, cuyas fechas deben acordarse entre el empleado y la compañía según el convenio colectivo, el contrato y la planificación interna.

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Algunos trabajadores también pueden recurrir a días de asuntos propios, si su convenio o contrato los contempla, o solicitar un permiso sin sueldo. En empresas que disponen de medidas de flexibilidad horaria o teletrabajo, estas opciones también podrían facilitar la organización de la jornada, siempre que la compañía lo apruebe.

Lo que no corresponde es pedir una baja médica para jugar al videojuego. La incapacidad temporal requiere una causa de salud que impida trabajar y debe estar justificada.

Cabe destacar que una ausencia sin autorización puede considerarse injustificada y derivar en una sanción, en función de las circunstancias y de lo que establezca el régimen disciplinario aplicable.

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