Javier Bardem afirma que espera que gane un gobierno progresista que defienda los derechos sociales. Además, ha reflexionado sobre su amor por el teatro y el oficio aprendido de su madre.

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Javier Bardem afronta a sus 57 años su primer papel teatral profesional con ¡Chéjov, Chéjov!, un montaje dirigido por Juan Carlos Corazza que se estrena este jueves en el Espacio Zafra Teatro de Madrid. El actor, ganador del Oscar en 2008 por No es país para viejos, compartirá escenario con un reparto formado por intérpretes con los que lleva vinculado desde hace más de tres décadas.

El estreno coincide con la recta final de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, un contexto que el actor abordó durante la rueda de prensa de presentación celebrada el martes.

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La obra reúne adaptaciones de cinco piezas breves del dramaturgo ruso: Sobre el daño que hace el tabaco, Petición de mano, Trágico a pesar suyo, El oso y El aniversario, además de algunos relatos cortos del autor. En conjunto, los textos dan forma a 18 personajes que los cinco actores del reparto interpretan a lo largo de la función.

Un debut teatral tan tardío como esperado

Bardem debuta sobre un escenario después de 57 años dedicados casi por completo al cine. El actor presenta ¡Chéjov, Chéjov!, dirigido por su maestro Juan Carlos Corazza, en una sala íntima de cien butacas en Madrid, con todas las localidades agotadas hasta el cierre de temporada, previsto para el 7 de febrero de 2027.

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Corazza explicó que la selección de los textos respondió tanto al espacio disponible como al deseo de trabajar con un autor concreto. “Las considero muy adecuadas para hacerlas aquí, con humildad y cercanía con el público, algo que me interesaba especialmente con Javier en su primer trabajo”, señaló el director.

Javier Bardem debuta en el teatro con '¡Chéjov, Chéjov!', dirigido por Juan Carlos Corazza

Bardem comparte escenario con Alicia Borrachero, Manuela Velasco, Rafa Castejón y Ben Temple, todos ellos formados en la escuela de interpretación de Corazza desde los años noventa, cuando el estudio del director argentino funcionaba en la calle Bravo Murillo de Madrid.

El propio Corazza detalló el origen del grupo ante la prensa: “Nos conocimos aquí con Javier y Alicia en los noventa. Después llegó Ben Temple y luego Rafa Castejón, y luego Manuela Velasco. Siempre hemos tenido el sueño de trabajar juntos con humor, comedia, con un autor que nos interesa mucho”.

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Bardem describió a cada uno de sus compañeros durante la presentación. De Castejón dijo que es “un actorazo como la copa de un pino” que le intimida a la hora de trabajar. De Velasco afirmó que es “un fuego artificial” del que nunca se sabe por dónde va a salir. Sobre Borrachero, con quien más tiempo lleva trabajando, destacó su “minuciosidad” al afrontar los personajes. De Temple, a quien conoce desde hace 40 años, recordó que primero le tuvo miedo y luego descubrió a “una persona encantadora y generosa”.

El actor reconoció sentir inseguridad ante este debut, aunque no por el hecho de subirse a un escenario por primera vez. “Mi inseguridad no va por ahí sino por no estar a la profundidad de trabajo que están mis compañeros”, declaró. “El susto, la inseguridad y el miedo están ahí y hay que trabajar con ello. Se trata de meterse en lo importante, en el trabajo, el aquí y ahora”.

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Bardem vinculó este regreso al teatro con la memoria de su madre, la actriz Pilar Bardem, de quien dijo guardar una fotografía que le acompaña en el proceso. “Me hubiera gustado que me hubiera visto. Ella está presente y sé que está por ahí mirándome”, expresó el actor.

Cartel de la obra ¡Chéjov, Chéjov!, con Javier Bardem

El Espacio Zafra Teatro, inaugurado en 2025, cuenta con cien butacas y fue impulsado por el propio Bardem junto a la familia Portela, Kaplan Production y la cooperativa del Estudio Corazza. Las entradas, con un precio de 60 euros, agotaron existencias en pocos minutos, algo que generó críticas por su coste.

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Bardem defendió el precio de las entradas: “Es el precio mínimo que podíamos poner teniendo en cuenta que estamos perdiendo dinero porque aquí hay que pagar a mucha gente”, explicó. El actor añadió que no habrá gira posterior al cierre de la temporada en febrero: “Esto empieza y acaba aquí”.

El actor también confirmó que estará sobre el escenario el 6 de febrero, fecha en la que se celebrará la gala de los Premios Goya en Pamplona, donde podría competir por su papel en El ser querido. “Aquí estaré”, afirmó.

Declaraciones políticas ante las elecciones del 29-N

Preguntado por la situación política en plena campaña electoral, Bardem pidió el voto de cara a los comicios del 29 de noviembre. “Espero que gane un gobierno progresista, que respete los derechos de las mujeres y el derecho de las personas que tienen menos a vivir una vida digna”, declaró el actor.

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El intérprete señaló que existen partidos que “no defienden esa filosofía” y llamó a la participación ciudadana: “Depende de nosotros que vayamos y ejerzamos el derecho al voto, un voto útil que defienda los recursos públicos”. Añadió que, con independencia del resultado, “lidiaremos con lo que ha pasado toda la vida”.

Bardem también se refirió al clima de polarización que atraviesa la campaña: “El clamor popular es necesario, lo que pasa es que luego algunos se llevan los titulares. Habrá que preguntarse quién crea esas acciones para que el mensaje de fondo se diluya”.