Copa de vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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España vuelve a situarse en el escaparate internacional del vino con cinco referencias entre las cien mejores del mundo de 2026, según la clasificación anual de la revista estadounidense Wine Spectator. El reconocimiento más destacado corresponde a Alión 2022, de la bodega Tempus Vega Sicilia, que alcanza el noveno puesto con 95 puntos y se convierte en el vino español mejor valorado de esta edición.

La publicación ha definido este tinto de la Ribera del Duero como un “vino seductor que posee una suavidad exquisita”. Su entrada entre los diez primeros puestos lo sitúa entre las referencias más destacadas de una selección internacional que distingue tanto la calidad como la singularidad de los vinos. Junto a Alión, otros cuatro representantes españoles han conseguido hacerse un hueco en el ranking.

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La clasificación también reconoce la diversidad de las denominaciones y zonas vitivinícolas españolas. Montilla-Moriles, Priorat, Rioja y Rías Baixas aportan los otros cuatro vinos seleccionados, con puntuaciones de entre 92 y 94 puntos. Una presencia que refleja la variedad de estilos y territorios que han logrado reconocimiento en el mercado internacional.

El segundo vino español mejor situado es PX Solera 1927, de Bodegas Alvear, que ocupa el puesto 20 con 94 puntos. Elaborado exclusivamente con uvas Pedro Ximénez sometidas al tradicional proceso de asoleo, este vino dulce constituye una de las referencias históricas de la bodega cordobesa.

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Desde Alvear consideran que el reconocimiento supone un nuevo hito tanto para la empresa como para la Denominación de Origen Montilla-Moriles. La distinción refuerza, además, el interés internacional por los grandes vinos elaborados con Pedro Ximénez, una variedad estrechamente vinculada a la tradición vitivinícola del sur de Córdoba.

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A continuación aparece Les Terrasses 2023, de Álvaro Palacios, que alcanza el puesto 22 con 94 puntos y se convierte en el segundo tinto español mejor clasificado. La referencia expresa el carácter de las laderas de viñas antiguas del Priorat y representa el trabajo desarrollado por el viticultor en Gratallops, uno de los enclaves más reconocidos de esta denominación catalana.

Rioja y Rías Baixas completan la lista española

La selección incluye también a Marqués de Murrieta 2022, que ocupa el puesto 47 con 92 puntos. La referencia riojana se convierte en el único representante de la denominación de origen Rioja presente en esta edición del ranking, un reconocimiento que consolida su posición entre los grandes nombres del vino internacional.

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Los editores de Wine Spectator han destacado su “extraordinario equilibrio, frescura y precisión», además de su «elegante estructura, sus taninos definidos y su compleja expresión aromática". La distinción llega, además, en un momento especial para la bodega, que celebrará en 2027 su 175 aniversario.

El quinto representante español es Bouza do Rei Gran Selección 2024, un albariño de Rías Baixas que se sitúa en el puesto 63 con 92 puntos. Su presencia amplía la representación española más allá de los grandes tintos y pone de relieve el reconocimiento internacional de los vinos blancos atlánticos.

Cerca de 11.000 vinos evaluados para elegir los cien mejores

La presencia de estas cinco referencias adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el volumen de muestras analizadas. En esta edición, los especialistas de Wine Spectator han evaluado cerca de 11.000 vinos procedentes de distintos países mediante catas a ciegas. Solo cien han conseguido entrar en la clasificación final.

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La selección no atiende únicamente a la excelencia de cada referencia. La publicación también tiene en cuenta su relación calidad-precio, su disponibilidad en el mercado y lo que denomina el ‘factor X’, un criterio que busca reconocer aquellos vinos que ofrecen algo excepcional y diferencial.