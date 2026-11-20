Durante la legislatura iniciada tras las elecciones generales de 2023, la Bolsa española ha registrado una de sus etapas más alcistas. (Montaje Infobae)

Guardar

A la Bolsa española le ha sentado bien el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la legislatura iniciada tras las elecciones generales de 2023, el parqué español ha registrado una de sus etapas más alcistas. Desde julio de 2023 hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, el Ibex con dividendos acumula una subida del 137,3%, que lo sitúa a la cabeza de los principales mercados bursátiles mundiales. Esta remontada se ha producido en un periodo marcado por la incertidumbre política, las tensiones internacionales y los cambios en la política monetaria europea.

Entre los catalizadores que han impulsado el comportamiento al alza del selectivo español destacan la banca, el aumento del gasto en defensa y la evolución de determinadas compañías con una fuerte presencia internacional. La subida, no obstante, no puede atribuirse exclusivamente a la gestión del Ejecutivo de Sánchez: las decisiones del Banco Central Europeo (BCE), el ciclo económico y la actividad de las empresas han tenido un peso determinante, a juicio de los analistas de XTB.

PUBLICIDAD

La comparación del Ibex 35 con otros selectivos europeos muestra el liderazgo de España. Italia se sitúa en segunda posición, mientras Francia queda rezagada, condicionada por sus dificultades fiscales. La composición de cada índice también explica parte de las diferencias: los mercados con mayor exposición bancaria han aprovechado mejor el entorno de tipos de interés elevados, frente a otros con más peso de las compañías tecnológicas, industriales o de consumo, más expuestas al encarecimiento de la financiación y a la pérdida de poder adquisitivo.

Banca y defensa, protagonistas del rally bursátil español

Dentro del Ibex 35, la banca ha sido uno de los grandes motores de su revalorización. Cuatro de las cinco compañías más rentables desde las elecciones de 2023 pertenecen al sector financiero: Sabadell, Unicaja, BBVA y CaixaBank. La subida de los tipos de interés aplicada por el Banco Central Europeo (BCE) después de años de financiación prácticamente gratuita permitió a los bancos ampliar sus márgenes, al elevar los ingresos obtenidos por los préstamos sin trasladar de inmediato todo ese incremento al coste de los depósitos.

PUBLICIDAD

La mejora de los resultados se ha traducido también en una mayor remuneración para los accionistas, mediante dividendos y programas de recompra de acciones. A ello se ha sumado la entrada de capital internacional, atraído por la rentabilidad de la banca española, que supera la media europea gracias a sus márgenes y a sus niveles de eficiencia.

El sector ha encontrado así un escenario especialmente favorable durante buena parte de la legislatura, aunque su evolución futura dependerá de la trayectoria de los tipos de interés y de la capacidad para mantener los beneficios, advierten los analistas.

Indra lidera las subidas del selectivo español

A pesar de la fuerte subida de los bancos en Bolsa, Indra encabeza la clasificación con una escalada del 375,4% en esta legislatura. La transformación de la empresa está estrechamente vinculada al aumento de la inversión en defensa en España y en el conjunto de Europa, en un contexto de mayor preocupación por la seguridad y de refuerzo de las capacidades militares.

PUBLICIDAD

Las expectativas de nuevos contratos han impulsado la valoración de Indra y sus perspectivas de crecimiento. La dimensión de ese cambio también se refleja en sus cuentas: los ingresos de su división de Defensa se duplicaron durante los nueve primeros meses de 2026.

“El mercado ha elevado sus expectativas sobre el tamaño y los beneficios del negocio, aunque la falta de un mayor presupuesto en el futuro puede pasarle factura”, indica el equipo de análisis de XTB.

No todas las empresas han participado en la remontada

El avance del Ibex 35 esconde diferencias importantes entre compañías. El encarecimiento de la financiación ha penalizado a negocios que necesitan grandes inversiones y cuyos proyectos ofrecen retornos a largo plazo. Es el caso de Acciona Energía, afectada también por los bajos precios de venta de electricidad en determinados momentos y por los retrasos en las desinversiones previstas para reducir su deuda.

PUBLICIDAD

Cellnex, por su parte, ha orientado su estrategia hacia la generación de caja y el desapalancamiento después de una etapa de expansión basada en adquisiciones. En otros valores han pesado factores específicos. Grifols ha tenido que afrontar dudas sobre su información financiera, presión para reducir su endeudamiento y la necesidad de recuperar la confianza de los inversores.

“Las decisiones del BCE, el gasto europeo en defensa y la situación de cada empresa han sido esenciales para explicar quién ha ganado y quién se ha quedado atrás durante el Gobierno de Sánchez”, indican los analistas.

La evolución de estas empresas demuestra que el comportamiento de la Bolsa no responde a un único factor ni permite establecer una relación directa entre las decisiones de un Gobierno y la rentabilidad de todas las compañías. Los mercados descuentan expectativas de beneficios, costes de financiación y riesgos globales. En el caso español, además, buena parte de las grandes empresas cotizadas obtiene una proporción relevante de sus ingresos fuera del país, lo que reduce la influencia directa de la coyuntura nacional sobre sus resultados.

PUBLICIDAD

La prima de riesgo española cae mientras aumenta la francesa

La mejora de la posición de España también se aprecia en el mercado de deuda. Desde las elecciones de 2023, la prima de riesgo española frente a Alemania ha pasado de 103 a 56 puntos básicos. La evolución contrasta con la de Francia, cuyo diferencial ha aumentado de 58 a 154 puntos. Italia también ha reducido su prima, desde los 170 hasta los 105 puntos básicos, aunque continúa por encima de la española.

El diferencial mide la rentabilidad adicional que exige el mercado para comprar deuda de un país frente a la alemana, considerada una referencia de seguridad en la zona euro. Su evolución refleja, por tanto, la percepción de los inversores sobre la solvencia relativa de cada Estado. En el caso español, el crecimiento económico y la creación de empleo han contribuido a reforzar la capacidad de recaudación y a mejorar las perspectivas de cumplimiento de las obligaciones públicas.

PUBLICIDAD

A esa evolución se suma el aumento del PIB nominal, que ha permitido reducir el peso de la deuda sobre el conjunto de la economía, aunque su importe en euros continúe creciendo. La combinación de mayor actividad y una mejor posición relativa frente a otros países europeos ayuda a explicar que los inversores exijan hoy una prima menor para financiar al Estado español.

La caída de la prima de riesgo no significa, sin embargo, que España se financie más barato en todos los plazos, advierten los analistas. El rendimiento del bono español a diez años ha pasado del 3,49% registrado en julio de 2023 al 3,94% en noviembre de 2026, a pesar de que el tipo de depósito del BCE ha descendido del 3,50% al 2,50%.

PUBLICIDAD

Esta aparente contradicción responde a que “prestar dinero durante diez años depende de mucho más que del tipo oficial vigente hoy. Los inversores exigen una mayor compensación por la incertidumbre de los próximos años”, explican desde XTB.