María Corina Machado, junto a Felipe González y Alberto Núñez Feijóo este lunes. (Mateo Lanzuela/Europa Press)

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La última legislatura ha estado marcada por una coyuntura internacional muy complicada. La invasión rusa en Ucrania, la escalada bélica en Oriente Medio, los aranceles de Donald Trump, las prácticas monopolísticas de China o las tensiones en Venezuela, Groenlandia, Marruecos y el Sahel son algunas de las turbulencias geopolíticas con las que ha tenido que lidiar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si los pronósticos de las encuestas se cumplen el 29N, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, podría marcar el nuevo rumbo de la política exterior. Y el líder del PP ya ha dejado ver que hará algún que otro ajuste. La formación asegura que quiere construir un espacio propio en política exterior en un momento en que Feijóo considera deteriorada la imagen internacional de España por los casos de corrupción que, a su juicio, rodean al presidente del Gobierno.

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Con el diplomático Ildefonso Castro como uno de los principales arquitectos, Feijóo ha presentado en su programa electoral la hoja de ruta en política exterior para los próximos cuatro años, con Europa, la OTAN y la defensa de la soberanía como ejes centrales.

Reeditar la relación con Marruecos, eje prioritario

Uno de los asuntos prioritarios es precisamente el refuerzo territorial en Ceuta, Melilla y Canarias tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. Feijóo plantea revisar las relaciones con Marruecos y prometió que Rabat sería el destino de su primer viaje presidencial, aunque desde Génova no aclaran si cumplirá con su promesa.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, califica la situación en la frontera como una "ocupación premeditada" y no como un "incidente más". Afirma que la amenaza era conocida y que la respuesta del Gobierno ha sido tardía e insuficiente.

Especialmente porque Feijóo sigue mostrándose muy contundente contra el régimen alauí, al que ha acusado de estar detrás de la “invasión”. Pero mientras otros partidos como Vox han abogado en campaña por romper las relaciones comerciales con Rabat, el programa del PP se muestra más comedido, limitándose a decir que España debe recuperar una política exterior que “haga compatible” una relación de vecindad profunda y sólida con Marruecos y con Argelia. Feijóo ha prometido además que las decisiones que afecten a las fronteras del país deberán someterse al Congreso de los Diputados.

El PP también hace una breve mención a la población saharaui y propone respaldar los esfuerzos de Naciones Unidas para una solución política “justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes”, dentro del respeto al derecho internacional. Hay que recordar que los populares se inclinaron por la abstención en la ley para nacionalizar a los saharauis que aprobó el Congreso en julio.

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Buena sintonía por Weber en la UE

Feijóo quiere volcarse también en Bruselas, donde ha conseguido hacer muy buenas migas con el presidente de los populares europeos, Manfred Weber, quien ha mostrado públicamente su respaldo a la candidatura.

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Alberto Ortega/Europa Press)

Las medidas que defiende Feijóo van en línea con las directrices marcadas por la Comisión Europea, que apuestan por regular menos y ser más estrictos con el control de las fronteras. Feijóo ha prometido romper con la línea disonante que ha defendido el Ejecutivo de Pedro Sánchez en temas espinosos para la UE, especialmente en lo que tiene que ver con sus relaciones con Israel o EEUU. En este sentido, el líder del PP considera que España debe ir de la mano con Europa y recuperar una relación sólida con Estados Unidos y sus aliados.

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El programa apuesta también por fortalecer el pilar europeo de la OTAN y por ampliar la capacidad de defensa propia. En esta línea, propone aprobar una Ley de Programación y Financiación de la Defensa que establezca objetivos de personal y material a medio y largo plazo. También plantea aumentar los efectivos militares, mejorar sus condiciones y reconocer la carrera militar como profesión de riesgo. En línea con su programa militar, Feijóo promete continuar el respaldo político, económico, militar y humanitario a Ucrania, así como las sanciones contra Rusia mientras continúe la agresión.

Venezuela, Nicaragua e Iberoamérica

Iberoamérica se ha convertido en uno de los principales ejes de la política internacional del PP. Feijóo ha hecho énfasis en la crisis humanitaria y política en Venezuela y ha presentado a su formación como el principal activo europeo para los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, a quien el partido consideró ganador de las últimas elecciones celebradas en el país caribeño. El programa del PP promete mantener su apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela, así como a las de Cuba y Nicaragua, países gobernados por regímenes totalitarios.

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La diputada Cayetana Álvarez de Toledo se dirige al ministro Félix Bolaños en el Congreso, acusando al Gobierno de tener "pánico al pueblo" y de ser blando con las dictaduras de China y Venezuela, retándolos a convocar elecciones en España.

El líder del PP ha reforzado en los últimos meses su red de alianzas, multiplicando sus contactos con líderes de varios países iberoamericanos, aprovechando el viraje de la región hacia la derecha. Y mientras Vox ha estrechado sus lazos con dirigentes como Milei en Argentina, Feijóo ha hecho lo propio con líderes como la peruana, Keiko Fujimori y el chileno José Antonio Kast. En septiembre del año pasado, antes de presentar su plan de inmigración, el presidente del PP defendió que la llegada de inmigrantes a España debía proceder preferentemente de entornos “culturalmente más cercanos”. También planteó una “discriminación positiva” hacia la Hispanidad.