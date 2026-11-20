Dos personas caminan bajo la lluvia este jueves en Santander. (Pedro Puente/EFE)

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Tras días marcados por precipitaciones en buena parte del país, este viernes se prevé un tiempo más estable por la influencia de las altas presiones sobre la Península y Baleares. Así lo ha destacado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha indicado que solamente se esperan lluvias en Galicia y en el oeste de Asturias y de Castilla y León, que en general serán de carácter disperso.

A últimas horas del día, sin embargo, un frente atlántico se acercará al país y dejará de nuevo lluvias más generalizadas en estas zonas, pudiendo ser localmente fuertes en el oeste y el sur de Galicia. Así, la estabilización no durará mucho y este viernes actuará como día de transición entre el frente de ayer y el que afectará a España este sábado.

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Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias a partir de las 22.00 horas en tres provincias de Galicia: A Coruña, Ourense y Pontevedra. Además, continuará en el norte peninsular el importante temporal marítimo, que desde hace días mantiene en alerta a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco; así será también este viernes, en nivel naranja (riesgo importante).

Un hombre pesca este jueves en la localidad cántabra de Suances. (Pedro Puente Hoyos/EFE)

Descenso en las temperaturas

Con respecto a las temperaturas, seguirá el descenso térmico que ya se inició este jueves en la Península y en la islas Baleares, después de días marcados por valores elevados para la época del año, con termómetros incluso marcando 30 grados.

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Hemos entrado en tiempo típicamente otoñal debido a la llegada de una masa de aire más frío. El descenso, de hecho, se produjo ya ayer de forma generalizada y acusada en la Península, con bajadas de más de 6 grados tanto en las máximas en zonas de montaña de la meseta norte y Murcia (que en los días anteriores se posicionó como una de las regiones de España con el mercurio más elevado) como en las mínimas de la mitad sur.

En el noroeste, por el contrario, la Aemet prevé ligeros ascensos, al igual que en las islas Canarias. Por su parte, en los Pirineos se darán heladas débiles. En las montañas del norte, una jornada más, se podrán producir nevadas débiles a partir de los 1.700-1.800 metros.

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Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

El tiempo del fin de semana

Tras este día de transición, la llegada de un nuevo frente más activo el sábado afectará a buena parte del territorio. En amplias zonas del norte, el centro y el oeste peninsular se registrarán lluvias, que, además, serán abundantes, fuertes y persistentes en Galicia, así como posiblemente en el oeste de Castilla y León y en el entorno del Sistema Central. Esa jornada también se esperan rachas de viento fuertes en el Cantábrico.

Por su parte, el domingo será, al igual que este viernes, un día más estable. Las lluvias serán dispersas y ocasionales en el extremo norte peninsular y en las montañas del interior. Con respecto a los termómetros, los valores volverán a bajar ligeramente de nuevo, especialmente con respecto a las nocturnas.

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Así será también el inicio de la próxima semana, con cielos poco nubosos, algunas lluvias dispersas solamente en Galicia y puntos del sureste y más frío de madrugada y a primeras horas de la mañana, incluso con heladas en amplias zonas del interior del norte y del centro de la Península.