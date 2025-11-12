España Cultura

Florence Pugh revela cómo el rodaje de una de las películas de terror más icónicas del siglo XXI la llevó a sufrir una depresión: “Me sometía a un infierno”

La actriz de ‘Midsommar’ explica hasta qué punto se sacrificó para dar vida a la joven protagonista de la famosa cinta de Ari Aster

Guardar
Florence Pugh rodando 'Midsommar'. (A24)
Florence Pugh rodando 'Midsommar'. (A24)

La entrega de los actores a la hora de encarnar sus papeles puede ir, en ocasiones, demasiado lejos. Eso, unido a la intensa presión a la que los intérpretes se someten en el rodaje, ha acabado provocando casos como el de Zendaya, la protagonista de Euphoria, quien aseguro que cada semana de rodaje era sinónimo de ansiedad; o como el de Dakota Johnson, quien tras trabajar en el remake de Suspiria, dijo: “No miento, me jodió tanto que tuve que ir a terapia”.

A estos ejemplos podría sumársele el de otra joven actriz que, a sus 29 años, ya cuenta con interpretaciones de primerísimo nivel. Hablamos de Florence Pugh, a quien muchos recordarán por sus papeles en títulos como Oppenheimer o Viuda Negra, además de su aparición reciente en Thunderbolts*. Sin embargo, la película que convirtió a la actriz en una estrella internacional con la que todos los directores querían trabajar fue otra muy distinta: un clásico del género de terror que asombró a todos cuantos la vieron, entre otras cuestiones, por la poderosa actuación de su joven protagonista.

Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. (Netflix)

El trabajo de Florence Pugh en Midsommar fue muy aplaudido, al igual que una película que sublimaba el concepto de terror diurno con una historia sobre un extraño festival en una aldea de Suecia. No obstante, a su vez tuvo un alto precio para la actriz. Tal y como ella relata en una conversación en el pódcast de Louis Theroux, al rodaje le sobrevino un prolongado periodo de malestar emocional que tardó mucho en lograr identificar.

“Creo que me dejó triste durante unos seis meses y no sabía por qué estaba deprimida. Volví después de rodar Mujercitas, que fue una experiencia muy divertida y, obviamente, con un tono completamente diferente al de Midsommar, así que creo que lo dejé todo de lado. Y luego, cuando llegué a casa por Navidad, estaba tan deprimida que pensé: ‘Ah, creo que es por Midsommar’“.

La intérprete nominada al Oscar subrayó que, aunque admira los desafíos actorales, el método tan absorbente que empleó para dar vida a Dani (una joven incapaz de sobreponerse a un duelo personal mientras acompaña a su pareja en el viaje a la aldea) le acarreó un coste interno mayor del previsto.“No puedo agotarme así porque tiene consecuencias negativas”, afirma la actriz. “Probablemente no debería volver a hacerlo”.

(Netflix)
(Netflix)

Lo que imaginaba Florence Pugh para sentir el dolor de su personaje

La actriz explica que nunca antes se había enfrentado a un papel con tanta exigencia en cuanto a la representación del dolor y la salud mental:“Nunca había visto ese nivel de dolor o de salud mental reflejado en el guion. Así que, para lograrlo, me lo tomé muy en serio. Al principio, solo imaginaba escuchar la noticia de que uno de mis hermanos había fallecido, y luego, a mitad del rodaje, pensé: ‘Oh, no, en realidad necesitaba imaginar los ataúdes’. Y hacia el final del rodaje, de hecho, asistía al funeral de toda mi familia”.

El compromiso con el personaje la llevó a traspasar límites personales en cada jornada. Pugh reveló: “No solo lloraba. Necesitaba sonar dolida. Nunca había hecho nada parecido y pensé: ‘Vale, esta es mi oportunidad. Tengo que intentarlo’. Y básicamente me sometía a un infierno. Pero ya no lo hago. Me destrozó por completo”.

(Netflix)
(Netflix)

Su relación con Ari Aster

Al concluir su participación en Midsommar, la artista se trasladó de inmediato al set de Mujercitas, dirigiéndose a la ciudad de Boston. El choque emocional entre ambos papeles se manifestó ya en el trayecto, cuando Florence Pugh se descubrió llorando a bordo del avión: “Obviamente, mi cerebro sentía compasión por mí misma porque me había maltratado y había manipulado mis emociones para lograr una buena actuación, pero también me arrepentí de lo que había hecho. Fue muy extraño, y nunca me había preocupado por mis personajes una vez terminado el rodaje. Pero a Dani la dejé abandonada en ese campo, con el equipo de filmación grabando su llanto”.

A pesar de ello, Pugh no ha querido responsabilizar del proceso al director de la película, Ari Aster. La actriz se refiere al cineasta como un creativo singular y carismático, negando que su agotamiento respondiera a sus decisiones o actitud durante el rodaje. “Es peculiar, una especie de genio loco, un comediante de corazón. Una vez que te ríes de una cosa, él intentará hacerte reír de todas las demás. No parará y todos acabarán desternillándose de risa”, diría sobre él en otra entrevista con The New York Times. A pesar de ese empeño, ni siquiera el director lograría evitar las consecuencias para la actriz, quien tras aquella experiencia afirma que se replanteó su manera de abordar ese tipo de personajes, ya consciente del impacto que puede llegar a tener darles vida.

Temas Relacionados

Florence PughAri AsterCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

David Trueba se pone firme con las películas de superhéroes: “No se pueden hacer constantemente porque incitan al fascismo”

El cineasta ya hizo referencia a esto en su novela ‘El río baja sucio’, publicada en 2019

David Trueba se pone firme

La cantante Adele actuará por primera vez en una película en el regreso de un famoso director que llevaba diez años sin estrenar nada en cines

La artista británica destaca en un reparto estelar que adaptará la novela ‘Un grito en el cielo’, de Anne Rice

La cantante Adele actuará por

Un cardenal opina sobre Rosalía y se suma a las reacciones de la Iglesia tras el lanzamiento de ‘LUX’: “Capta una necesidad profunda de la cultura contemporánea”

El prelado José Tolentino de Mendonça ha aprovechado su ponencia en la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE) para hablar del último disco de la cantante, sumándose así a las declaraciones de otros sacerdotes

Un cardenal opina sobre Rosalía

Adiós a los juguetes, los nuevos enemigos son las pantallas: ‘Toy Story 5′ ya tiene su primer tráiler

Dirigida por Andrew Stanton, autor de ‘Buscando a Nemo’ o ‘Wall-E’, las nuevas aventuras de Woody, Buzz Lightyear y compañía verán la luz el próximo 19 de junio de 2026

Adiós a los juguetes, los

La verdadera historia detrás de la creación de ‘Frankenstein’: el verano que Mary Shelley y Lord Byron pasaron juntos contando relatos de terror

El éxito de la nueva versión que ha estrenado Guillermo del Toro en Netflix, ha reavivado el interés por la creación de esta obra icónica

La verdadera historia detrás de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García sostiene ante el

Koldo García sostiene ante el Supremo que su dinero en efectivo procedía “de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”

El fiscal general asegura que solo decidió incluir los correos filtrados en la nota de prensa cuando ya habían salido en los medios: “Quedaba un poco coja si no los mencionábamos”

Sumar carga contra Sánchez en materia de vivienda y este se enfada: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está”

Abascal fija las condiciones para que Vox apoye al sustituto de Mazón en Valencia: hacer presas y diques

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

ECONOMÍA

Las viviendas con ascensor son

Las viviendas con ascensor son un 70% más caras en Madrid y Barcelona: “Ya no es un lujo, es una necesidad”

El brote de gripe aviar dispara los precios del pollo y el huevo en los supermercados: “Cualquiera puede pensar que es una maniobra especulativa”

Los herederos de mutualistas fallecidos podrán reclamar a Hacienda la devolución del IRPF

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los planes de igualdad no son tan iguales: el Ministerio de Trabajo alerta de sesgos de género en la salud laboral

DEPORTES

Así pudo haber sido el

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”