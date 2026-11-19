Trabajadores en una oficina. (Europa Press)

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Encontrar trabajadores con la preparación que necesitan las empresas se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en España. Lejos de resolverse, el problema se agrava y empieza a repercutir directamente en los tiempos de contratación. El 34% de las compañías reconoce que tarda más en completar sus procesos de selección que hace un año, en un mercado laboral donde las vacantes no siempre encuentran candidatos con las habilidades adecuadas.

La principal dificultad está en la distancia entre los perfiles que buscan las organizaciones y los profesionales disponibles. Según una encuesta de ManpowerGroup a más de 1.000 empresas españolas, el 45% señala la falta de las competencias necesarias como uno de los motivos que retrasan las contrataciones. A esta dificultad se suma la escasez de candidatos cualificados, mencionada por el 38% de las compañías.

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Carolina González Poza, directora de Selección y Headhunting en ManpowerGroup España, advierte de que el problema va más allá de la disponibilidad de trabajadores. “La prolongación de los procesos de contratación no responde únicamente a una menor disponibilidad de candidatos. Los datos muestran un desajuste estructural entre las competencias que necesitan las empresas y las que encuentran en el mercado, al que se suma una distancia creciente entre las expectativas de las organizaciones y las de los profesionales”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destaca un primer semestre "histórico" para el empleo, con casi 622.000 ocupados más. (Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social)

España supera la media mundial en dificultades para encontrar talento

El alcance del problema queda reflejado en el último Estudio de Desajuste de Talento de ManpowerGroup. El 78% de las empresas españolas asegura tener serias dificultades para encontrar profesionales que reúnan las competencias que necesita su negocio.

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El porcentaje ha aumentado tres puntos respecto al ejercicio anterior y coloca a España seis puntos por encima de la media mundial, situada en el 72%. La dificultad para cubrir puestos de trabajo no es, por tanto, una particularidad del mercado español, aunque su incidencia es mayor que en el conjunto de los países analizados.

La evolución de los últimos diez años muestra hasta qué punto se ha agravado esta situación. En ese periodo, la proporción de empresas españolas que tiene problemas para encontrar trabajadores con las capacidades que demanda ha pasado del 26% al 78%. Es decir, se ha triplicado y afecta ya a casi ocho de cada diez compañías.

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Un problema estructural para el mercado laboral

El desajuste entre formación y necesidades empresariales plantea un desafío que va más allá de los departamentos de recursos humanos. Cuando las compañías no encuentran los perfiles que necesitan, los procesos de selección se alargan y resulta más complicado incorporar profesionales para responder a sus necesidades de actividad y crecimiento.

A esta situación se añade la distancia entre las expectativas de las empresas y las de los propios trabajadores, un factor que también dificulta cerrar los procesos de contratación. La búsqueda de talento ya no depende únicamente de que existan candidatos disponibles, sino de que sus conocimientos, habilidades y aspiraciones encajen con las condiciones que ofrecen las organizaciones.

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