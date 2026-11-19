Un hombre reposta en una gasolinera de Madrid. EFE/ Sergio Perez

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El precio de la gasolina acumula siete semanas consecutivas de descensos y se ha abaratado un 16,3% desde finales de septiembre, hasta alcanzar niveles que no se registraban desde julio. Sin embargo, la caída todavía no compensa el encarecimiento acumulado durante el último año y llenar el depósito continúa suponiendo un desembolso considerablemente mayor.

En concreto, el litro de gasolina cuesta de media 1,624 euros, después de registrar una bajada del 3,7% en apenas una semana. Se trata de su precio más bajo desde la penúltima semana de julio, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

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El diésel también ha comenzado a dar un respiro a los consumidores, aunque con una evolución diferente. Su precio medio ha retrocedido un 2,18% en los últimos siete días, hasta situarse en 1,837 euros por litro. Con este descenso, el gasóleo encadena dos semanas consecutivas de bajadas y alcanza su nivel más reducido desde la segunda semana de septiembre.

El efecto de la rebaja fiscal

Detrás de parte de este alivio se encuentra la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno para contener el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. El Ejecutivo recuperó en octubre una bonificación de 20 céntimos por litro para la gasolina y el gasóleo, frente a los cinco céntimos que estaban vigentes hasta el 1 de octubre.

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Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis para "hogares, empresas y sectores más expuestos".

El plan de medidas establecía una reducción de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática para prolongar el alivio si los precios del petróleo continuaban elevados. La evolución de los carburantes ha permitido mantener activo este mecanismo.

De esta forma, las bonificaciones seguirán aplicándose hasta finales de año. La medida pretende amortiguar el impacto del encarecimiento energético sobre los hogares y las empresas, aunque la evolución de los precios en las estaciones de servicio también depende de otros factores, como la cotización de los carburantes, los costes logísticos, los impuestos y los márgenes comerciales.

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Llenar el depósito de diésel cuesta 22 euros más que hace un año

Pese a las últimas bajadas, la factura para los conductores sigue lejos de los niveles del año pasado. Un depósito medio de 55 litros de gasóleo cuesta actualmente unos 101,03 euros, lo que supone pagar 22,66 euros más que hace un año, cuando el desembolso rondaba los 78,37 euros.

La situación es algo menos desfavorable para quienes conducen vehículos de gasolina. En este caso, llenar un depósito de la misma capacidad supone un gasto aproximado de 89,32 euros, frente a los 81,23 euros que costaba hace doce meses. La diferencia alcanza los 8,09 euros.

Estas cifras reflejan que el descenso de las últimas semanas todavía no ha borrado el encarecimiento provocado por la escalada de los carburantes durante los últimos meses. La gasolina y el diésel llegaron a aproximarse a los máximos del verano de 2022, después de que el conflicto en Irán impulsara los precios durante buena parte del verano.

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Un conductor reposta en una gasolinera de Barcelona. David Zorrakino / Europa Press.

El cambio de tendencia se aprecia especialmente desde finales de septiembre. Desde entonces, la gasolina ha reducido su precio más de un 16%, mientras que el diésel acumula un abaratamiento superior al 7%.

Los conductores españoles pagan menos

En comparación con otros países europeos, repostar en España continúa siendo más barato. La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,624 euros por litro, frente a los 1,829 euros de la Unión Europea y los 1,910 euros de la eurozona.

La diferencia también se observa en el gasóleo. Mientras que en España el litro cuesta 1,837 euros, la media comunitaria alcanza los 2,049 euros y la de los países de la moneda única se sitúa en 2,104 euros.

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Así, aunque los carburantes siguen acumulando un encarecimiento interanual, España tiene precios inferiores a los de otros países europeos. Las próximas semanas serán determinantes para comprobar si la tendencia bajista se consolida y cuánto margen de ahorro llega finalmente a los conductores.