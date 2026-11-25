Una pareja en la cama (Pexels)

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La sexualidad ha experimentado una transformación en las últimas décadas. Tanto las conductas como la frecuencia y la forma de expresarse son las pautas más notables en las que se ha podido observar una evolución. A diferencia de los jóvenes de finales del siglo XX, sus hijos y las nuevas generaciones tienen menos relaciones sexuales.

Aunque esto es algo que ya se había comprobado en algunos estudios con anterioridad, una de las últimas publicaciones de The Lancet ha revelado que la deficiencia se observa sobre todo en las relaciones físicas. Esto provoca en muchos casos que se retrase su inicio. Del mismo modo, se ha detectado que los jóvenes de ahora tienen un perfil más abierto hacia la diversidad de género y la interacción digital.

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El estudio se ha elaborado a raíz de investigadores de la cuarta Encuesta Nacional de Actitudes Sexuales y Estilos de Vida (Natsal-4), que recoge evidencias desde 1990 hasta 2024. En total se ha tenido en cuenta una muestra de 6.719 participantes británicos de entre 16 y 59 años, que han servido también para hacer una comparación en las olas de 1900, 1999 y 2010.

Una pareja en la cama (Pexels)

El cambio más llamativo se ha podido observar entre los jóvenes de 16 y 24 años. Al parecer, entre las olas de Natsal-3 (2010–12) y Natsal-4 (2022–24), la proporción de jóvenes que declaró no haber tenido relaciones sexuales nunca se ha duplicado entre las mujeres, pasando del 18,9% al 37,7%. El de los hombres también ha aumentado, pero no a tan alta escala: han pasado del 18,2% al 28,4%.

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Mientras tanto, en la población general, la frecuencia media de relaciones sexuales ha caído y ha pasado de cuatro veces al mes en 1990 a solo dos veces al mes en 2022–24. Este cambio en el comportamiento sexual “incluye un descenso reciente de las experiencias sexuales entre los jóvenes y un aumento de las declaraciones de atracción y comportamiento hacia personas del mismo sexo en todos los grupos de edad”, determinan los autores del estudio.

No obstante, el interés sexual de los jóvenes no se ha esfumado. Los investigadores se han percatado de que el entorno digital ha ocupado un papel central en su intimidad. En el último año, el 80,7% de los hombres y el 36,6% de las mujeres han consumido pornografía —alcanzando el 86,2% en hombres y el 49,7% en mujeres de 16 a 24 años—. Igualmente, el sexting ha ganado terreno, pues el 47,1% de las mujeres y el 43,5% de los hombres han enviado mensajes o imágenes de contenido sexual. En definitiva, los investigadores sostienen: “Junto con la disminución de las relaciones sexuales presenciales, esto podría indicar un cambio que se aleja de la intimidad física en pareja y se orienta hacia comportamientos sexuales más solitarios y en línea”.

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En cuanto a la diversidad de orientación sexual, el estudio determina que los adultos de 16 a 44 años que afirmaron haber tenido relaciones con personas de su mismo sexo han pasado del 6,8% al 14,0% en mujeres y del 4,0% al 12,3% en hombres respecto a 2010-12. En la población juvenil, un 17,5% de las mujeres se identificó como bisexual y un 7,7% de los varones como gay.

Las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) siguen aumentando en los últimos años, sobre todo, entre jóvenes.

Pero esta tendencia no solo se ve en Inglaterra. Un equipo liderado por Allison Carter sostiene que las encuestas poblacionales de Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón también demuestran cambios generacionales compartidos. Concretamente, se ha registrado una menor actividad sexual y un aumento en la identificación LGBTQ+. Carter, en otro estudio publicado en The Lancet, resalta que las nuevas generaciones le dan una gran importancia al bienestar sexual. Buscan “sentirse respetado, seguro y a gusto con el sexo y la sexualidad, y tener autoestima, autonomía y apoyo en la propia vida sexual”, asegura.

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¿Esta tendencia la comparten los jóvenes españoles?

Aunque el estudio de Carter no menciona datos extraídos de las nuevas generaciones españolas, la II Encuesta Nacional de Salud Sexual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad de España, publicada en el mes de junio, establece un diálogo directo con los datos internacionales. Según los últimos datos, la aceptación social de las relaciones homosexuales se ha duplicado con creces, pasando del 41% en 2009 al 88,1% en 2026. Sin embargo, el informe señala los desafíos que persisten en la sociedad: un 27,5% de los hombres en España admite haber pagado por sexo alguna vez en su vida, mientras que un 28,2% de las mujeres denuncia haberse visto forzada a prácticas sexuales no deseadas.

Además, el 75,2% de los encuestados no usó preservativo en su última relación con penetración vaginal, lo que coincide con un incremento sostenido de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Estos cambios en las relaciones sexuales en jóvenes hacen evidente la necesidad de que la salud pública modernice sus políticas educativas: no solo para acompañar una sexualidad más diversa y prevenir riesgos físicos, sino para brindar herramientas frente a los entornos digitales y proteger el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

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